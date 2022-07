Naturschutzwächter ist besorgt: War der Schaum auf der Peitnach Gülle?

Von: Jörg von Rohland

Ursache unklar: auf der Peitnach bildeten sich am Dienstag Schaum, auch das Wasser selbst machte nicht gerade einen einladenden Eindruck. Kürzung von Subventionen © Hans-Helmut Herold

War es Gülle von einem Feld oder doch eine natürliche Ursache? Auf der Peitnach in Peiting bildeten sich in dieser Woche merkwürdige Schaumkronen. Die Ursache bleibt unklar, weil der Fall dem Wasserwirtschaftsamt zu spät gemeldet wurde.

Landkreis – Als Werner Schubert am Mittwoch die Schongauer Nachrichten aufschlug und das aktuelle Bild der Peitnach in Peiting betrachtete, war der Böbinger Naturschutzwächter ziemlich entsetzt. Seiner Meinung nach hatte ein Landwirt an der Peitnach Gülle ausgebracht. Ein Teil davon könnte in den Bach geschwappt sein, auf dem sich die dabei üblichen Schaumkronen bildeten.

Naturschutzwächter schimpft: „Jedes Mal das Gleiche!“

„Es ist jedes Mal das Gleiche“, schimpft Schubert mit Blick auf die Gepflogenheit vieler Landwirte, vor angesagten Regenfällen ihre Gülle auf den Feldern auszubringen. Der Naturschutzwächter ist überzeugt davon, dass einige von ihnen den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand zu den Gewässern nicht einhalten. Dieser liegt je nach Hangneigung zwischen drei und 20 Metern. „Wasser ist unser Lebensraum“, betont Schubert und warnt vor dem „für die Fische tödlichen Ammoniak“.

Auch der Vorsitzende des Peitinger Fischereivereins hat sich die Bilder der Peitnach angesehen. Daniel Vögl zuckt aber nur mit den Achseln. „Wir können nichts machen, wenn wir keinen Beweis haben“, sagt er. Das Problem sind in seinen Augen nicht nur mutmaßlich nicht eingehaltene Mindestabstände, sondern vielmehr Drainagen, die Landwirte angelegt haben. Auch über sie gelange Gülle in Flüsse und Bäche. „Und das ist nicht gut fürs Wasser“, erklärt der Fischereivereinschef.

Manuel Güntner aus dem Wasserwirtschaftsamt in Weilheim sieht es genauso. Gerade jetzt bei Niedrigwasser falle der Sauerstoffgehalt in den Gewässern. Kommt dann noch Gülle dazu, „kann es zu Problemen kommen“, weiß der für die Gewässeraufsicht zuständige Sachgebietsleiter. Die Landwirte reden sich nach Güntners Erfahrungen gerne heraus. Man müsste sie „in flagranti erwischen“.

Behörde: Nachweis muss sofort erfolgen

In den Worten des Sachgebietsleiters schwingt auch etwas Frust mit. Denn wenn die Gewässerwarte der Behörde tatsächlich mal einen mutmaßlichen Gülle-Sünder an der Angel haben, verlaufe das Verfahren oft im Sand, weil eine lückenlose Dokumentation fehlt. Der Nachweis müsse sofort erfolgen, macht Güntner klar.

Von der aktuellen Verunreinigung der Peitnach haben die Experten des Wasserwirtschaftsamts diese Woche auch erst aus der Zeitung erfahren. Sie hatten wenig Hoffnung, einen Tag später noch aussagekräfte Proben entnehmen zu können oder gar einen Verursacher ausfindig zu machen. Güntner schließt deshalb auch nicht aus, dass die Schaumbildung auf eine natürliche Ursache zurückzuführen ist.

Der Sachgebietsleiter bittet eindringlich darum, Beobachtungen wie jetzt an der Peitnach dem Wasserwirtschaftsamt sofort zu melden. „Dann fahren wir gleich raus“, versichert er. Besser noch: die Polizei anrufen. Die Beamten sind vom Wasserwirtschaftsamt geschult. Auch sie können Proben entnehmen.

Bei Verstößen können Subventionen gekürzt werden

Und was blüht einem Landwirt, der dabei erwischt wird, wenn er zu nah am Wasser Gülle ausbringt? „Das wird mit einem Bußgeld belegt“, weiß Martin Mühlegger, zuständig für das Wasserrecht im Landratsamt. Obendrein könne die EU dem betroffenen Landwirt die Subventionen kürzen. Und wenn dem Betroffenen konkret nachgewiesen wird, dass er das Gewässer verunreinigt hat, droht Mühlegger zufolge sogar ein Strafverfahren.

BBV-Kreisobmann Wolfgang Scholz ist aus der jüngeren Vergangenheit kein Fall bekannt, in dem im Landkreis Weilheim-Schongau beim Düngen gegen die Abstandsregel zu den Gewässern verstoßen worden, geschweige denn Gülle ins Gewässer eingebracht worden ist. Grundsätzlich weist der Sachsenrieder Landwirt darauf hin, dass die Böden im Landkreis mehr Nährstoffe bräuchten als sie erhalten. Scholz: „Wir können die Kulturen nicht ausreichend versorgen, wir haben zu wenig Gülle, wir bräuchten mehr.“ Bekanntlich war die Düngeverordnung wegen zu hoher Nitratbelastungen im Grundwasser schon 2020 bundesweit verschärft worden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.