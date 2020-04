Peiting – Das Coronavirus bedroht nicht nur unsere Gesundheit, durch die Verhängung der Ausgangsbeschränkung und Einstellung verschiedener Wirtschaftszweige hat es bei vielen das Leben komplett verändert. Man muss nicht, wie üblich, zur Arbeit gehen, sondern arbeitet im Homeoffice oder gar nicht. Die Kinder sind den ganzen Tag zu Hause. Da liegt es nahe, den gewohnten Tagesablauf auch gleich in den „Entspannungsmodus“ zu schalten. Wir fragten Gabi Fischer, Arbeitsanleiterin im Fachbereich Menschen in besonderen Lebenslagen mit Spezialgebiet Medienpädagogik in Herzogsägmühle, wie viel Lotterleben uns eigentlich guttut und was man stattdessen tun könnte.

Bis mittags im Schlafanzug? Sieht doch keiner. Duschen? Warum eigentlich? Dürfen wir uns in Zeiten der Ausgangsbeschränkung mal gehen lassen oder ist das der Schritt in eine persönliche Krise?

Ich finde, man sollte, auch wenn man nur alleine zu Hause sitzt, besonders sorgfältig mit sich sein. Das persönliche Umfeld schön gestalten und sich selbst auch pflegen. Man hat ja jetzt ausgiebig Zeit dazu.

Ist eine Tagesstruktur wichtig?

Ein geregelter Tagesablauf bietet uns Sicherheit und die Stabilität, die wir jetzt gerade in besonderer Weise brauchen.

Wie kann man sich auch mit Ausgangsbeschränkung und ohne feste Arbeitszeiten eine sinnvolle Tagesstruktur schaffen?

Es gibt ja gerade tausende Tipps in allen Medien, was man alles machen kann. Einfach mal zuhören, die Scheu überwinden und loslegen. Jetzt hat man Zeit, einmal Dinge zu tun, die man schon lange machen wollte oder etwas Neues auszuprobieren.

Sollte man sich einen Tagesplan machen?

Es gilt, die gewohnte Struktur einfach weiterzuführen. Das sind zum Beispiel die täglichen Mahlzeiten zu den üblichen Zeiten. Man sollte die Stabilität auf keinen Fall aufgeben. Die freie Zeit, die man übrighat, kann man für Sachen verwenden, die man gerne macht und die man machen darf. Gerade gibt es so viele Verbote. Da ist es doch schön, Dinge zu tun, die uns Freude machen, ohne andere zu gefährden.

Viele beschäftigen sich zurzeit verstärkt mit dem Internet. Gibt es dabei Regeln, die man beachten sollte?

Man sollte sorgfältig auswählen und nicht Fake-News auf den Leim gehen. Nicht die ganze Zeit im Netz verbringen, sondern sich lieber feste Zeiten vornehmen. Zum Beispiel, statt sich 1000 Basteltipps anzuschauen, einfach mal einen ausprobieren.

Wie wichtig ist eine Tagesstruktur für Kinder?

Auch Kinder brauchen Sicherheit und Stabilität. Es ist wichtig, die Eckdaten beizubehalten und irgendwie die Form zu wahren, die Sicherheit geben kann.

Haben Sie einen Tipp gegen Langeweile?

Da fällt mir natürlich viel ein. Zum Beispiel kann man aus alten Zeitschriften und Zeitungen wunderbar eigene Comics herstellen. Da man die Großeltern ja gerade nicht besuchen sollte, könnte man mit ihnen telefonieren. Man hätte sogar Zeit, sie nach alten Familiengeschichten zu fragen und diese aufzuschreiben, um sie zu bewahren. Oder auch Lieblingsrezepte abzufragen und ein Rezeptbuch damit gestalten. Es darf auch einmal ein Puzzle mit 2000 Teilen sein. Man kann sich jetzt Dingen widmen, die sonst zu langwierig scheinen.

In Herzogsägmühle haben wir auch die Idee entwickelt, dass die Menschen, die jetzt ihre Wohnräume nicht verlassen dürfen, Postkarten für Weihnachten oder Jubiläen gestalten. Da sie nicht miteinander in Kontakt treten dürfen, haben wir angedacht, kleine Keilrahmen zu verteilen, jeder gestaltet nach seinen eigenen Vorstellungen, wenn wir uns wieder treffen dürfen, wird alles zu einem großen Bild zusammengefügt. Es ist wichtig, in die Zukunft zu denken und sich auch darauf zu freuen. Die Freude und den Mut zu verlieren, das wäre fatal.

Das Gespräch führte Ursula Fröhlich