Schleppende Bauplatz-Vergabe am Peitinger Bachfeld: Gemeinderat fällt Entscheidung über weiteres Vorgehen

Von: Christoph Peters

Zwölf gemeindliche Baugrundstücke stehen im neuen Baugebiet an der Bachfeldstraße zur Vergabe bereit. © Hans-Helmut Herold

Die Gemeinde Peiting tut sich schwer bei der Vermarktung ihrer Baugrundstücke. Von ohnehin nur vier Bewerbern für die zwölf Baugrundstücke im Baugebiet Bachfeld I haben zwischenzeitlich drei wieder abgesagt. Nun hat sich der Gemeinderat mit dem weiteren Vorgehen beschäftigt.

Peiting – Ende Februar hatte die Bewerbungsfrist für die neuen zwölf gemeindlichen Bauplätze am Bachfeld geendet. Die Resonanz war überschaubar. Gerade einmal vier Bewerbungen zählte man in der Verwaltung (wir berichten). Doch selbst jenen, die trotz hoher Baukosten, den deutlich gestiegenen Zinsen und den teuren Preisen für die Grundstücke – sie liegen erschlossen zwischen 245 000 Euro für eine Doppelhaushälftenparzelle und 556 000 Euro für einen Einfamilienhaus-Bauplatz – ihren Hut in den Ring geworfen hatten, ist die Lust aufs Eigenheim zwischenzeitlich offenbar vergangen. Drei der Bewerber haben der Gemeinde nach erfolgter Zusage eine Absage erteilt, ein weiterer habe sich eine Fristverlängerung zur geforderten Kostenübernahme für den Vertragsentwurf erbeten, erklärte Geschäftsleiter Stefan Kort in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Ausgang offen.

Im Gremium ging es nun um die Frage, wie man angesichts des erfolglosen Vergabeverfahrens weiter vorgehen wolle. Im Prinzip gebe es zwei Möglichkeiten, erklärte Bürgermeister Peter Ostenrieder. Entweder starte man zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Anlauf, oder aber, man versuche die Grundstücke ohne erneute Festsetzung eines Stichtags an den Mann und die Frau zu bringen.

Für letztere Variante plädierte der Geschäftsleiter. „Ich würde es bevorzugen, wenn wir die Tür offen halten“, sagte Kort. Es gebe bereits mehrere Anfragen von Kaufinteressierten, ohne neuerliche Frist könnte man die Grundstücke sofort vergeben. „Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, da abzuwarten.“ Zumal für die Gemeinde ein zeitnaher Verkauf auch in finanzieller Hinsicht durchaus wichtig sei, wie der Geschäftsleiter mit Blick auf den Haushalt betonte.

„Wir sind auf die Einnahmen angewiesen“

In diese Kerbe schlug auch Michael Deibler. „Wir sind auf die Einnahmen angewiesen“, machte der CSU-Fraktionschef klar. Man habe viele Aufgaben zu erledigen. „Wir brauchen das Geld.“ Ohne Verkauf seien die Bauplätze „totes Kapital“. Schließlich hat die Gemeinde nicht nur in den Kauf der Fläche investiert, sondern ist auch mit der Erschließung in Vorleistung gegangen. Geld, das erst bei einer Veräußerung zurückfließt.

Wie Deibler war auch Herbert Salzmann dafür, das Vergabeverfahren erst einmal weiterlaufen zu lassen. Man habe in dem Baugebiet leider das Problem, dass die Grundstücke sehr groß seien und damit „sehr, sehr teuer“, sagte der Ex-SPD-Fraktionschef. Diesen Punkt griff auch Franz Seidel auf. Er werde oft angesprochen, warum die Gemeinde die Bauplätze dann nicht einfach günstiger verkaufe, berichtete der BVP-Fraktionssprecher. „Leider geht das rechtlich nicht“, man sei an den Bodenrichtwert gebunden. Auch Seidel hielt nichts davon, die Vergabe auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. „Wir sollten es laufen lassen.“

Tobias Eding (SPD) wollte wissen, was passiere, wenn sich der Verkauf über die nächsten Jahre hinziehe und der Bodenrichtwert weiter steige. „Müssen wir dann die Preise für die Grundstücke anpassen?“ Tatsächlich komme man da nicht aus, bestätigte der Rathauschef. Nur bei sinkendem Bodenrichtwert stehe es der Gemeinde frei, ob sie den Verkaufspreis entsprechend anpasse. Doch selbst wenn diese Möglichkeit bestünde, den Preis zu senken, wäre der falsche Weg, bremste Norbert Merk (CSU) seinen Ratskollegen gleich ein. Man brauche das Geld, um die Finanzierung der anstehenden Maßnahmen zu schultern.

Am Ende einigten sich die Räte einstimmig darauf, das Vergabeverfahren unbefristet fortzusetzen.

