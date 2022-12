Schon über 6000 Fahrten mit dem Peitingmobil: Kostenloses Bürger-Shuttle kommt gut an

Bilanz nach einem halben Jahr

Seit einem halben Jahr fährt das Peitingmobil in der Marktgemeinde Bürger auf Wunsch kostenlos von A nach B. In dieser Zeit haben die Elektro-Autos im Shuttle-Dienst bereits über 6000 Fahrten zurückgelegt. Vor allem bei Senioren scheint das Konzept gut anzukommen.

Peiting – Mittlerweile hat man sich an den Anblick der blau-weißen Elektroflitzer gewöhnt, die seit Juli montags bis freitags ihre Runden durch Peiting drehen. Oft hinter dem Steuer sitzt Martin Lutzenberger. Er ist einer von insgesamt sechs Fahrern, die die Gemeinde für das Angebot beschäftigt, und der einzige in Vollzeit.

Zwischen 70 und 80 Fahrten legen Lutzenberger und seine Kollegen mittlerweile pro Arbeitstag mit dem Peitingmobil zurück, doppelt so viele wie noch zu Beginn. Wurden im Juli noch 548 Fahrten registriert, waren es zuletzt im November 1200. An Spitzentagen kommen so schon mal pro Auto bis zu 170 Kilometer zusammen. Besonders am Morgen zwischen 8 und 8.30 Uhr, in den Mittagsstunden und vor dem Feierabend sind die Dienste der Fahrer gefragt. „Da ist der Andrang am größten.“

Und manchmal so groß, dass die Anrufer eine Weile warten müssen, bis sie dran sind. Das führe schon mal zu schlechter Laune bei den Fahrgästen, doch der Peitinger hat ein probates Mittel, um in solchen Fällen den Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. „Ich sag’ dann immer, dass das Angebot kostenlos ist und wir nur mit zwei Autos unterwegs sind. Dann ist der Ärger meist schnell erledigt.“

+ Seit Anfang Juli ist das Peitingmobil in der Marktgemeinde unterwegs. Seitdem ist die Zahl der Fahrten kontinuierlich gestiegen. © Gemeinde Peiting

Doch solche weniger schönen Situationen sind die Ausnahme. „Die meisten Leute, die wir fahren, sind sehr dankbar für das Angebot“, kann Lutzenberger berichten. Vor allem die älteren Peitinger haben die Vorzüge des Peitingmobils für sich entdeckt, sie sind laut Statistik mit Abstand die Bevölkerungsgruppe, die das Angebot am häufigsten nutzt. Und das regelmäßig. Zwischen 100 und 120 Stammkunden zähle man inzwischen, sagt Lutzenberger. Immer wieder kämen aber auch neue Fahrgäste hinzu, vor allem bei schlechtem Wetter werde man da auch schonmal vom Straßenrand herangewunken.

Hakte es anfangs noch des öfteren im Betrieb, hat sich der Ablauf laut dem Fahrer über die vergangenen Monate gut eingespielt. So sei es am Anfang etwa nicht ganz einfach gewesen, abzuschätzen, wann man nach dem Anruf beim Fahrgast sei, sagt Lutzenberger. Mittlerweile kennen er und sein Team die Routen durch die Marktgemeinde aus dem Effeff. Auch dass man keine App am Handy braucht, sondern das gute alte Telefon genügt, um ein Peitingmobil zu rufen, hat sich aus Sicht des Fahrers bewährt.

Mit dem Peitingmobil zum Arzt oder zum Einkaufen

Während montags und dienstags die Dienste des Peitingmobils laut Statistik oft in Anspruch genommen werden, um zu Arztterminen oder zur Apotheke zu fahren, liegt den Rest der Woche der Schwerpunkt auf Fahrten zu den Einkaufsmöglichkeiten im Ort. Manch einer würde sich am liebsten von Laden zu Laden bringen lassen, „da müssen wir den Kunden manchmal erklären, dass wir nicht auf sie warten können, sondern sie nur von A nach B bringen“, sagt Lutzenberger. Auch Birkland und Herzogsägmühle steuern die Peitingmobile regelmäßig an, das Diakoniedorf zu zwei festen Zeiten am Tag. Dafür gab es jüngst viel Lob vom designierten Herzogsägmühle-Geschäftsführer Andreas Kurz (wir berichteten).

Noch gibt es keine Nachahmer des bayernweiten Pilotprojekts

Bei der Gemeinde freut man sich, dass die Erwartungen an das bayernweite Pilotprojekt bislang erfüllt wurden. Auch wenn es bereits Nachfragen von anderen Bürgermeistern im Landkreis gab und Rathauschef Peter Ostenrieder das Projekt Amtskollegen und Landräten im Raum Augsburg vorstellen durfte: Nachahmer gefunden hat das Peitingmobil bisher nicht. Warum, darüber kann Ostenrieder nur spekulieren. Möglicherweise schrecke der Aufwand ab, die Dienstleistung wie im Peitinger Fall selber als Gemeinde anzubieten, statt sie extern zu vergeben. Auch die Kosten in Höhe von 200 000 Euro im Jahr – die Hälfte davon übernimmt während der zweijährigen Probephase der Freistaat – könnten eine Rolle spielen. Doch der Rathauschef ist überzeugt: Wenn man den Öffentlichen Nahverkehr voranbringen wolle, müssten die Kommunen Geld in die Hand nehmen. „Ein starres Linien-System funktioniert nicht.“

Doch wie wird es in der Marktgemeinde weitergehen, wenn im Sommer 2024 der Probebetrieb ausläuft und die Fördergelder des Freistaats wegfallen? Angesichts der guten Resonanz könne er sich vorstellen, dass der Gemeinderat das Peitingmobil weiterfahren lasse, blickt Ostenrieder voraus. Lutzenberger würde das freuen. „Es wäre auf jeden Fall schade, wenn es nicht weitergehen würde.“

Viel wird davon abhängen, wie groß die Kosten für den Betrieb tatsächlich sind. Der Rathauschef denkt aber schon weiter. „Mein Traum wäre ja, dass auch die anderen Gemeinden des Ammer-Lech-Lands dazukommen.“ Würden sich Schongau und Altenstadt mit je zwei Fahrzeugen beteiligen, könnte man über vernetzte Fahrten über die einzelnen Gemeindegrenzen hinaus nachdenken.

