Schon wieder Einbruch in Bio-Supermarkt

Zum zweiten Mal in zwei Jahren haben Einbrecher einen Bio-Supermarkt in Peiting heimgesucht. Das erste Mal ließen sie einen Tresor mitgehen, diesmal gingen die Ganoven leer aus.

Peiting – „Nicht schon wieder“, dachte sich Nanette Kolbinger, als sie am Silvestermorgen die Türe ihres Bio-Supermarktes an der Peitinger Freistraße aufsperrte. Einbrecher hatten darin am Wochenende ihr Unwesen getrieben. Und die Erinnerung an die Tat vor zwei Jahren schoss Kolbinger sofort wieder durch den Kopf: Anfang 2016 hatten sich schon einmal Ganoven Zutritt zu dem Laden verschafft und aus dessen Büro einen Tresor mitgehen lassen. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei damals mit einem „niedrigen vierstelligen Betrag“.

Dieses Mal kam die Bio-Markt-Besitzerin zum Glück glimpflicher davon. Außer der aufgebrochenen Eingangstüre, an der laut Polizei Sachschaden in Höhe von 300 Euro entstand, hat sie keine Einbußen zu beklagen. „Geld ist nicht weggekommen, das räumen wir immer aus“, sagt die Chefin. Und einen Tresor konnte den Einbrechern diesmal erst gar nicht in die Hände fallen, weil vor zwei Jahren kein neuer angeschafft worden war. Kolbinger und ihren Mitarbeitern blieb diesmal nur, das Chaos aufzuräumen, das die Täter hinterlassen hatte. Den Inhalt verschiedener Schubladen schleuderten sie auf den Boden, er interessierte sie offenbar nicht. Laut Kolbinger handelt es sich unter anderem um Gutscheine und Trinkgeld, das den Einbrecher wohl zu wenig war. Möglicherweise wurden sie aber auch gestört und ergriffen die Flucht, heißt es.

Schongaus Polizeichef Herbert Kieweg beobachtet indes keine steigende Einbruchszahlen im Dienststellenbereich. Im Gegenteil: „Es ist verhältnismäßig ruhig“, sagt er. Bio-Supermarktbesitzerin Kolbinger, die am Ammersee ein weiteres Geschäft betreibt, hat nach dem zweiten Einbruch jetzt aber die Faxen dicke und will ihren Laden besser schützen. „Wir werden was machen“, kündigt sie an.

Die Polizei bittet derweil um Hinweise auf die Täter. Sie werden unter 08861/23460 entgegen genommen.