Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr: „Pedelec“-Simulator zeigt Radlern ihr echtes Können

Pfarrer Robert Kröpfl, selbst Mitglied bei der Verkehrswacht, segnete den neuen „Pedelec“-Simulator. © Christine Wölfle

Sie setzt sich für die Verkehrsprävention vor Ort ein: Die Gebietsverkehrswacht Schongau. Bei der Hauptversammlung hat sie einen neuen Pedelec-Simulator eingeweiht.

Peiting – Seit über 50 Jahren leistet die Gebietsverkehrswacht Schongau einen ganz wichtigen Beitrag zur Verkehrsprävention. Was sie im letzten Jahr erlebt, wo sie präsent waren, das erfuhren die 50 Gäste und Mitglieder bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Eggerstadel.

Sie fallen auf: Wenn die Mitglieder der Verkehrswacht bei einer Veranstaltung dabei sind, ziehen sie mit ihren grell-grünen Shirts sofort die Blicke auf sich. Und das ist gut so, denn sie bieten etwas an, das wirklich jeder brauchen kann: Training für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

PKw-Simulator als Highlight

Das fängt schon bei den Jüngsten an. Vom Schulwegtraining mit den Vorschulkindern, der Organisation von Schulweghelfern oder dem Verteilen von so genannten Sicherheitsüberwürfen für die Grundschüler, damit sie besonders in den dunklen Jahreszeiten einfach besser gesehen werden – die Verkehrswacht macht das einfach.

Doch es geht noch weiter, denn Fußgänger sind ja nicht die einzigen Teilnehmer im Straßenverkehr. Bei sämtlichen Veranstaltungen im vergangenen Jahr, wie der Pfaffenwinkel Oldtimer-Rallye, den Auerberg Classics, dem Kreisjugendfeuerwehrtag in Wielenbach oder dem Blaulichttag in Marktoberdorf, waren sie mit ihrem Equipment vor Ort. Wie fühlt es sich an, wenn man betrunken einen Parcours meistern soll? Das durften alle mit der „Rauschbrille“ am Stand der Verkehrswacht ausprobieren. Oder ihre Reaktion testen.

Ein Highlight ist auch jedes Mal der Pkw-Simulator, der nicht nur Fahranfängern, Senioren und „sicheren“ Autofahrern ihr wirkliches Können vor Augen führt. Mit dem Simulator können auch „Alarmfahrten“ gezielt geschult werden. „Alle Einsatzkräfte, wie beispielsweise Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste, stehen, wenn sie ausrücken müssen, unter Stress, denn oft geht es um Leben oder Tod“, machte Werner Hoyer, Vorsitzender der Verkehrswacht, in seinem Bericht deutlich. Durch verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten (Tag oder Nacht, Sonne oder Regen oder Nebel, viel oder wenig Gegenverkehr) werden die Rettungskräfte mit dem Simulator auf mögliche Einsätze vorbereitet. Die Feuerwehren aus Peiting und Böbing haben im vergangenen Jahr die vierstündige Schulung der Verkehrswacht in Anspruch genommen – und das Feedback war laut Hoyer durchweg positiv.

Neue Attraktion: Pedelec-Simulator

Eine ganz neue Attraktion im „Fuhrpark“ der Wacht ist der „Pedelec“-Simulator, der Gefahrenszenen per Zufallsgenerator auswählt, um zu testen, wie der jeweilige Radler reagiert. Am Ende wird die Fahrt dann mit den Moderatoren vor Ort genaustens ausgewertet. 15 000 Euro hat der Simulator gekostet, den die Gäste im Eggerstadel im Anschluss an die Versammlung selbst ausprobieren durften.

Auch im kommenden Jahr werden die fleißigen Verkehrswachtler wieder auf vielen verschiedenen Veranstaltungen mit ihrem Equipment vor Ort sein (wie beim Straßenfest in Hohenpeißenberg und dem Blaulichtfest in Peiting beispielsweise) und damit einen großen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr leisten. Und Hoyer ergänzt: „Wo immer der Wunsch entsteht, wir kommen gerne! Denn die Prävention liegt uns wirklich am Herzen.“

Christine Wölfle

