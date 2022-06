Betreuungs-Bedarf in Schulferien wächst: Engagierte Mutter ergreift Initiative

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Für eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder setzt sich eine Mutter aus Peiting ein. © Symbolbild: Uwe Anspach/dpa

Für berufstätige Eltern ist es zunehmend schwierig, 14 Wochen Schulferien im Jahr mit Urlaubstagen abzudecken. Eine Mutter aus Peiting will eine Ferien-Betreuung für Grundschüler ins Leben rufen.

Peiting – Sechs Schließwochen im Kindergarten abdecken: kein Problem. Das deckt sich mit dem eigenen Urlaubsanspruch. Aber 14 Wochen Ferien? Wie viele andere Eltern hat das Kathrin Schropp (39) aus Peiting vor ein Dilemma gestellt, als Tochter Emma (8) im Herbst in die Schule kam. Der Hort war kein Thema – schließlich arbeitet die Intensivkrankenschwester extra halbtags, um sich am Nachmittag selbst um ihre beiden Kinder Emma und Elias (4) kümmern zu können.

Warum also die Kinder unter der Woche unnötig fremdbetreuen lassen, nur um einen Teil der Ferien abgedeckt zu wissen? „Es geht nur um 36 Ferientage, an denen ich Betreuung brauche“, rechnet die alleinerziehende Mutter vor.

„Ich möchte meine Kinder nicht hin- und herschieben“, betont Schropp. Heute der Nachbar, morgen die Freundin als Betreuung fürs Schulkind. Auf Dauer, weiß Schropp, kann das nicht gut gehen. Denn: Was, wenn die Freundin plötzlich krank wird? Eine kontinuierliche Betreuung ihrer Tochter während der Ferien wäre Kathrin Schropp viel wert. „Mir ist bewusst, dass das was kostet. Ich bin auch bereit, dafür zu bezahlen.“

Ferienbetreuung für Grundschulkinder: Viele Eltern melden Bedarf an

Aus der Not heraus hat Schropp daraufhin die Initiative ergriffen und beim Leiter der Lentner-Grundschule in Peiting, Peter Schmid, offene Türen eingerannt – und das, obwohl sich der ganz offiziell freilich mitnichten um eine Betreuung seiner Schüler während der Ferienzeiten kümmern müsste. „Rein rechtlich ist die Schule während der Ferien nicht zuständig. Und der Markt Peiting auch nicht. Und genau das ist das Dilemma.“

Alleine lassen will er Kathrin Schropp mit ihrem wichtigen Anliegen trotzdem nicht. Schmid weiß aus langjähriger Erfahrung als Schulleiter: „Für berufstätige Eltern mit weitaus weniger Urlaubstagen als Ferientagen ist es oft schwierig.“ Bereits vor ein paar Jahren hatte er deshalb versucht, gemeinsam mit Eltern etwas hin in Richtung Ferienbetreuung zu organisieren. Damals allerdings war die Initiative an zu wenig Eltern-Rückmeldungen gescheitert.

Das wiederum sieht Stand jetzt anders aus: Bei einer Bedarfsabfrage an beiden Peitinger Grundschulen haben 15 bis 18 Eltern Bedarf angemeldet.

Gespräch mit der Kinderhilfe geplant - Bürgermeister hat Alternativ-Ideen

Auch Bürgermeister Peter Ostenrieder haben Schropp und Schmid mit ins Boot geholt. Bereits vor einigen Monaten hatte der auf Bitte von Kathrin Schropp Kontakt zur Kinderhilfe aufgenommen, die in Peiting nicht nur Träger von zwei Kindergärten, sondern auch der Offenen Ganztagsschule und der Hortgruppen ist. Ohne Ergebnis. Einmal mehr hat Ostenrieder den Kontakt zur Kinderhilfe jetzt gesucht, nachdem klar ist, dass es sich nicht um einen einzelnen Bedarfsfall handelt. „Nach den Pfingstferien wird es ein Gespräch mit der Kinderhilfe geben“, so Ostenrieder als Vermittler.

Was Ostenrieder von vornherein ausschließt, ist die Möglichkeit, Schulkinder in den örtlichen Kindergärten zu betreuen. „Zwischen Schule und Kindergarten muss man schon noch unterscheiden.“

Ostenrieder bringt eine weitere Variante ins Spiel, falls das geplante Gespräch mit der Kinderhilfe ergebnislos bleibt: „Es könnte einen Aufruf geben, über den Aktiv-Senioren gefunden werden könnten.“ So etwas wie Tagesmütter also, die an ein, zwei, drei Tagen pro Woche Grundschüler in den Ferien betreuen.

Momentan ist also noch alles sehr vage in Peiting. Kleinere Gemeinden wie beispielsweise die Gemeinde Fuchstal im Lechrain machen vor, wie’s gehen kann. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein bietet die Offene Ganztagsschule dort für alle Ferien bis auf die Weihnachtsferien eine Betreuung für Grundschulkinder an. Die findet an den Werktagen von 8 bis 14 Uhr in den Räumlichkeiten der OGTS in der Mittelschule Fuchstal statt und kostet fünf Euro pro Tag. Es können auch nur einzelne Tage gebucht werden.

Einzige Voraussetzung: Kinder, die bei der Ferienbetreuung angemeldet sind, müssen Mitglied beim Förderverein sein. Träger ist der Grundschulverband Fuchstal.

