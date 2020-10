Schwarzhumoriges Vater-Sohn-Kabarett

Äpfel mit Birnen zu vergleichen, ist hinlänglich bekannt und leicht. Aber eine Klobürste mit einem Igel? Das ist ziemlich schräg. Es passte aber hervorragend zu Wilfried Knorrs Kabarett, das den ebenso schrägen Titel „Knorronazeiten – der ganze Wahnsinn dieser Welt an einem Abend“ trug.

Herzogsägmühle –Am vergangenen Wochenende führte der Direktor der Herzogsägmühle sein Stück im zweimal ausverkauften Rainer-Endisch-Saal auf. Die Besucherzahl war aus bekannten Gründen auf 50 beschränkt.

Mit dabei war Knorrs Sohn Jonathan, der sein Debüt auf der Bühne gab. Aber das merkte man ihm nicht an. Vollkommen locker, ohne ein Zeichen von Nervosität, trat der 24-Jährige in die schwarzhumorigen Fußstapfen seines Vaters. Die beiden hatten sichtlich Spaß – und das Publikum sowieso.

Verschiedene Themenbereiche wurden von dem Duo sketchartig in 75 Minuten behandelt. Es kamen nochmals zehn Minuten hinzu in Form einer unglaublich witzigen Zugabe über einen Unterhosenkauf – aber dazu später.

Mal trat Knorr-Vater alleine auf, mal kam Sohn Jonathan hinzu. Und dann schmissen sich die beiden die Wort-Bälle, teils geniale Schöpfungen, nur so um die Ohren. Oder ist etwa eine „eingefleischte Vegetarierin“ keine solche geniale Wortschöpfung?

Natürlich brauchte man nicht zu rätseln, um was es zunächst ging: Der prägnante Titel „Knorrona“ sagt eigentlich schon alles aus. Bitterböse wurde das derzeit beherrschende Thema abgehandelt, Äpfel mit Birnen, Klobürsten mit Igeln und die Grippe mit Corona verglichen. Da nahmen die Knorrs kein Blatt vor dem Mund. Und es war erfreulich erleichternd, diesem belastenden Thema einmal in einer humorigen Weise zu begegnen.

Natürlich blieb es nicht nur bei diesem Thema, es wäre auch langweilig geworden, da man langsam überfüttert ist von der Thematik. Es wurde auch nach den verlorenen 1,9 Milliarden Euro der Firma „Wirecard“ und dem „österreichischen Filou“ Jan Marsalek geforscht und die Blauäugigkeit der Wirtschaftsprüfer beleuchtet.

Ein wahnsinnig hintergründiges und eigentlich bitterernstes Thema verbarg sich in dem „Telefonseelsorge-Sketch“, den Wilfried Knorr auf seine unnachahmlich-schnodderige Weise vortrug: „Früher“, sagte er „früher saßen sich noch zwei Menschen gegenüber und sprachen miteinander. Können Sie sich das vorstellen? Sprechen?“

Heutzutage müsse man Zahlen tippen, wenn man bei der Seelsorge anruft. „Haben Sie ein generelles Problem – wählen Sie die eins. Haben Sie ein Beziehungsproblem – die zwei. Haben Sie Stress mit Ihrem Arbeitgeber – die drei.“ So ging es in einem fort. Immer enger verschachtelte Knorr das zu wählende Zahlengewirr und grenzte das vermeintliche Problem weiter ein. Das war bitterböser Humor in Reinform, hervorragend umgesetzt.

Mit G8 und G9, mit G7 und G36 sowie mit 5G beschäftigte sich das Vater-Sohn-Gespann ebenfalls. Auch wurde die durchaus anspruchsvolle und komplexe Frage behandelt, was denn der Mensch sei. Die Antwort darauf schloss den hochkarätigen Kabarettkreis. Derzeit sei der Mensch nur eins – Corona.

Ja, und dann kam noch, weil das Publikum einfach nicht genug bekam, der anfangs erwähnte Unterhosenkauf in einer hypereleganten Kaufhausboutique. Und der war so unfassbar witzig, endete mit dem Zusammenbruch des Käufers vor einem Wühltisch und veranlasste so das Publikum zu tosendem Abschluss-Applaus.

Regina Wahl-Geiger