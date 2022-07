Trümmerfeld auf der B 472: Auto kracht in Lkw – Bundesstraße bei Peiting voll gesperrt

Von: Jörg von Rohland

Trümmerfeld auf der B472: Der Fahrer des BMW erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. © Hans Helmut Herold

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montag auf der B472 zwischen den Anschlussstellen Peiting Ost und Peiting Süd gekommen. Ein Mensch wurde schwer verletzt.

Peiting - Wie vor Ort in Erfahrung zu bringen war, hatte gegen 16.30 Uhr der Fahrer eines BMW, der in Richtung Hohenpeißenberg unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto geriet in den Gegenverkehr und prallte seitlich in einen Lkw, dessen Fahrer noch versucht hatte, auszuweichen. Der BMW prallte danach von dem Lkw ab und krachte in die rechte Leitplanke.

Schwerer Unfall bei Peiting: Bundesstraße voll gesperrt

Der Fahrer des BMW wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Den Rettungskräften gelang es, den Mann zu reanimieren. Laut Polizei wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen.

Ein Gutachter wurde zur Unfallstelle beordert, die Bundesstraße blieb bis in den Abend komplett gesperrt. Die Straßenmeisterei leitete den Verkehr um.

Die Polizei konnte bis Redaktionsschluss keine näheren Angaben zu den Beteiligten und dem Sachschaden machen, die Beamten waren noch vor Ort.

