Served Cold: „Metallica oder Iron Maiden in sehr modern, ein bisschen knallender, ein bisschen fresher"

Die fünf Jungs von Served Cold eint nicht nur derselbe Musikgeschmack. Sie sind inzwischen eine eingeschweißte Freundesgruppe (v. l.): Kai Schröpfer, Max Bauer, Korbi Schreiber, Nils Schariflou und Luis Eichinger. Shows spielen und Album aufnehmen © KOSSLER

Die Band Served Cold aus dem Oberland steht im Halbfinale des „Emergenza“-Wettbewerbs. Über ihre Musik, ihre Ziele und den Zusammenhalt der Jungs.

Peiting – „Es gibt nichts Besseres, als wenn du dich mit fünf verschiedenen Leuten in ‘nen Raum stellst, die Boxen aufdrehst und es kommt am Ende was dabei raus. Das ist richtig cool, das macht Spaß, das bewegt was in einem“, sagt Max Bauer (25). Zusammen mit Luis Eichinger (23), Korbi Schreiber (25), Kai Schröpfer (25) und Nils Schariflou (30) spielt er in der Band „Served Cold“. Die fünf jungen Männer kommen aus Schongau, Weilheim und Peiting. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten sie im November 2022 im Jugendzentrum in Peiting – und schon ein paar Konzerte später standen sie am 18. März im Münchner „Backstage“ auf der Bühne. Bei den Jungs geht es steil bergauf.

Die Musik, die sie spielen, sei schon etwas härter. Bassist Kai Schröpfer erklärt genauer wie man sich den Death-/Metalcore von Served Cold vorstellen kann: „Man kennt so die Dudes von ‚Metallica’ oder ‚Iron Maiden’. Das, in sehr modern, in ein bisschen knallender, ein bisschen fresher – und mit Breakdowns.“ Außerdem: wenig klarer, dafür „schreiender“ (sogenannter gutturaler) Gesang, trotzdem solle die Melodie nie ganz aus den Augen verloren werden.

Ziele von Served Cold: Große Shows spielen und Album aufnehmen

Dass die fünf sich für diesen schon etwas aggressiv klingenden Musikstil entschieden haben, mag man gar nicht meinen. Im Interview zeigen sie sich lustig, bodenständig, einfach sympathisch. Auch untereinander passe es auf allen Ebenen, schwärmt Sänger Max Bauer: „Wir sind ein Batzen. Jeder kann sich auf den anderen zu hundert Prozent verlassen und das ist wahnsinnig viel Wert.“

Konzerte Served Cold steht am Samstag, 29. April, im Peitinger Juze auf der Bühne. Weitere Auftritte sind in München geplant. Am 6. Mai im Backstage und am 21. Juli in der Glockenbachwerkstatt.

Von ihrer Musik leben können sie zwar (noch) nicht, aber darauf komme es ihnen auch nicht an. Bauer sagt stellvertretend für die Band: „Ich würde uns inzwischen schon als professionelle Hobby-Musiker bezeichnen. Wir können lange nicht von unserer Musik leben und ich weiß auch gar nicht, ob ich das möchte.“ Nach dem Motto: Wer sein Hobby zum Beruf macht, habe kein Hobby mehr. Er selbst arbeitet in einem Musikfachgeschäft, Gitarrist Luis Eichinger ist beruflich Holzmechaniker, Korbi Schreiber, ebenso an der Gitarre, ist im Gartenbau tätig, Kai Schröpfer verdient als Online-Marketing-Manager sein Geld, Schlagzeuger Nils Schariflou ist Pädagoge.

Zu den Zukunftsplänen der Musikergruppe sagt der Sänger: „Langfristig ist das Ziel auf jeden Fall bekannt zu werden, große Shows zu spielen, sehr große Shows zu spielen, auf Tour gehen.“ Mittelfristig möchten sie bald ihr erstes Album aufnehmen.

Beim Band-Wettbewerb des „Emergenza Festival“ im Halbfinale

Aktuell widmen sich die Jungs von Served Cold noch ihrer Performance beim Band-Wettbewerb des „Emergenza Festival“. Dort stehen sie inzwischen im Halbfinale und möchten erneut die „Backstage“-Bühne in München rocken. Die Konkurrenz sei stark, doch auf ihre Fans könnten sich Max, Luis, Korbi, Kai und Nils verlassen. „Wenn du in München spielst und weißt, du bist eigentlich noch nicht wirklich über den Landkreis groß bekannt und dann fahren die einfach eine Stunde hinterher und kaufen sich eine Karte. Jeder von uns ist dafür einfach unglaublich dankbar und jedes Mal überwältigt wie viele Leute letztendlich dann da stehen und vor allem wie die abgehen, was für ne Party die machen. Das ist unbezahlbar und erfüllt einen mit großem Glück“, erzählt Bauer.

Und weil sie ihren Fans natürlich eine coole Show darbieten wollen, herrscht vor Auftritten schon ziemliche Aufregung. Aber mit dem obligatorischen „Vor-der-Bühne-Pfeffi-Shot“ hat es bisher immer geklappt. Das Wichtigste bleibt: „Ne geile Zeit zusammen zu haben und den Spaß an der Musik nicht zu verlieren.“

von Larissa Glas

