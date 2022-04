Notfallseelsorger Dirk Wollenweber über den Umgang mit traumatisierten Menschen

Von: Theresa Kuchler

Dirk Wollenweber ist Notfallseelsorger und Experte im Umgang mit traumatisierten Menschen. © Theresa Kuchler

Notfallseelsorger Dirk Wollenweber spricht im Interview darüber, was traumatisierten Menschen in einer belastenden Situation helfen kann.

Landkreis – Ein heulender Sirenenton: Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine kann er in einen psychischen Ausnahmezustand versetzen. Die Gemeinden im Landkreis verzichten daher auf den heutigen Probealarm der Feuerwehren, der sonst jeden ersten Samstag im Monat stattfindet. Es sollen keine Verunsicherungen geschürt werden. Wie sich Traumata äußern und was Betroffenen in belastenden Situationen helfen kann, hat uns Notfallseelsorger Dirk Wollenweber aus Peiting beantwortet.

Herr Wollenweber, was traumatisiert uns Menschen?

Das hängt ganz stark von der Konstitution jeder einzelnen Person ab. Das, was den einen traumatisiert, muss den anderen nicht traumatisieren. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Mensch beim Erleben eines schrecklichen Ereignisses keine andere Möglichkeit hat, als mit Schrecken und Hilflosigkeit zu reagieren.

Welche Ereignisse sind das zum Beispiel?

Es gibt Abstufungen: Von Umweltkatastrophen sind in etwa drei bis fünf Prozent der Menschen nachhaltig belastet. Bei anderen Katastrophen wie Unfällen spricht man schon von 50 Prozent. Am meisten traumatisieren aber sogenannte Man-Made-Disaster wie Krieg oder Folter. Das betrifft rund 80 Prozent.

In Filmen werden Traumata oft als Flashbacks oder Panikattacken gezeigt. Entspricht das der Realität?

In akuten Stresssituationen haben wir zwei Möglichkeiten, zu reagieren: mit Kampf oder Flucht. Wenn keines von beidem zur Verfügung steht, kocht das Hirn regelrecht über, und wir sind nicht mehr handlungsfähig. Wir geraten dann in eine Art Notprogramm und reagieren körperlich, seelisch und psychisch. Diese Reaktionen können später zu Flashbacks und Intrusionen führen – also dem Wiedererinnern und Wiedererleben von traumatischen Ereignissen.

Befürchten Sie, dass die bei uns üblichen Probealarme Traumata bei Geflüchteten auslösen?

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Geflüchteten mit den Sirenen vielleicht etwas ganz anderes verbinden, als wir das tun. Für uns ist ein funktionierender Alarm ein Zeichen von Sicherheit. Aber die Menschen aus der Ukraine können sich wegen des Heultons wieder mit Situationen konfrontiert sehen, die sie vor oder auf der Flucht erlebt haben.

Wie können wir den Menschen die Angst nehmen?

Wichtig ist, dass wir sie gut auf die Situation vorbereiten. Wir können den Ukrainern glücklicherweise ziemlich genau sagen, wann die Sirenen laufen – immer zwischen 12 und 13 Uhr. Sobald Panik aufkommt, können wir sie beruhigen und sagen: Du bist hier sicher, das ist nur ein Probealarm der Feuerwehr.

Als Laie kann es durchaus überfordernd sein, mit panischen Menschen richtig umzugehen.

Geflüchtete Menschen haben in der Regel eine Strategie entwickelt, mit einer triggernden Situation umzugehen. Manchmal erscheint uns ihr Verhalten vielleicht irrelevant und nicht verständlich. Ich kann meine Art, mit einer Krise, einem Stress, einem Trauma umzugehen, aber nicht einer anderen Person überstülpen.

Aber was können wir tun?

Wir können da sein. Wir können erklären. Wir können Sicherheit geben. Und wir können dabei helfen, die Bewältigung, die sich der Mensch in diesem Moment aussucht, auch zu verwirklichen. Vielleicht möchte jemand telefonieren oder spazieren gehen, weil so viel Energie da ist. „Wenn nichts mehr geht, dann geht immer noch gehen“ – das ist ein wichtiger Merksatz.

Gibt es eine Möglichkeit, Traumatisierungen irgendwann zu überwinden?

Um ein Trauma zu verarbeiten, muss man erst in Sicherheit sein. Erst danach sollten Betroffene über die verschiedenen Möglichkeiten und Angebote nachdenken, die es gibt, um an das Trauma ranzugehen. Zum Beispiel mit Gestaltungs- oder Gesprächstherapien. Tatsächlich brauchen das viele Menschen aber gar nicht. Sie müssen sich einfach nur sicher fühlen.

Können die Traumata der Geflüchteten auch Spuren bei den Ehrenamtlichen hinterlassen?

Traumata können auch übertragen werden, dann sprechen wir von sogenannten Sekundärtraumatisierungen. Für die Helferinnen und Helfer ist es daher ganz wichtig, eine gewisse Distanz zu schaffen. Damit sie die Belastungen nicht irgendwann selbst mittragen.

