Peitinger Sicherheitswacht zieht erste Bilanz und braucht weiter Personal

Von: Christoph Peters

Teilen

Vor zwei Jahren wurde in Peiting die Sicherheitswacht ins Leben gerufen. © Bodmer/MZV

Vor zwei Jahren wurde in Peiting die Sicherheitswacht ins Leben gerufen. Doch personell läuft es nicht rund: Die Suche nach Ehrenamtlichen, die Streife gehen, gestaltet sich nach wie vor schwierig. Der Personalmangel war nun auch Thema im Gemeinderat.

Peiting – Maximilian Stemmler kam gleich zum Punkt: „Es gibt leider Personalmangel“, schickte der bei der Schongauer Polizei für die Peitinger Sicherheitswacht zuständige Dienstgruppenleiter vorweg, als er im Gemeinderat Bericht über die Arbeit der Einrichtung erstattete. Schon Anfang des Jahres hatte die dünne Personaldecke Stemmler Sorge bereitet (wir berichteten).

Die Lage hat sich seitdem nicht verbessert. Gerade einmal drei Mitglieder zählt die Peitinger Sicherheitswacht aktuell noch, die regelmäßig im Ort nach dem Rechten sehen. Immerhin werden die Ehrenamtlichen sporadisch von Mitgliedern der Schongauer Sicherheitswacht unterstützt. „Die beginnen ihren Dienst teils in Schongau und fahren dann noch nach Peiting“, berichtete Stemmler.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Die Personalknappheit hat Folgen: Kam man 2021 noch auf 232 Einsatzstunden, waren es 2022 nur noch 103. „Das sind überschlagen ja nur 15 Minuten am Tag“, rechnete Thomas Elste (Grüne) vor. Auch wenn man dies so nicht runterbrechen könne, schließlich seien die Ehrenamtlichen nicht täglich unterwegs, wie Stemmler erklärte, zeigte das doch: Viel Zeit für Kontrollgänge steht derzeit nicht zur Verfügung. Im Schnitt ein bis zwei Mal die Woche würden die Sicherheitswachtler ausrücken. „Wann sie gehen, können sie selbst entscheiden.“

Kräftig die Werbetrommel gerührt

Für eine sichtbare Präsenz der Sicherheitswacht im Ort reicht das freilich nicht, das ist auch Stemmler bewusst. Aus diesem Grund hat man in den vergangenen Monaten die Werbetrommel gerührt, machte mit Radio-Interview und Zeitungsbericht auf die klamme Personallage aufmerksam. Auch am Frühjahrsmarkt in Schongau sei man mit einem Info-Mobil vor Ort gewesen, berichtete Stemmler.

Immerhin zwei potenzielle Bewerber hätten sich daraufhin gemeldet. Ein Anfang. Doch weil die Ausbildung, die über zwei Monate geht, sich für zwei Interessenten kaum rentiert, hofft man, dass sich bis Herbst noch mindestens ein weiterer Kandidat findet. Am Tag der Helfer Ende September wolle man mit dem Info-Mobil noch einmal um Nachwuchs werben.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Claudia Steindorf (SPD) wollte wissen, ob sich durch den Einsatz der Sicherheitswacht aus Sicht der Polizei die Situation an den Hotspots verbessert habe. Dies konnte Stemmler zumindest in Teilen bejahen. Im Bereich von Bauhof und Feuerwehr etwa habe es früher oft Probleme mit Gruppen wegen Ruhestörung gegeben. „Da ist viel gebechert worden.“ Dies sei deutlich weniger geworden. Auch Graffiti-Schmierereien gebe es kaum noch.

Wie groß der Beitrag der Sicherheitswacht an dieser Entwicklung sei, lasse sich jedoch schwer sagen. Hatten sich in der Corona-Zeit Brennpunkte im Außenbereich entwickelt – Stemmler nannte den Schloßberg oder das Windrad –, verlagere sich das Geschehen mittlerweile wieder mehr in den Ort. Regelmäßig würden die Ehrenamtlichen deshalb dem Hauptplatz, der Schloßberghalle, den Bahnhöfen, dem Freibad, dem Eisstadion sowie dem Jugendzentrum einen Besuch abstatten. Auch der Gumpen und der Bereich hinter dem Friedhof stünden auf der Liste.

Auch um Hundehinterlassenschaften kümmern

Gerade für den Ostbahnhof plädierte Hermann Mödl (BVP) für verstärkte Kontrollgänge. „Da schaut’s oft aus, da werden teils Räder demoliert.“ Andreas Barnsteiner (BVP) wollte wissen, ob die Ehrenamtlichen auch einen Blick auf jene werfen würden, die Hundekotbeutel einfach im Feld entsorgen. „Da stellt’s mir als Bauer alle Nackenhaare auf.“ Natürlich würden auch solche Vergehen geahndet, versicherte Stemmler. Vorausgesetzt natürlich, man erwische die Leute.

Info: Wer sich für die Peitinger Sicherheitswacht bewerben will, kann sich ganz einfach an die Polizeiinspektion Schongau wenden unter Telefon 08861/23460.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.