„Kannte sich besser aus als mancher Holzwurm“: Sigi Schmid arbeitet seit 50 Jahren bei Holzland Schweizer

Jubilar Sigi Schmid mit den beiden Firmeninhabern Max (li.) und Hermann Schweizer. © Hans-Helmut Herold

Sigi Schmid hat bei der Peitinger Firma Holzland Schweizer sein 50-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert. Auch sonst dreht sich das ganze Leben des 70-Jährigen ums Holz.

Peiting – Wenn das mal kein Grund zum Feiern ist: Sigi Schmid hat jüngst die magische Zahl von 50 Arbeitsjahren hinter sich gebracht. Das Besondere: Schmid hat diese stattliche Anzahl an Jahren bei ein und derselben Firma in Peiting abgeleistet. Der heute 70-jährige Schmid ist seit 1972 bei der Firma Holz Schweizer beschäftigt.

In den Anfangsjahren als Sägewerk und Holzhandel, seit der Übernahme von Hermann und Maximilian Schweizer als „Holzland Schweizer“ bekannt, darf Sigi Schmid dort quasi Goldene Hochzeit mit dem Betrieb feiern. Und von wegen jetzt die Hände in den Schoß legen: „Solange er fit ist, lassen wir ihn keinesfalls gehen“, sagt Max Schweizer. Und er verrät gleichzeitig, dass Schmid sich derzeit mit seinen Ideen in die komplette Neugestaltung der Firma mit einbringt.

Betriebsjubiläum bei Holzland Schweizer in Peiting: Sigi Schmid seit 50 Jahren dabei

„Er ist ein Glücksfall für uns, denn er hat auch in schwierigen Phasen des Holzhandels immer mit zündende Ideen das Geschäft aufrecht gehalten“, sagt Hermann Schweizer. Vor allem die Weiterentwicklung lag Schmid am Herzen.

Hatte er in den Anfangsjahren noch an der alten Wasserkraft- und Diesel-Säge gestanden und Bretter gestapelt, schlug er danach immer wieder moderneres Gerät und Arbeitsgänge vor.

„Sigi kannte sich in der Firma besser aus als mancher Holzwurm“

Dabei hat Schmid alles andere als in Sachen Holz seine Ausbildung gemacht: „In München wurde ich zum Lebensmittel-Einzelhandelskaufmann ausgebildet“, erinnert sich Sigi Schmid. Und er ergänzt, dass dies nicht seine Welt war. Also ging es nach seinem Abschluss zurück nach Peiting.

Ein Glücksfall für ihn und natürlich Herbert Schweizer, der mit seiner Ehefrau Elisabeth den Betrieb führte. „Sigi kannte sich in der Firma besser aus als mancher Holzwurm in den Brettern“, wirft Max mit Humor in die Runde. Bis heute gehört Schmid zum Betrieb wie die nostalgische Hobelbank im Verkaufsraum, die ebenfalls Geschichten erzählen könnte.

Sein Leben ist Holz, was er auch in anderer Weise in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt hat: Schmid ist einer der Floßführer am Schongauer Lido, der für den Aufbau und die Wartung des Lechfloßes verantwortlich ist. Wie gesagt, einmal Holz, immer Holz, sein ganzes Leben ist Holz. Von Hans-Helmut Herold

