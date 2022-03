Mehr Mitgliedsbeitrag für mehr Klimaschutz beim Alpenverein Peiting

Das ist der neugewählte Vorstand der Alpenvereins-Sektion Peiting. Rechts im Bild der wiedergewählte Vorsitzende Herwig Skalitza. © Kindlmann

Digital- und Klimaoffensive des DAV, Sanierung der Geschäftsstelle, Neuwahl der Vorstandschaft der 3989 Mitglieder zählenden Alpenvereins-Sektion Peiting sowie die Erhöhung der Mitgliederbeiträge: Auf der Jahresversammlung hatten der Vorsitzende Herwig Skalitza und weitere Vorstands-Mitglieder viel zu berichten.

Peiting – Endlich: Corona-bedingt konnte die Jahreshauptversammlung der Alpenvereins-Sektion Peiting jetzt nach vier statt nach drei Jahren stattfinden. Über sämtliche Aktivitäten hat der DAV in seinem Programmheft für das Jahr 2022 berichtet.

Auch darüber, dass die Mitglieder die aktuelle Beitragserhöhung akzeptiert haben. Der Grund für die Erhöhung von 53 auf 60 Euro resultiert aus der Klimaabgabe an den Dachverband: „Wir hoffen, dass dieser Betrag jetzt einmal ein paar Jahre Bestand hat“, meinte der Vorsitzende Skalitza. In seinem Rechenschaftsbericht erwähnte er, dass in der Pandemiezeit die komplette Geschäftsstelle von Grund auf saniert und neugestaltet wurde. „Alle, die bisher die Geschäftsstelle besucht haben, waren begeistert“, so Skalitza.

Fast alle Veranstaltungen fanden statt

Erfreulich sei zudem gewesen, dass trotz aller Widrigkeiten die für den Sommer und Winter vorgesehenen Touren größtenteils umgesetzt werden konnten. Weitere Aktionen waren der „Südbayerische Sektionstag“, das „Feldernalmfest“, die Bergmesse auf dem Wankerfleck und die Aktion „Sauberes Peiting“.

Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder und andere Personen, die sich um den Alpenverein Peiting verdient gemacht haben, zeigt dieses Bild. © Kindlmann

Zu einem Riesenprojekt entwickelt sich allem Anschein nach die Digitalisierungsstrategie des Alpenvereins-Dachverband: „Wir sind froh, dass sich Stefan Hickl als künftiger Digitalisierungsbeauftragter zur Verfügung gestellt hat“, freute sich Skalitza. Ähnlich entwickelt sich wohl die Klimaoffensive des DAV: Dabei wurde der Beschluss gefasst, dass der Alpenverein mit sämtlichen Untergliederungen bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein wird.

Betroffen davon ist die gesamte CO2-Belastung der Sektion. Das betrifft also die Feldernalm, die Geschäftsstelle und sämtlich gefahrene Kilometer bei den angebotenen Touren. „Wir werden verstärkt in klimareduzierende Maßnahmen investieren“, betonte Skalitza. Das bedeute, möglichst viele Angebote zu schaffen, um gemeinsam in Fahrgemeinschaften in die Berge zu fahren.

Die Berichte der Referenten

Mit eingebunden in die Jahresversammlung war auch der Bericht der Referenten. Ausbildungsreferent Martin Mühlegger vermeldete, dass derzeit elf Tourenführer an Fortbildungen teilnehmen. Tourenreferent Christian Hollrieder hatte 55 Touren im Angebot, 34 davon konnten durchgeführt werden. „Das war ein Kraftakt“, so Hollrieder.

Über das Familienbergsteigen berichtete Stefan Hickl, über das Skibergsteigen Georg Degle, über die Aktion „Sauberes Peiting“ Maria Lutzenberger, und einen Abriss über die Feldernalm gab Georg Keppeler.

Den Kassenbericht hat Schatzmeisterin Birgit Kuppe vorgetragen: Von den 206 000 Euro an Einnahmen mussten umgehend 124 200 Euro an den Dachverband wieder abgegeben werden.

Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder indes freute sich, dass die Vereine im Ort wieder vermehrt aktiv werden. Seine Bitte: „Macht’s wieder mit, haltet das Vereinsleben wieder am Laufen.“ Ein Ort wie Peiting mit seinen 11 600 Einwohnern könne nur bestehen, wenn alle Vereine mitmachen.

Die Ergebnisse der Neuwahlen:

Mit eingebunden in die Jahresversammlung war auch die Wahl von 19 Vorstandsmitgliedern für die nächsten drei Jahre. Vorsitzender der 3989 Mitglieder zählenden Sektion mit den Ortsverbänden Rottenbuch, Steingaden und Böbing ist Herwig Skalitza. Ihm zur Seite steht als Vize Eberhard Boerboom. Geschäftsführerin ist Cäcilia Rohrmoser, Schriftführerin Birgit Bader-Häuserer. Für die Kasse ist künftig Schatzmeisterin Eva Gropper zuständig.

Referentin für Jugend, Naturschutz und Umwelt ist Maria Lutzenberger und für Ausbildung und Ausrüstung weiterhin Martin Mühlegger. Für das Familienbergsteigen ist Bettina Maier verantwortlich. Christian Hollrieder ist Tourenreferent und Materialwart, Wegereferent Sebastian Sellmaier, Digitalbeauftragter ist Stefan Hickl. Die beiden Hüttenreferenten für die Feldernalm sind Georg Keppeler und Bernhard Zwerschke.



Die Kletterwand betreut Rene Hindelang, während für das Skibergsteigen wieder Georg Degle verantwortlich ist. Die Zuständigkeit für das Anzeigewesen liegt die nächsten drei Jahre bei Herbert Zimmert, die Technische Beratung bei Jochen Rohrmoser und bei Martin Sinn. Die Kasse prüfen Markus Heiß und Daniela Vöst. Das Amt des Ehrenrates hat, wie bisher, Hans Tausch übernommen.

Walter Kindlmann