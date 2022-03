Nach erfolglosen Windrad-Plänen: Bürgerwind Pfaffenwinkel will große Photovoltaik-Anlage bauen

Von: Christoph Peters

Rund einen Kilometer westlich von Kurzenried liegen die beiden Flächen (rot markiert), auf denen eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage verwirklicht werden soll. © Bayernatlas/Peters

Mit ihren Windrad-Plänen hatte die Bürgerwind Pfaffenwinkel bekanntlich bislang keinen Erfolg. Nun sattelt die Gesellschaft auf Sonnenstrom um. Westlich von Kurzenried soll eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen. Im Peitinger Gemeinderat sorgte das Vorhaben für eine hitzige Debatte.

Peiting – Zusammen zwischen elf und zwölf Hektar sind die beiden Flächen groß, auf denen nach der Vorstellung der Bürgerwind Pfaffenwinkel Planungs-GmbH in naher Zukunft Photovoltaik-Module die Energie der Sonne in Strom umwandeln sollen. Die beiden Areale befinden sich rund ein Kilometer westlich von Kurzenried und sind durch ein Waldstück getrennt. Der Standort sei gut geeignet, sagte Robert Sing vom gleichnamigen Ingenieurbüro, das die Planung am vergangenen Dienstag erstmals öffentlich im Gemeinderat vorstellte. Zuvor hatte sich das Gremium bereits hinter verschlossenen Türen mit dem Vorhaben beschäftigt.

Anlage soll zwischen sechs und acht Megawatt liefern

Wegen der umliegenden Baumgruppen seien die Flächen kaum einsehbar, es handle sich zudem um sogenannte landwirtschaftlich benachteiligte Gebiete, womit die Bedingung für eine Freiflächen-Anlage auf Acker- oder Grünland erfüllt sei, erklärte der Fachmann. Zwischen sechs und acht Megawatt soll die Anlage liefern, was sie zu einer der größeren im Landkreis machen würde. Zum Vergleich: Der größte Solarpark im Landkreis bei Schwabsoien kommt auf eine Leistung von zehn Megawatt.

Für das Projekt hatte Sing gute Argumente auf seiner Seite. In der aktuellen Situation mit dem Krieg in der Ukraine sehe man, wie extrem abhängig Deutschland von fossilen Energieträgern sei, wies der Fachmann hin. Umso mehr müsse der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben werden. Doch ob dafür eine Freiflächenanlage der richtige Weg ist, darüber entspann sich im Gremium eine hitzige Debatte zwischen Kritikern und Befürwortern.

Kritik kommt vom örtlichen Bauernverband

Zu ersteren zählte Andreas Barnsteiner, der als Obmann im Namen des örtlichen Bauernverbands klar Stellung gegen das Projekt bezog. PV-Module gehörten aufs Dach und nicht auf fruchtbare landwirtschaftliche Flächen. Als Verband sorge man sich auch um das Landschaftsbild und fürchte bei einer Genehmigung des Projekts einen Domino-Effekt, sagte Barnsteiner, der zudem vor negativen Folgen für das Wild durch das eingezäunte Gelände warnte und die fehlende Möglichkeit, Gülle auf den Flächen auszubringen, anführte.

Natürlich werde der Ausbau der erneuerbaren Energien das Landschaftsbild verändern, gab Sing zu. Die Frage sei, ob man es sich noch leisten könne, dies als Gegenargument gelten zu lassen. Der Fachmann zog den Vergleich zum Braunkohletagebau, wo ganze Dörfer weichen müssten.

Barnsteiner stand mit seiner Kritik jedoch nicht allein. Dass man eine nutzbare landwirtschaftliche Fläche zugunsten einer PV-Anlage aufgebe, hielt auch Norbert Merk (CSU) für den falschen Weg. Es gehe schließlich nicht nur um Autarkie bei der Energieerzeugung, sondern auch bei der Lebensmittelproduktion. Ähnlich argumentierten Franz Seidel (BVP) und Marion Gillinger (ÖDP) Für Freiflächenanlagen gebe es besser geeignete Standorte, etwa auf ehemaligen Deponien oder Kiesgruben.

Befürworter setzen sich durch

„Atomstrom wollen wir nicht, Windräder und Wasserkraft auch nicht, weil da Vögel und Fische sterben, raus aus der Kohle wollen wir auch und beim Gas haben wir ein Problem mit dem Lieferanten“, da bleibe nicht mehr viel übrig, hielt Christian Lory (Unabhängige) den Kritikern entgegen. Er sehe das Projekt, hinter dem einheimische Landwirte und keine Investoren stünden, positiv. Man müsse bei der Energiewende endlich weiterkommen, betonte auch Günter Franz (Grüne). Nur die Dächer für Photovoltaik zu nutzen, reiche da nicht aus, ergänzte sein Fraktionskollege Thomas Elste. Das Gelände sei für die Natur zudem nicht verloren, unter den PV-Modulen entstünden wertvolle Magerwiesen. Die Anlage könne außerdem einfach nach ihrer Lebenszeit abgebaut werden.

Hinsichtlich des kritisierten Verlusts an Flächen für die Lebensmittelproduktion sprach Herbert Salzmann (SPD) von Panikmache. Viel schwerwiegender seien hierzulande die Probleme im Energiebereich. Hier müsse gehandelt werden.

Am Ende setzten sich die Befürworter durch. Mit jeweils 12:7 Stimmen wurden die nötige Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Läuft alles nach Plan, könnte die Anlage laut Sing Ende 2023 in Betrieb gehen. Ein endgültiges Aus für die Windkraft-Pläne der Gesellschaft bedeutet das neue Vorhaben übrigens nicht. Wie die Gemeinde auf Nachfrage mitteilt, seien die nötigen Flächen für Windräder in dem Gebiet von der PV-Anlage nicht betroffen.

