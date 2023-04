Bürgermeisterwahl 2026: Postenwechsel bei Peitinger SPD nährt Spekulationen - kandidiert früherer Marktbaumeister?

Von: Christoph Peters

Teilen

SPD-Urgestein Herbert Salzmann gibt im Peitinger Gemeinderat seinen Posten als Fraktionschef an die Ortsvorsitzende Claudia Steindorf ab. © SPD Peiting

Postenwechsel bei der Peitinger SPD: Zur Halbzeit der Wahlperiode gibt Fraktionschef Herbert Salzmann im Gemeinderat sein Amt an die Ortsvorsitzende Claudia Steindorf ab. Das nährt Spekulationen über eine mögliche Bürgermeisterkandidatur. Auch für die BVP macht ein erster Name die Runde.

Peiting – Es war nur eine kurze Bemerkung am Ende der jüngsten Gemneinderatssitzung, doch sie ließ aufhorchen. Bürgermeister Peter Ostenrieder (CSU) teilte mit, dass Herbert Salzmann ab 1. Mai sein Amt als SPD-Fraktionschef an Claudia Steindorf abgeben werde. Tobias Eding bleibe Stellvertreter. Wortmeldungen oder eine Erklärung dazu gab es nicht.

Die liefert Salzmann im Gespräch mit der Heimatzeitung. Hauptgrund für die Änderung sei, dass man in der SPD-Fraktion einen Generationswechsel vollziehen wolle. Jetzt, zur Halbzeit der Wahlperiode, sei dafür der richtige Zeitpunkt. Salzmann ist 68 Jahre alt, seit 1990 sitzt der Peitinger für die Sozialdemokraten im Gemeinderat. Nur Gremiumskollege Franz Seidel (BVP) kann eine ebenso lange Dienstzeit am Ratstisch vorweisen. 2018 übernahm Salzmann den Fraktionsvorsitz von Christian Lory, der damals der SPD den Rücken kehrte.

Steindorf ist seit 2016 Ortsvorsitzende der Peitinger SPD

Es ist nicht das erste Mal, dass der Peitinger Platz macht für seine jüngere Nachfolgerin. 2016 übernahm Steindorf den Vorsitz des SPD-Ortsvereins von ihm. Nun also die Rochade im Gemeinderat. Drei Jahre vor der nächsten Kommunalwahl wirft das sofort die Frage auf, ob dahinter mehr steckt als ein Generationswechsel. 2020 hatte die SPD bekanntlich das Rathaus in Peiting verloren, nachdem Altbürgermeister Michael Asam nicht mehr angetreten war und Annette Luckner in der Stichwahl den Kürzeren gegen Ostenrieder gezogen hatte. Doch von einer Weichenstellung für eine Bürgermeisterkandidatur will Salzmann nicht sprechen, auch wenn Steindorf „sicherlich eine Option“ sei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Bedeckt zu ihren Ambitionen hält sich Steindorf selbst. „Momentan mache ich mir darüber keine Gedanken“, beteuert die 44-Jährige. Der Postenwechsel habe nichts mit dem Wahlkampf zu tun. Vielmehr sei es doch eine „gute Geschichte“, wenn Salzmann, der bei der nächsten Wahl nicht mehr kandidieren wolle, rechtzeitig seine Aufgabe als Fraktionschef weitergebe und so für einen „fließenden Übergang“ sorge. Der 68-Jährige sei mit seiner Erfahrung weiterhin sehr wichtig in der Fraktion, betont Steindorf. „Er ist unser Lexikon auf zwei Beinen.“ Natürlich werde er die Kollegen weiter unterstützen, wo er könne, kündigt der so Gelobte an. „Aber jetzt müssen die Jüngeren in die Verantwortung.“

Gerüchte um mögliche Kandidatur des früheren Marktbaumeisters Fabian Kreitl

Nicht nur die SPD sieht sich derweil mit Spekulationen um die nächste Bürgermeisterwahl konfrontiert. Auch für die Bürgervereinigung ist im Ort bereits ein möglicher Kandidat im Gespräch. So werden dem früheren Marktbaumeister Fabian Kreitl Ambitionen auf das höchste Peitinger Amt nachgesagt. Auch er wisse um dieses Gerücht, sagt BVP-Chef Franz Seidel. Doch da sei nichts dran, betont er. Kreitl sei auch noch kein BVP-Mitglied, wie teils behauptet werde. Er habe den 29-Jährigen schon darauf angesprochen. „Wir wissen beide nicht, woher das Gerücht kommt.“

Überhaupt habe man sich mit der Frage, welchen Kandidaten die BVP in drei Jahren ins Rennen schicke, noch nicht befasst. „Wir haben in Peiting noch genug Themen, die wir im Gemeinderat gemeinsam lösen müssen“, sagt Seidel. „Wahlkampf können wir da momentan nicht gebrauchen.“ Allerdings: So viel lässt Seidel dann doch durchblicken – vielleicht sei die Idee, den früheren Marktbaumeister aufzustellen, gar nicht so schlecht.

(Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.)

Doch dafür muss der erst einmal wollen. Tatsächlich werde er in letzter Zeit von vielen Leuten in Peiting angesprochen. „Dass mir das Amt zugetraut wird, ehrt mich natürlich sehr“, sagt der 29-Jährige. Er sei auch nach seinem Ausscheiden aus dem Marktbauamt sehr am Ortsgeschehen interessiert, „ich brenne einfach für Peiting“. Dazu passt, dass Kreitl nach wie vor jede Sitzung des Gemeinderats als Zuschauer verfolgt. Dass er sich in Zukunft auch politisch engagiere, könne er sich durchaus vorstellen. „Aber für welche Partei oder Gruppierung, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.“ Bis zur Wahl 2026 sei aber auch noch Zeit. „Da fließt noch viel Wasser die Peitnach runter.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.