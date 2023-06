Die SPD will „nicht södern, sondern machen“

Teilen

Schwach besetzt war der Saal im Gasthof Dragoner. Hinten spricht die Ortsvorsitzende Claudia Steindorf. © Lehmann

Die Peitinger SPD ruft – und kaum einer kommt. Lag es an der ungünstigen Terminwahl? Nur lückenhaft besetzt war der Saal im Gasthof Dragoner bei der Jahreshauptversammlung des 68 Mitglieder starken Ortsvereins. Dieser hatte zum Gespräch mit der SPD-Landesvorsitzenden Ronja Endres geladen.

Peiting – In kleiner Runde, aber dafür mit Mikrophon, wollte Ronja Endres, Mitglied im SPD-Parteivorstand, Vorsitzende der AfA-Bayern, Gewerkschafterin und Klimaschützerin, ihren Zuhörern in Peiting Lust auf Zukunft vermitteln. Sie hatte eine Rede zum Thema „Bezahlbares Bayern. Soziale Politik für Dich“ vorbereitet.

An Endres motivierter Ansprache kann der geringe Zulauf bei der Jahresversammlung jedenfalls nicht gelegen haben. „Essen, Miete bezahlen, heizen können“: Das seien die Dinge, die die Menschen heute beschäftigen. So drehte sich Endres Rede unter anderem um die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Dafür wolle sie einen „Sack voll Geld“ direkt in die Kommunen geben, damit es auch dort ankommt, wo es gebraucht wird.

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

„Nicht södern, machen“, predigte die SPD-Landesvorsitzende mehrfach provokant und verpasste dem aktuellen CSU-Frontmann Markus Söder nicht nur einen Seitenhieb. Den Anwesenden gefiel‘s, gerne ließen sie sich mitreißen von den blumigen Worten der SPD-Landesvorsitzenden. Auch zu den Themen Kinderbetreuung, Lehrermangel, medizinische Auslastung und Energieversorgung hatte Endres viel zu sagen. „Gutes Personal braucht gute Bedingungen“, so ihr Credo. „Schön ist es in Bayern schon, den Rest müssen wir noch hinkriegen.“

Viel Schwung hatte die Rede des SPD-Landesvorsitzenden Ronja Endres. © Lehmann

Die CSU habe Bayern zu einem Energiesozialstaat gemacht, kein anderes Bundesland sei so abhängig vom russischen Gas gewesen. Nun sei es an der SPD, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und das in so vielen Punkten. „Wir von der SPD wollen regieren, das ist bekannt“, schmunzelte sie. „Dabei geht es aber um so viel mehr. Es geht um Hoffnung.“

Schwarze Null nicht immer halten

An ihrem Tee nippend und nebenbei immer wieder einen Löffel ihres Süppchens schlürfend, schwärmte Endres von den fleißigen Bayern, die leider trotzdem kein Geld haben. „Es braucht also eine Führung, die einen sozialen Kompass hat.“ Und „sozial kann eben nur das Original“, war Endres Parole. „Nur eine soziale Politik für Dich kann Lust auf mehr machen.“ Dabei habe das Land gute Voraussetzungen.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

„Bayern ist stark. Wir haben das Geld,“ warf Endres in den Raum. Die schwarze Null müsse nicht immer eingehalten werden. „Man kann auch einmal ein bisschen drüber gehen, wo es sich lohnt. Aber dafür braucht man einen Plan.“ Gemeinsam wolle sie darüber sprechen, was man für Bayern tun könne. „Es kann alles gut werden, oder nicht. Die Möglichkeit, dass alles gut wird, besteht auch weiterhin“, versprach sie.

Nach diesem Plädoyer konnte sich der Bezirksrat und ehemalige Peitinger Bürgermeister Michael Asam einen Kommentar nicht verkneifen: „Es könnt alles so schön sein, Ronja“, frotzelte Asam. Wird also mit einer SPD an Bayerns Spitze alles besser? „Am 8. Oktober wird abgerechnet“, rief Endres. Und zumindest darüber waren sich alle einig.

Die Peitinger SPD auf der Suche nach Nachwuchs

„Tragisch, dramatisch, traurig“: Das waren die Worte, mit denen Peitings SPD-Vorsitzende Claudia Steindorf die aktuelle Lage des Ortsvereins beschrieb. „Wir brauchen Nachwuchs und müssen tatsächlich eine Aktion machen.“ Wie, wisse Steindorf noch nicht. „Da müssen wir einmal drüber reden.“ Schließlich gebe es den Peitinger Ortsverein schon so lange.

Das Durchschnittsalter der Mitglieder spricht jedenfalls für sich. Lag es 2021 noch bei 66,4 Jahren, ist es heute bei 71,3 Jahren. 68 Mitglieder zählt die Partei in Peiting, davon 46 Männer. Im vergangenen Jahr habe es zudem drei Austritte gegeben, berichtete die Vorsitzende. Zumindest stiegen die Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben auf Facebook (2019: 459 und 2023: 523) und Follower auf Instagram (2020: 138 und 2023: 158). Den aktuellen Kontostand der Partei wies Kassier Klaus Bodenburg mit etwa 22 000 Euro aus. Im Jahr 2022 habe es rund 5700 Euro Einnahmen und 4200 Euro Ausgaben gegeben.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.



Ansonsten stand auf der Jahreshauptversammlung der Orts-SPD noch die Wahl der Schriftführerin an. Gabi Weidner wurde einstimmig in ihr Amt erhoben. „Ich habe schon einmal angefangen“, freute sie sich. Schließlich hatte sie schon von Beginn an mitgeschrieben.

SABINE LEHMANN