„Zeichen der Wertschätzung“: In Peiting wurden wieder erfolgreiche Sportler geehrt

Von: Roland Halmel

Sportlerehrung der Marktgemeinde Peiting: Bürgermeister Peter Ostenrieder (2.v.li.) und Sportreferent Hermann Mödl mit einem Teil der Ausgezeichneten. © Halmel

Es ist schöne Tradition in der Marktgemeinde Peiting, Jahr für Jahr die erfolgreichsten Sportler des Jahres auszuzeichnen. Das wurde jetzt wieder in der Schloßberghalle gemacht.

Peiting – Der organisierte Vereinssport begann in Peiting im Jahr 1906 mit der Gründung des Turn- und Sportvereins (TSV). Eine sportliche Heimat fand der Verein in der Marktgemeinde aber erst später: Genau vor 100 Jahren überließ die Gemeinde dem TSV den Dachboden des Feuerwehrhauses zur Nutzung als „Turnlokal“.

„Im Rückblick eine gute Entscheidung des damaligen Bürgermeisters Barnsteiner und des TSV-Vorsitzenden Werkmeister“, leitete Peitings aktueller Rathauschef Peter Ostenrieder damit die Begrüßung der Gäste der diesjährigen Sportlerehrung ein. Die fand traditionell in der Schloßberghalle statt – mit einer kleinen Änderung: Die Gemeinde ehrte die erfolgreichen Einzel- und Mannschaftssportler nicht wie in der Vergangenheit vor der Hauptversammlung des TSV, sondern als ein Punkt der Tagesordnung in der Versammlung selbst.

Ehrung der erfolgreichsten Athleten im „Sportort“ Peiting

Dabei standen nur Aktive aus dem Sportverein auf der Liste der Geehrten. „Denn wir sind ein echter Sportort“, lobte Ostenrieder die vielfältigen Aktivitäten in der Gemeinde, zu der nicht nur der TSV seinen Teil beiträgt. „Sport hat bei uns Tradition und gehört untrennbar zu unserer Gesellschaft“, betonte der Rathauschef, der die zahlreichen Sportstätten aufzählte, die in Peiting zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig machte er deutlich, dass er die Gemeinde dabei in der Pflicht sieht, die Anlagen in Schuss zu halten. „Das soll in Zukunft auch so bleiben“, verwies Ostenrieder auf das gute „Fairplay“ zwischen dem Markt Peiting und den Sportlern.

Letztere lobte er für ihr Durchhaltevermögen: „In den vergangenen Jahren war es bestimmt nicht immer leicht, gut motiviert durchzuhalten“, meinte Ostenrieder mit Blick auf die Einschränkungen durch die Pandemie. Deshalb freute es ihn umso mehr, die erfolgreichen Sportler auszuzeichnen.

Mit Jamiro Läbel gibt es eine Premiere

„Sie haben mit ihren Leistungen nicht nur sich selbst und ihrem Verein, sondern auch der Gemeinde Ehre gemacht,“ sagte Ostenrieder, ehe er zusammen mit Sportreferent Hermann Mödl die Urkunden und Gutscheine für Sportausrüstung den bei internationalen und nationalen Meisterschaften erfolgreichen Sportlern überreichte.

Mit Jamiro Löbel gab es zu Beginn gleich eine Premiere: „Die Sportart hatten wir wohl noch nie“, meinte Ostenrieder zum 14-jährigen BMX-Fahrer, der unter anderem Deutscher Meister wurde und dem der Rathauschef gute Chancen auf Olympia attestierte.

Judoka Lucca Vent erhielt die Auszeichnung für Rang drei bei der Bayerischen Meisterschaft. Für den Europameisterschaftstitel wurde Leon Gavanas geehrt. „In meiner Jugend habe ich beim ECP gespielt, das war eine tolle Zeit“, berichtete der Kickboxer, in dessen Fußkick 800 Kilogramm Schlagkraft stecken, wie Ostenrieder anmerkte.

„Sportlerehrung ist nur ein kleines Zeichen der Wertschätzung, es kommt aber von Herzen“

Stabhochsprung und Fünfkampf sind die Disziplinen von Patrick Stork, in denen er zu Meisterehren kam und für die der Leichtathlet geehrt wurde. „Wenn man nichts gescheit kann, macht man Mehrkampf“, gestand Stork lachend, der nach einem Malheur auf der Sprungmatte leicht humpelnd, aber dennoch gut gelaunt, die Ehrung entgegennahm.

Zusammen als Duo holten sich Hanna Kirchner und Sebastian Schorer Platz vier bei der Deutschen Meisterschaft im Rock’n’Roll. „Um den richtigen Tanzpartner zu finden, braucht man ein glückliches Händchen. Bei uns lief es von Anfang an gut“, berichtete Schorer, der schon viele Jahre mit Kirchner beim Rock’n’Roll-Club tanzt.

Ostenrieder dankt allen, „die hinter diesen Erfolgen stehen“

Ein Dauerbrenner bei den Ehrungen ist auch Manfred Stadtmüller, der bei der Teakwondo-Weltmeisterschaft in Korea bei der Ü60 Dritter wurde. „Da geht es ohne Körperkontakt, stattdessen um die Genauigkeit der Ausführung der Techniken“, berichtete Stadtmüller von den Titelkämpfen.

Internationale Ehren sicherten sich auch die TSV-Stockschützen, von denen Ulrike Lachenmayer, Franziska Lindner, Daniel Steber, Selina Steber und Alexander Vöst für ihre Erfolge im Einzel und im Team bei der Weltmeisterschaft in Ritten geehrt wurden. „Die Sportlerehrung ist nur ein kleines Zeichen der Wertschätzung, es kommt aber von Herzen, und ich danke alle, die hinter diesen Erfolgen stehen“, beschloss Ostenrieder den Ehrungsabend.

