Stadtradeln: Peiting tritt wieder in die Pedale

Zum Dritten Mal dabei

Aller guten Dinge sind drei: Zum dritten Mal nimmt die Gemeinde Peiting heuer an der Aktion Stadtradeln teil. Nach der eher mauen Beteiligung der Peitinger bei der letzten Auflage im vergangenen Jahr, hofft man heuer wieder auf mehr Zuspruch.

Peiting – 258 Radler traten im vergangenen Oktober kräftig für Peiting beim Stadtradeln in die Pedale und bescherten mit zurückgelegten 20 825 Kilometern ihrer Heimatgemeinde immerhin Platz fünf in der Landkreis-Wertung. Im Jahr davor freilich, als Peiting sein Debüt bei der deutschlandweiten Aktion gegeben hatte, waren es mit 303 nicht nur mehr Teilnehmer gewesen, sie waren zusammengerechnet auch mehr als doppelt so weit gekommen.

An diese Zahlen will man heuer wieder anknüpfen. Organisatorin Theda Smith-Eberle ist optimistisch, dass das auch gelingt. Denn anders als im vergangenen Jahr, als der Zeitraum fürs Stadtradeln wegen der Corona-Pandemie in den kühlen Oktober verschoben worden war, wird heuer wieder im Sommer in die Pedale getreten. „Im Herbst war es einfach nicht mehr so warm, das hat man bei den Teilnehmerzahlen gemerkt“, erklärt die Verwaltungsmitarbeiterin, die schmunzelnd hinzufügt: „Beim Radeln ist weniger Corona ein Problem als das Wetter.“

Aktion läuft drei Wochen

Das sollte heuer besser mitspielen, denn diesmal fällt der Startschuss für die Aktion am 19. Juni. Drei Wochen lang bis zum 9. Juli können die Peitinger ab dann entweder allein oder im Team Kilometer auf dem Drahtesel sammeln. 31 Radler und sieben Mannschaften sind schon registriert. Je mehr mitmachen, umso besser, schließlich soll die Kampagne möglichst vielen Menschen den Umstieg auf das Fahrrad im Alltag schmackhaft machen.

Bei der Akzeptanz des Drahtesels als klimafreundlicher Auto-Ersatz gibt es nämlich auch in der Marktgemeinde noch jede Menge Luft nach oben. Kein Wunder also, dass auch Bürgermeister Peter Ostenrieder jüngst persönlich am eigens aufgestellten Stand am Peitinger Bauernmarkt mit Smith-Eberle die Werbetrommel für das Stadtradeln rührte. „Es ist wichtig, dass die Leute merken, dass sich in Peiting etwas tut in Sachen Radverkehr.“

Siegerehrung wird nachgeholt

Wegen Corona wird es freilich wohl auch heuer keinen gemeinsamen Startschuss vor dem Rathaus für die Aktion geben, zumindest aber eine Siegerehrung hat man diesmal wieder fest eingeplant. Die war wegen der Pandemie im vergangenen Jahr verschoben worden, konnte aber wegen der Infektionslage bis heute nicht nachgeholt werden. Die fleißigsten Radler von damals sollen ihren Preis deshalb jetzt per Post bekommen, kündigt die Organisatorin an.

Die Anmeldung fürs Stadtradeln in Peiting ist ab sofort unter www.stadtradeln.de/peiting möglich. Dort ist auch während der Atkion der aktuelle Stand der geradelten Kilometer abrufbar.

