Bergausflug nimmt schlimmes Ende: Frau stürzt über Geröll in die Tiefe - Wanderer müssen alles mitansehen

Steingaden - Am frühen Montagnachmittag (18. Mai) alarmierte die Leitstelle Weilheim die Bergwacht Steingaden-Peiting. Zwei Wanderer, die auf dem Weg zum Gabelschrofensattel waren, hatten den Notruf gewählt, nachdem sie mitansehen mussten, wie eine Frau im steilen Gelände über Schneefelder und Geröll abgestürzt war. Die Verunglückte, bei der es sich laut Polizei um eine 40-Jährige aus Seeg handelte, kam schwer verletzt in einem Schuttfeld am Wandfuß zum Liegen.

Steingaden: Frau stürzt über Geröll in die Tiefe - Bergwacht fordert Rettungshubschrauber an

Bergwacht-Einsatzleiter Sepp Schleich jun forderte sofort eine Unterstützung durch einen Rettungshubschrauber an. Die Maschine aus Reutte landete kurz darauf bei Halblech und brachte anschließend zwei Luftretter der Bergwacht, die von der neuen Bergrettungswache in Steingaden zum Treffpunkt gefahren waren, zum Einsatzort.

Bergausflug bei Steingaden nimmt schreckliches Ende: Frau stürzt über Geröll in die Tiefe

Dort versorgte der Notarzt mit den Bergrettern die Verunglückte. Dann wurde sie im Vakuumbett stabilisiert und per Seilwinde in den Hubschrauber aufgenommen, der die Schwerstverletzte nach Kempten ins Krankenhaus flog. Die Bergretter traten den Rückweg zur Kenzenhütte zu Fuß an, wo sie die Einsatzleitung wieder abholte.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat die Alpine Einsatzgruppe der Polizei übernommen.

