Nach fünf Joints Kleinbus gerammt

Ein 21-Jähriger aus der Gemeinde Steingaden hatte im Oktober vergangenen Jahres unter Drogeneinfluss in Peiting einen Unfall gebaut. Nach Jugendstrafrecht wurde er am Amtsgericht Weilheim auf richterliche Weisung nun zu einer ambulanten Drogentherapie verurteilt. Damit blieb dem jungen Mann ein Arrest erspart.

Peiting - Der Steingadener war am frühen Nachmittag nach der Schule in das Auto seiner Eltern gestiegen, um nach Hause zu fahren. Unerlaubterweise, denn ihm wurde schon der Führerschein entzogen, als er unter Drogeneinfluss Auto fuhr. Und er hat auch schon einen Eintrag im Bundeszentralregister wegen Drogenbesitzes.

Am besagten Tag Anfang Oktober missachtete er an einer Kreuzung in Peiting die Vorfahrt und erwischte in voller Fahrt das Heck eines Kleintransporters. Die Wucht war so stark, dass der Bus umkippte. Wie durch ein Wunder wurde die Fahrerin nicht verletzt. Der ebenfalls unversehrte Schüler konnte die Frau aus dem Auto befreien. Das Auto seiner Eltern hatte einen Totalschaden, bei dem anderen Fahrzeug kamen Reparaturkosten von über 5000 Euro zusammen.

„Das war wahnsinniges Glück. Es hätte viel schlimmer ausgehen können“, betonte die Vorsitzende Jugendrichterin Claudia von Hirschfeld. Auf ihre Nachfrage, wann er Drogen konsumiert habe, gab der junge Mann eine vagen Zeitraum von ein paar Tagen vorher an. Im Gutachten wurde aber eindeutig akuter Drogeneinfluss angegeben. Die Richterin war verärgert. „Wenn ich gewusst hätte, dass Sie mich hier anlügen, hätte ich den Gutachter vorgeladen.“ Sie unterstellte dem jungen Mann ein massives Drogenproblem.

Er gab dann nach anfänglichem Zögern zu, am Abend vor dem Unfall vier bis fünf Joints geraucht zu haben. „Wenn man Ihnen heute eine Haarprobe nehmen würde, wäre diese dann positiv?“, fragte die Richtern nach. Der Schüler nickte, behauptete dann aber, dass er jederzeit sofort aufhören könne.

Das wiederum bezweifelte die Richterin und riet dringend zu einer Therapie. Auch der Jugendgerichtshelfer wies darauf hin, dass eine ambulante Drogentherapie als richterliche Weisung sinnvoller wäre, als ein mehrwöchiger Jugendarrest.

Nach Beratung mit seinem Verteidiger stimmte der junge Mann zu. Die ambulante Therapie sieht auch regelmäßige Drogenscreenings vor. 64 Stunden Sozialdienst kamen hinzu, der Führerschein wurde nochmals für 15 Monate eingezogen. Sollte der Schüler nicht zur Therapie erscheinen, droht Jugendarrest.

Regina Wahl-Geiger

