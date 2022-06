Stinkendes Übel mitten im Ort löst Spezialeinsatz der Wehr aus

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Schlimm stinkende Gefäße wurden entsorgt. © Herold

In Spezialkleidung öffnet ein Feuerwehrmann die Decke zum Dachstuhl. © Herold

In der kleinen Garage, die zum ehemaligen Kreuzerhaus gehörte, lagerte das Übel. © Herold

Peiting – Seit Wochen rätseln die Anwohner in Peitings Ortsmitte darüber, was im Bereich abgerissenen Kreuzerhauses für solch einen greulichen Gestank sorgt. Jetzt, am Samstagabend, konnte bei einem äußerst ungewöhnlichen Einsatz an der Schongauer Straße die Wurzel allen stinkenden, durch den Ort wabernden Übels ausfindig gemacht werden: In der Garage des ehemaligen Kreuzerhauses fanden die Feuerwehrleute alte Petroleum-Wannen auf dem Dachboden.

Ein Teil des teerartig grauenvoll stinkenden Inhalts war durch die Decke auf den Boden getropft. Der Gestank waberte dann auch während des abendlichen Einsatzes durch den gesamten Ortskern.

Von vorne: Denn die Geschichte des wundersamen Gestanks beginnt bereits vor zwei Wochen. „Da waren wir schon vor Ort, Anwohner haben uns informiert, dass es komisch riecht“, erzählt der Peitinger Kommandant Klaus Straub. An der Garage gibt es nichts Ungewöhnliches zu entdecken. Die Wehr vermutet die Ursache des Gestanks bei einem Telekom-Kasten nebenan, hier könnte etwas durchgeschmort sein.

Anwohner halten Gestank kaum mehr aus

Doch auch zwei Wochen später ist die Sache mit dem üblen Geruch den Anwohnern nicht aus der Nase gewichen. Vielmehr: Es ist kaum mehr auszuhalten. Einmal mehr wird die Feuerwehr alarmiert. „Die Geruchsbelastung war wirklich extrem“, schildert Straub. Ein Gestank, der an Kerosin erinnert, dringt den Männern in die Nase. Ihr außergewöhnlicher Einsatz beginnt um 18.30 Uhr.

In der leer stehenden Garage finden die Männer einen großen, schwarzen, stinkenden Fleck am Boden, zirka einen Quadratmeter groß. „Es hat ausgesehen wie Altöl.“ Die Feuerwehr öffnet das Gebäude erst von unten, später auch noch das Dach, um per Foto-Apparat erkunden zu können, welche Substanzen hier im Dachboden der Garage gelagert sind.

Feuerwehr arbeitet in Schutzkleidung

Der Bereich wird gesperrt. Gearbeitet wird in spezieller Schutzkleidung, die die Männer vor Chemikalien schützen soll. „Wir haben alles ausgeräumt“, so Straub. Heraus kommen alte Ölbehälter und alte Petroleumbehälter. Eine historische Ausgabe der Schongauer Nachrichten vom 13. Oktober 1937 wird ebenfalls gefunden – was wiederum darauf schließen lässt, „dass das Gerümpel da oben schon mindestens 80 Jahre dort gelagert ist“, mutmaßt Straub. Mit der Zeit, erklärt er, dürfte ein Großteil des Inhalts der Kannen verdunstet sein. Die rostigen Kannen wurden irgendwann undicht. Der teerähnliche Inhalt sabberte nicht nur auf den Garagen-Boden. Auch die Holzbalken des Lagers sind durchtränkt von der stinkenden Flüssigkeit. Die Feuerwehr wickelt die Balken ein. Am Ende des Einsatzes ist ein ganzer Container voller stinkendem Gerümpel zusammengekommen.

Der steht jetzt auf dem Bauhof-Gelände. Um die Entsorgung des Sondermülls muss sich die Gemeinde Peiting kümmern. Ebenfalls um das Garagengebäude selbst, das im Zuge der Abrissarbeiten des Kreuzerhauses erhalten worden war.

Erst nach sechs Stunden hat die Feuerwehr Feierabend

Der Einsatz für die Feuerwehr ist mit dem Ausräumen und dem Container-Abtransport noch lange nicht beendet: Schließlich ist das Säubern der speziellen Schutzkleidung äußerst aufwändig. Noch bis 0.30 Uhr wird alles wieder in Ordnung gebracht und verräumt. Der grausige Gestank dürfte den Männern, aber auch den Anwohnern noch länger in der Nase bleiben.