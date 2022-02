Stromleitung übers Peitinger Bachfeld: LEW stellt weitere Variante vor

Von: Christoph Peters

Die LEW hat eine neue Variante für die künftige Trasse der Hochspannungsleitung im Bereich des Peitinger Bachfelds vorgestellt. © LEW

Eigentlich hatte der Peitinger Marktgemeinderat bereits vor einem Jahr der LEW grünes Licht für eine Erneuerung der Hochspannungsleitung im Bestand auf Peitinger Flur gegeben. Jetzt tauchte das Thema überraschend erneut auf der Tagesordnung auf. Wieder ging es um die Trassenführung im Bachfeld.

Peiting – Die Strommasten zwischen Roßhaupten und Schongau haben ihre besten Zeiten hinter sich. Schon 2019 stellte die LEW deshalb dem Peitinger Gemeinderat erste Pläne für eine Erneuerung der wichtigen Stromtrasse vor. Die Gelegenheit nutzte das Gremium damals für den Wunsch, eine Verlegung der Trasse im Bereich des Bachfelds zu prüfen (wir berichteten).

Dem kam man nach, doch das Ergebnis hatte es aus finanzieller Sicht in sich. Auf bis zu zwei Millionen Euro beliefen sich die errechneten Mehrkosten für die Marktgemeinde, wenn die Leitung statt übers Bachfeld künftig entlang der Bundesstraße verlaufen sollte. Eine Erdverkabelung sollte gar mit bis zu sechs Millionen Euro zu Buche schlagen.

Angesichts der enormen Summen entschied sich der Corona-Ausschuss des Gemeinderats damals für eine Sanierung im Bestand – wenn auch denkbar knapp mit 5:4-Stimmen.

Weitere Variante geprüft

Dass nun in der jüngsten Sitzung das Thema noch einmal auf den Tisch kam, lag an einer weiteren Variante, die die LEW zwischenzeitlich geprüft hatte. Angeregt hatte diese Thomas Elste (Grüne) bereits im Jahr 2019, näher untersucht worden war sein Vorschlag bis zur Sitzung vor einem Jahr allerdings nicht –was nicht nur Elste damals bedauerte. „Wir sollten uns die Zeit nehmen, das nochmals prüfen zu lassen“, hatte auch Franz Seidel (BVP) gefordert. Dem ist man bei der LEW nun nachgekommen.

Das Ziel war auch in diesem Fall, die Stromtrasse weiter vom Bachfeld wegzurücken. Statt direkt wie aktuell über die Wohnbebauung zu verlaufen, würde die Leitung auf Höhe des bestehenden Masts an der Einmündung zum Weinland nach Südosten abknicken und erst 645 Meter später wieder in Richtung Ursprungstrasse weitergeführt werden.

Verlegung kostet bis zu 800.000 Euro

Diese Umleitung sei prinzipiell machbar, sagte Bürgermeister Peter Ostenrieder. Doch auch hier kämen durch die zusätzlichen Masten und die längere Leitung hohe Kosten auf den Markt zu, gab der Rathauschef zu bedenken. Auf bis zu 800 000 Euro müsse man sich nach einer ersten Schätzung der LEW einstellen. Noch nicht geklärt sei zudem, ob die Grundstückseigentümer mitspielen würden.

Im Gremium zeigte man sich angesichts der genannten Summen hin- und hergerissen. Christian Lory (Unabhängige) verwies auf eine mögliche Erweiterung der Wohnbebauung am Bachfeld. Wenn man die Flächen, die man wegen der jetzt vorhandenen Strommasten nicht nutzen könne, als Bauplatz verkaufe, „haben wir die 800 000 Euro schnell wieder drin“.

Auch Andreas Schmid (BVP) hielt vor diesem Hintergrund eine Verlegung für sinnvoll. „Wir sollten den Versuch starten.“ Auf 50 Jahre gesehen, solange würden die Masten halten, sei das Geld gut angelegt.

Eher skeptisch zeigte sich dagegen Günter Franz. Die Verlegung sei zwar wünschenswert, aber ob sie so viel Geld wert sei, daran hatte der Peitinger Grünen-Rat seine Zweifel. Auch Claudia Steindorf (SPD) verbuchte die Variante aufgrund der Kosten als „nice to have“. Zumal der genannte Betrag nur ein Schätzwert sei. „Das kann ja noch viel teurer werden.“

Andreas Barnsteiner (BVP) hielt von der Verlegung rein gar nichts. „Ich bin für die bestehende Trasse, das ist die einfachste Lösung.“ Rathauschef Ostenrieder erinnerte in dem Zusammenhang daran, dass die LEW zugesagt hatte, bei der Sanierung im Bestand bis zu fünf Meter höhere Masten als bisher zu verwenden. Damit sei man auch bei einer Weiterentwicklung des Bachfelds auf der sicheren Seite.

Doch dürfe man rechtlich überhaupt unter einer Hochspannungsleitung bauen, warf Elste ein. Das sei kein Problem, solange der nötige Abstand eingehalten werde, antwortete Marktbaumeister Fabian Kreitl.

Am Ende bekräftigte der Gemeinderat mit großer Mehrheit seinen Beschluss aus dem vergangenen Jahr. Damit dürfte der Sanierung der Stromleitung im Bestand nun endgültig nichts mehr im Wege stehen.