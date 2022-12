Neue Studie zeigt: So seniorenfreundlich ist die Marktgemeinde Peiting

Von: Christoph Peters

Teilen

Die Gemeinde Peiting zählt zu den 200 seniorenfreundlichsten „Kleinstädten“ in Deutschland. © Hans-Helmut Herold

Wie gut lässt es sich als älterer Mensch in Peiting leben? Glaubt man einer nun veröffentlichten Studie: ziemlich gut. Die Marktgemeinde zählt demnach zu den 200 seniorenfreundlichsten „Kleinstädten“ in Deutschland. Bürgermeister und Seniorenreferent zeigen sich erfreut, wollen das Resultat aber nicht überbewerten.

Peiting – Initiiert hat die Studie das Magazin „Kommunal“, das für die Durchführung auf die Dienste der Standortanalyse-Experten von „Contor-Regio“ vertraute. Diese hatten bereits des Öfteren mit entsprechenden Untersuchungen von sich reden gemacht, widmeten sich jüngst etwa der Familienfreundlichkeit deutscher Städte.

Diesmal ging es um die Frage, wie es um die Lebensbedingungen älterer Menschen in deutschen Kleinstädten bestellt ist. 900 Kommunen zwischen 10 000 und 20 000 Einwohnern nahmen die Experten genauer unter die Lupe, werteten nach eigener Aussage insgesamt 67 verschiedene statistische Daten aus. Eine Rolle spielte etwa die Zahl der bereits in der Kommune lebenden Senioren sowie allgemein die Bevölkerungsentwicklung der jeweiligen Gemeinde. Auch Einkaufsmöglichkeiten und das Gastronomieangebot flossen in die Auswertung ein, genauso wie die Anbindung an das Verkehrsnetz. Weil auch das regionale Preisniveau für Senioren von den Studienautoren als wichtiger Faktor eingestuft wurde, wurden die Baulandpreise als Indikator herangezogen.

Auf Platz 193 von 800 untersuchten Kommunen

Das Ergebnis ist aus Sicht der Marktgemeinde Peiting durchaus erfreulich. Sie landet auf Platz 193 und ist damit die einzige Kommune aus dem Landkreis Weilheim-Schongau auf der Liste, die es unter die 200 seniorenfreundlichsten Kleinstädte geschafft hat. Deutlich schlechter platziert sind Penzberg auf Rang 435 und Schongau auf Platz 464 sowie Peißenberg (589).

Im Rathaus will man freilich das Resultat der Studie nicht zu hoch hängen. Natürlich nehme man die Platzierung zufrieden zur Kenntnis, sagt Bürgermeister Peter Ostenrieder. Zeige sie doch, dass die Marktgemeinde durchaus attraktiv für ältere Menschen sei. Deren Anteil sei im Ort schon jetzt hoch, gut ein Drittel der Bürger sei bereits über 60 Jahre alt, sagt der Rathauschef. Ein Faktor, der in der Studie hoch gewichtet wurde. Gleichzeitig wachse die Marktgemeinde aktuell so stark wie kein anderer der großen Orte im Landkreis.

„Noch haben wir im Ort viel zu tun“

Manche für ältere Menschen wichtige Punkte seien allerdings in der Studie nicht berücksichtigt worden, bemängelt der Rathauschef. Etwa, wie es um die Barrierefreiheit des Orts bestellt ist. Auch, dass von der Zahl der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen auf das Angebot für Senioren geschlossen werde, sei im Fall der Marktgemeinde mit Blick auf Herzogsägmühle eher mit Vorsicht zu genießen. „Da haben wir natürlich überproportional viele, die in dem Bereich arbeiten.“

Ähnlich sieht das auch Alfred Jocher. Leider seien die örtlichen Gegebenheiten in der Studie nicht ausreichend berücksichtigt worden, sagt der Gemeinderat und Seniorenreferent. Natürlich freue er sich über das Ergebnis, es sei aber „kein Verdienst der Politik“. Die müsse in Sachen Seniorenfreundlichkeit erst noch ihre Hausaufgaben machen. „Da haben wir im Ort noch viel zu tun“, betont Jocher, der neben der Barrierefreiheit auch das Beispiel Verkehr anführt. Tempo 30, Ausbau der Radwege und der Pfaffenwinkelbahn: All’ das seien wichtige Punkte, um das Leben für die älteren Mitbürger im Ort zu verbessern.

Dass es noch einiges anzupacken gibt, ist freilich auch dem Peitinger Rathauschef bewusst. Gleichzeitig müsse man aber schauen, dass „der Ort auch für junge Leute attraktiv bleibt“, betont Ostenrieder.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.