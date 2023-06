Lebensmittelausgabe und sozialer Treffpunkt: Tafel hat mit Begegnungscafé in Peiting eröffnet

Neue Einrichtung

Von Theresa Kuchler schließen

Die Peitinger Tafel und das neue Begegnungscafé haben im „Anderl“ Eröffnung gefeiert. Entstanden ist nicht nur eine Anlaufstelle für Bürger, die von Armut betroffen sind, sondern ein sozialer Treffpunkt für alle.

Peiting – Hinter dem Tresen, an dem die Ehrenamtlichen des Begegnungscafés mehrmals in der Woche Getränke und Kuchen verkaufen, leuchtet das tropische Grün einer Dschungel-Tapete. Die großen Glühbirnen, die über der Theke von der Decke hängen, geben warmes Licht ab, und die Bücher im Schrank gegenüber warten darauf, dass in ihnen geblättert wird. Wochenlang haben Gabi Sanktjohanser und Erika Schönenborn vom Helferkreis Asyl im Peitinger „Anderl“ renoviert, Möbel gerückt und den Gastraum liebevoll dekoriert, damit alles bereit ist, wenn das Café in den neuen Räumen an der Poststraße zum ersten Mal aufsperrt.

Am vergangenen Montag war es so weit: Das Begegnungscafé feierte offiziell Eröffnung – zusammen mit der neuen Tafel, die im hinteren Bereich des „Anderl“ gespendete Lebensmittel sortiert, lagert und an die Peitinger ausgibt, die auf ihre Unterstützung angewiesen sind. Etwa 150 von Armut betroffene Bürger aus der Marktgemeinde kann die Einrichtung mit Lebensmitteln versorgen.

Neue Tafel in Peiting eröffnet – Zulauf in Schongau war stark gestiegen

Die Eröffnung einer Tafel in Peiting war dringend notwendig geworden, nachdem die Schongauer Tafel in jüngster Zeit einen starken Anstieg an Kunden verzeichnet hatte. „Der Zulauf war in den vergangenen Jahren enorm“, sagt Stefan Schütz, der die Schongauer Tafel leitet. Rund die Hälfte der Kunden dort kommen aus Peiting.

Mit einer eigenen Tafel in der Marktgemeinde müssen die Bürger keine langen Wege mehr auf sich nehmen, gleichzeitig wird die Einrichtung in Schongau entlastet. „Die Ausgabezeit verkürzt sich in Schongau enorm“, sagt Schütz. Das habe er bereits am vergangenen Donnerstag gemerkt, als die Peitinger Tafel zum ersten Mal Lebensmittel ausgab.

+ Über die frisch renovierten Räume mit moderner Ausstattung freuen sich alle, die sich für die Tafel und das Begegnungscafé in Peiting eingesetzt haben. © Barbara Mühlberger

Etwa 40 Ehrenamtliche konnten gefunden werden, die bei der neuen Tafel mit anpacken und die Verantwortlichen Petra Jaeger und Stefan Schütz unterstützen. Wie viele davon langfristig als Helfer erhalten bleiben, werde sich noch herausstellen, sagt John-Edward Schulz von der Diakonie Herzogsägmühle, die als Träger der Tafeln fungiert. Klar ist, dass jede helfende Hand dringend gebraucht wird.

Bei der Marktgemeinde hatte man sich schon lange dafür eingesetzt, dass es eine Tafel in Peiting gibt. „Einer meiner ersten Gänge im Amt war der zu Frau Gutzeit“, sagt Bürgermeister Peter Ostenrieder, der die Tafel mit Begegnungscafé als „tolle Sache für Peiting“ ansieht. Birgit Gutzeit ist bei Herzogsägmühle für die Tafel in Schongau zuständig. Bei ihr stieß der Rathauschef auf offene Ohren.

Im Begegnungscafé soll ein Raum für alle Peitinger entstehen: „Das Angebot gilt für jeden“

Wie berichtet, konnte das Projekt angegangen werden, nachdem Ende 2022 mit dem alten Café „Anderl“ die passenden Räumlichkeiten gefunden worden waren. Mitstreiter fand man mit Gabi Sanktjohanser und Sabine Haser vom Helferkreis Asyl, die das Begegnungscafé bereits an der Ammergauer Straße betrieben haben und nun mit umgezogen sind.

Wenn die Tafelkunden donnerstags zur Lebensmittelausgabe kommen, können sie gleich im Café zum Ratschen bleiben. „So kann das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden werden“, findet Gutzeit. Der Raum soll auch für Beratungsangebote genutzt werden, und im Sommer gibt es im Hof einen kleinen Biergarten, der zum Café gehört. Langfristig soll ein Raum entstehen, in dem sich alle Peitinger willkommen fühlen. „Das Angebot gilt für jeden“, betonte Ostenrieder.

Das Begegnungscafé ist geöffnet: Di. von 15 bis 19 Uhr; Mi. von 14.30 bis 16.30 Uhr und Do. von 13 bis 16 Uhr. Es werden noch Unterstützer gesucht. Wer helfen will, kann sich unter peiting@asylimoberland.de melden.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)