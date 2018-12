Vom Glück, in Sicherheit zu sein

Den Tag der Menschenrechte nahm der Freundeskreis zum Anlass für eine Lesung mit Musik. Naren Illmann stellte dafür den grünen Salon kostenlos zur Verfügung. Rund 30 Besucher genossen einen Abend mit Tiefgang.

Peiting –„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen“, heißt es im Artikel 1, der am 10. Dezember 1948, also vor 70 Jahren, in den von den Mitgliedsstaaten der vereinten Nationen verabschiedeten Menschenrechte. In Artikel 14 ist festgelegt: „Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen.“

Soweit die Theorie. In der Praxis ist es laut Florian Mühlegger vom Asylhelferkreis nicht einfach, dieses Recht durchzusetzen. Den Abend widmete er allen, die das Glück hatten, in ein sicheres Land zu kommen, die sich aber auch nach ihrer Heimat zurücksehnen und ihre Heimat vermissen. Zugleich wurde derer gedacht, die auf der Flucht in ein sicheres Leben dasselbe ließen. Das Buch „Todesursache Flucht: Eine unvollständige Liste“ listet 30 000 Namen auf. Verloren beim Versuch nach Europa zu kommen im Massengrab Mittelmeer. Ein Meer, das Länder verbindet und zusammenhält, wie Marlis Mühlegger in einem Lesestück ausführte.

Menschliche Schicksale standen im Vordergrund der Lesung. Das eines mittlerweile 16-jährigen Schülers, der jetzt in Göttingen lebt und seine Flucht aus dem Libanon über Ägypten nach Italien nicht für vieles Geld der Welt wiederholen würde. Die des Mädchens Rama, das aus einer behüteten Kindheit in einem kleinen syrischen Dorf „eingehüllt in Seide und geborgen in Umarmungen“ mit ihrer Familie das Fleckchen Land, das ihre Heimat war, verlassen muss und übers Meer nach Europa flieht. Auch sie erlebt Hunger, Durst und Todesfälle auf der Überfahrt. Jetzt hat sie ein neues Zuhause in Deutschland gefunden und träumt neue Träume: „nicht vom Krieg, sondern vom Frieden“. Eine Geschichte, die Marlis Mühlegger abwechselnd mit Shariefan Kor Bilal auf Deutsch und Arabisch vorlas.

Etwas amüsanter war der Text der oppositionellen syrischen Journalistin Rasha Abbas, die ebenfalls flüchten musste und ihr Leben in Berlin ironisch beschreibt. Die Frage ihrer syrischen Freunde „Stimmt es, dass alle Deutschen Rassisten sind?“, konnte sie monatelang nicht beantworten. „In Berlin bin ich nie einem begegnet“, stellte sie fest. In Neukölln lebte sie umgeben von den verschiedensten Nationen. Deutsche waren anscheinend nicht darunter. Den Durchbruch brachte eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Jobcenter, wo sie erstmals auf die blonde, blauäugige Spezies traf. Hier galt es dann allerdings, das Wort „Jobcenter“ tunlichst zu vermeiden, um keine Missgunst auf sich zu ziehen. Flüchtlinge hätten dafür allerhand Umschreibungen erfunden, um es nicht aussprechen zu müssen. Laut Abbas gehören dazu „Das Job“, „Arbeitszentrum“ oder einfach „Die Crew“. Einblicke in das Leben der Flüchtlinge, von einer, die das alles erlebt hat und sich auszudrücken weiß.

Ausdrucksvoll gestaltete sich auch der Auftritt von Hausherrn Naren Illmann, der zur Gitarre griff und eigene vertonte Texte zu Gehör brachte. Für die sonstige musikalische Umrahmung des Abends sorgten Florian Mühlegger und sein Vater Leopold mit Klarinette und Akkordeon.

Ursula Fröhlich