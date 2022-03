Teure Doppelhäuser: Vergabe in Peitinger Neubaugebiet läuft schleppend - „Grenze erreicht“

Von: Christoph Peters

Teilen

Im neuen Baugebiet an der Drosselstraße in Peiting wird bereits kräftig gebaut. © Hans-Helmut Herold

Im neuen Peitinger Baugebiet an der Drosselstraße wachsen die ersten Doppelhäuser in die Höhe. Doch trotz vieler Interessenten kommt der Verkauf nur zäh voran. Vor allem für heimische Bewerber scheitert der Traum vom Eigenheim am hohen Preis. Bei der Gemeinde beobachtet man das mit Sorge.

Peiting – Im vergangenen November hatte die Gemeinde Peiting das Vergabeverfahren für zehn Doppelhaushälften im neuen Baugebiet an der Drosselstraße gestartet. Es war ein Novum, denn zum ersten Mal wollte der Markt nicht wie sonst üblich nur Grundstücke an Bauinteressenten verkaufen, sondern gemeinsam mit einem Bauträger gleich ein Komplettpaket anbieten. Den Zuschlag für den Bau der Häuser hatte die Haseitl Reßle Projektgesellschaft Peiting GmbH bekommen, eine Kooperation der Peitinger Holzbaufirma H.R.W und der Schongauer Baufirma Haseitl.

An Interessenten für die Doppelhaushälften mangelte es nicht, dennoch läuft der Verkauf bislang nur schleppend, wie Peitings Geschäftsleiter Stefan Kort im Gespräch mit der Heimatzeitung berichtet. Viele Bewerber, die laut Vergaberichtlinien zum Zug gekommen wären, hätten im Nachgang von einem Kauf wieder Abstand genommen. Der Hauptgrund, der dafür immer wieder genannt worden sei, sei der Preis. „Viele haben Probleme bei der Finanzierung.“

Doppelhäuser werden als Ausbauhäuser verkauft

Warum, wird klar, wenn man einen Blick auf die Kosten wirft. So schlägt eine Doppelhaushälfte mit stolzen 560 000 bis 600 000 Euro zu Buche – abhängig von der Grundstücksgröße, die sich zwischen 312 und 411 Quadratmeter bewegt. Ein wenig erschwinglicher wird es für jene, die die Bedingungen für vergünstigten Baugrund erfüllen. Sie zahlen statt 340 Euro 272 Euro.

440 000 Euro entfallen in jedem Fall auf das „Holz-Ausbauhaus“. Für das Geld bekommt man laut Exposé 120 bzw. 128 Quadratmeter Wohnfläche verteilt auf zwei Etagen, einen Keller und einen Carport. Auch eine Wärmepumpe und eine kleine Photovoltaik-Anlage sind im Preis enthalten, doch das war’s auch schon an Ausstattung. Für den Rest ist der Käufer selbst verantwortlich, was auch im Sinne der Gemeinde war. „Der Grundgedanke ist gewesen, dass die Leute selber etwas machen können“, erinnert Kort.

Doch was gut gedacht war, um den Preis zu drücken, dürfte nur in Teilbereichen in Frage kommen. Weil der Bauträger für die Gebäude KFW-Förderung bekommen habe, müssen entsprechende Standards erfüllt werden, sagt Kort. Heißt: Ohne Fachfirmen geht beim Ausbau kaum etwas.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass die bisherigen fünf Käufer laut Kort jeweils das Haustechnik-Paket für 70 000 Euro dazu geordert haben. Weil dann immer noch notwendige Dinge wie Fußböden oder Küche fehlen, lande man unterm Strich im Bereich von 700 000 Euro, rechnet Kort vor. Eine Summe, bei der offenbar für viele der Traum vom Eigenheim zerplatzt. „Man hat den Eindruck, dass jetzt langsam die Grenze dessen erreicht ist, was für normale Bürger bezahlbar ist.“

Lesen Sie auch Kommunaler Wohnungsbau: Es läuft für Buch Baustellenbesuch in Buch: Preise und Bauzeit für das kommunale Wohnen liegen bisher fast im Rahmen. Demnächst sollen die Wohnungen vergeben werden. Kommunaler Wohnungsbau: Es läuft für Buch Grünes Licht für neue Hallbergmooser Tennishalle: Wird schon im kommenden Winter aufgeschlagen? Zwei Millionen Euro wird die neue Tennishalle im Hallbergmooser Sportpark kosten. Der VfB ist zwar Bauherr, nutzen dürfen die Halle aber nicht nur Mitglieder. Grünes Licht für neue Hallbergmooser Tennishalle: Wird schon im kommenden Winter aufgeschlagen?

Hohe Bodenpreise und explodierende Baukosten

Gründe dafür gibt es viele, groß beeinflussbar sind sie für die Gemeinde nicht. Die Bodenrichtwerte sind zuletzt deutlich nach oben gegangen, eine weitere Anpassung steht bevor. Dass sie sinken, ist nicht zu erwarten. Dazu kommen die explodierenden Baukosten, wo ebenfalls keine Entspannung in Sicht ist. All das führt dazu, dass immer weniger Einheimische bei Neubaugebieten zum Zug kommen. „Für auswärtige Bewerber erhöht die Entwicklung natürlich die Chancen“, sagt Kort mit Blick auf das laufende Vergabeverfahren. Wohin die Reise geht, zeigt sich laut dem Geschäftsleiter am freien Markt, wo zuletzt für ein Einfamilienhaus in Peiting 1,4 Millionen Euro aufgerufen worden seien.

Bauträger-Modell soll nach Vergabe evaluiert werden

Ob das Bauträger-Modell eine Zukunft hat, darüber will man sich bei der Gemeinde nach Abschluss des Projekts in aller Ruhe Gedanken machen. „Es hat auf jeden Fall Vor- und Nachteile“, so Kort. Von der Abwicklung sei es für die Gemeinde einfacher, für die Bauherren bliebe dagegen wenig Raum zur Gestaltung und die Bindung an eine Baufirma. „Wir werden das in aller Ruhe evaluieren.“

Im nächsten Baugebiet am Bachfeld will die Gemeinde Doppelhausgrundstücke erst einmal wieder direkt an Bauinteressenten veräußern. „Da schauen wir uns an, wie das klappt.“ Ein Schnäppchen, so viel lässt sich schon jetzt sagen, wird der Traum vom Haus dennoch auch dort nicht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie hier.