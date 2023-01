Die Preise haben es in sich: Bauplatz-Vergabe am Bachfeld hat begonnen

Von: Christoph Peters

Die Straße im neuen Baugebiet „Östlich der Bachfeldstraße, Teil 1“ ist bereits fertig. Erbpacht-Modell als Alternative? © Gemeinde Peiting

Vor drei Jahren hatte der Peitinger Gemeinderat den Bebauungsplan für den ersten Teil des neuen Baugebiets im Bachfeld auf den Weg gebracht. Jetzt hat das Bewerbungsverfahren für die Vergabe der gemeindlichen Bauplätze begonnen. Die Preise haben es in sich.

Peiting – Bis zum 28. Februar können Interessenten ihren Hut für eine der insgesamt zwölf Parzellen, darunter zwei Grundstücke für jeweils eine Doppelhaushälfte, in den Ring werfen. Wer zum Zug kommen will, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die in den Vergaberichtlinien der Gemeinde geregelt sind. Außen vor bleibt etwa, wer bereits zuvor ein Grundstück von der Gemeinde erworben hat.

Zudem verlangt die Gemeinde erstmals im Rahmen des Vergabeverfahrens die Vorlage einer Finanzierungsbestätigung der Bank bzw. eine Aufstellung, aus der hervorgeht, dass die Finanzierung des Vorhabens gesichert ist. Diese Änderung der Vergaberichtlinien hatte der Gemeinderat unlängst beschlossen. Damit soll vermieden werden, dass Bewerber nach der erfolgten Zuteilung der Baugrundstücke ein zugeteiltes Grundstück aufgrund fehlender Finanzierbarkeit des Projektes nicht in Anspruch nehmen können.

Mehr als eine halbe Million Euro nur für das Grundstück

Hintergrund für diesen Schritt sind die enorm gestiegenen Kosten für den Grund. Binnen eines Jahres kletterte der Bodenrichtwert in der Marktgemeinde von 320 bzw. 360 Euro auf 600 Euro pro Quadratmeter. Das mit 868 Quadratmetern größte Grundstück im neuen Baugebiet schlägt so inklusive Erschließungskosten laut Gemeinde mit satten 556 000 Euro zu Buche. Wer sich mit der kleineren der beiden Doppelhaushälften-Parzellen begnügt, ist für 361 Quadratmeter Fläche immer noch mit stolzen 245 000 Euro dabei. Nicht eingerechnet in diese Summen sind die Kosten für den Notar und die Grunderwerbsteuer.

Wer sich für eines der gemeindlichen Grundstücke bewerben will, findet alle nötigen Unterlagen auf der Homepage der Gemeinde unter www.peiting.de/rathaus. Wie Geschäftsleiter Stefan Kort mitteilt, soll zeitnah nach Ende der Abgabefrist über die Vergabe entschieden werden. „Im Anschluss an die Beurkundung und die Bezahlung des Kaufpreises kann dann – nach der Einreichung des Bauantrages sowie der Baugenehmigung bzw. Mitteilung der Genehmigungsfreistellung – mit der Bebauung begonnen werden.“

Vergabe der 16 Bauparzellen Ende 2023

Auch im direkt angrenzenden zweiten Teil des Baugebiets werden schon bald die Bagger rollen. Im vergangenen Oktober hatte der Gemeinderat den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst. Im Frühjahr werde man mit der Erschließung des Areals beginnen, kündigt Bauamtsmitarbeiterin Bettina Maeße auf Nachfrage der SN an. Mit der Vergabe der acht gemeindlichen von insgesamt 16 Bauparzellen sei dann voraussichtlich Ende 2023 zu rechnen. Wie viel sie kosten werden, hängt von der Entwicklung des Bodenrichtwerts ab. Ein Schnäppchen dürften wohl auch sie nicht werden, auch wenn die Grundstücke mit im Schnitt 450 Quadratmetern deutlich kleiner sind.

Weil wegen der Preisentwicklung gerade für heimische Bewerber der Traum vom Haus in weite Ferne rückt, will die Gemeinde im dritten derzeit in Planung befindlichen Baugebiet zwischen Zugspitz- und Bergwerkstraße neue Wege gehen. Erstmals sollen hier Grundstücke auf Erbpacht an Bauwerber vergeben werden. „Wir wollen so den hohen Bodenpreisen entgegensteuern“, erklärte Bürgermeister Peter Ostenrieder unlängst im Interview mit der Heimatzeitung.

Das Prinzip: Die Bauherren kaufen das Grundstück nicht, sondern pachten es von der Gemeinde und zahlen dafür einen jährlichen Zins. Bis die genauen Modalitäten feststehen, wird es freilich noch dauern. Voraussichtlich im Frühjahr stehe der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan an, blickt Maeße voraus. Anschließend würden auch hier die Erschließungsarbeiten folgen. Mit einer Vergabe der Grundstücke sei daher frühestens 2024 zu rechnen.

