Teurer, aber im Zeitplan: Marienheim-Bauarbeiten schreiten voran

Von: Christoph Peters

Blick auf das neue Marienheim: Die Bürger-PV-Anlage ist bereits auf dem Dach der Einrichtung installiert. Bis sie Strom liefert, wird es aber noch dauern. © Hans-Helmut Herold

Die Bauarbeiten am neuen Marienheim schreiten voran: Während der Innenausbau noch läuft, bereitet man sich in der bisherigen Einrichtung bereits auf den großen Umzug vor. Für die große Bürger-PV-Anlage, die bereits auf dem Dach installiert ist, werden derweil noch Investoren gesucht.

Peiting – Ein halbes Jahr ist es mittlerweile her, dass Hebauf für das neue Marienheim am Bühlach gefeiert werden konnte. Damals zeigten sich Architekt Peter Flickinger und AWO-Vorstandsvorsitzende Cornelia Emili zuversichtlich, was die angestrebte Fertigstellung der neuen Einrichtung bis zum Sommer 2023 betraf. Jetzt, sechs Monate später, sieht weiter alles danach aus, dass die neue Einrichtung pünktlich bezogen werden kann. Man liege im Zeitplan, teilt AWO-Pressesprecherin Linda Quadflieg-Kraft auf Anfrage der Heimatzeitung mit. Die größte Herausforderung sei aktuell das kalte Wetter, was die Arbeiten am Außenputz erschwere.

Im Inneren des riesigen Gebäudes wird derweil fleißig gewerkelt. Wie Quadflieg-Kraft erklärt, sei mittlerweile der Estrich fertig, Handwerker seien derzeit dabei, die Fliesen zu verlegen. Anschließend folge der restliche Innenausbau und die Fertigstellung der Fassaden. „Wir planen weiterhin damit, dass der Bau im Sommer bzw. Spätsommer 2023 steht. Eventuell sind dann die Außenanlagen – auch aufgrund der momentan niedrigen Temperaturen – noch nicht ganz fertig. Nichtsdestotrotz kann der Umzug dann schon stattfinden.“

Umzug soll binnen eines Tags über die Bühne gehen

Apropos Umzug: Der soll laut der Pressesprecherin binnen eines Tags stattfinden. Das erfordert gute Vorbereitung, weshalb im alten Marienheim bereits ein Arbeitskreis alles für den Tag X in die Wege leitet. Gerade für die Klienten der sozialtherapeutischen Einrichtung sei es wichtig, dass die Mitarbeitenden sie am Umzugstag begleiten und ihnen Orientierung in der neuen Umgebung geben. Große, sperrige Gegenstände müssen übrigens keine geschleppt werden. Die neue Einrichtung werde möbliert bezogen.

Noch offen ist, wie teuer der Neubau die AWO am Ende kommen wird. Beim Hebauf hatte Emili die Kosten inklusive Grunderwerb mit 18 Millionen Euro angegeben. Seitdem habe man eine „leichte Erhöhung der Baukosten zu verzeichnen“.

Bürger-PV-Anlage: Anteile im Wert von 130.000 Euro bislang gezeichnet

Getan hat sich seit dem Hebauf auch etwas auf dem Dach. Dort wurde in den vergangenen Monaten die große Photovoltaik-Anlage installiert, an der sich Bürger beteiligen können. Träger ist wie berichtet die Münchner Energiegenossenschaft BENG. 1000 Euro beträgt die Mindestsumme, die man für eine Beteiligung investieren muss. Bislang seien Anteile im Wert von 130 000 Euro gezeichnet worden, berichtet Vorstandsmitglied Katharina Habersbrunner auf Nachfrage. Die benötigte Investitionssumme von 189 000 Euro sei damit aber noch nicht erreicht.

Aktuell richtet sich das Angebot ausschließlich an Peitinger Bürger, die noch bis Mitte Mai Anteile erwerben können. Danach wird der Kreis der möglichen Investoren erweitert. „Wir haben eine lange Warteliste“, erklärt Habersbrunner. Bis die 149 KWp-Anlage Strom liefert, wird es ohnehin noch dauern. Denn noch fehlt der Hausanschluss. „Wir rechnen mit einer Inbetriebnahme im dritten Quartal.“

Informationen zur Bürger-PV-Anlage und den Beteiligungsmöglichkeiten gibt es unter kontakt@beng-eg.de.