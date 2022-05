Ein bunter Trachten-Jahrmarkt mit viel Theater und guter Laune

Zahlreiche Besucher verfolgten das Spektakel auf der Bühne. Dort wurden Stücke aus der beliebten Serie „Königlich-Bayerisches Amtsgericht“ aufgeführt. © Rafael Sala

Einem bunten Jahrmarkt glich die Wiese am Gumpenweg vier Tage lang: Dort feierte die Theatergruppe des Trachtenvereins „Alpenrose“ ihr 111-jähriges Bestehen. Angefangen hat alles im Jahr 1911. Die Peitinger ließen sich das Ereignis nicht entgehen, die Veranstalter sprechen von Hunderten von Besuchern.

VON RAFAEL SALA

Peiting – Am Ende der vier Tage werden es knapp 1000 Besucher gewesen sein, schätzt Eric Bader. Eine stattliche Zahl, eine jedenfalls, die das Herz des Ersten Vorstands des Trachtenvereins „Alpenrose“ Peiting höher schlagen lässt: „Einfach toll, die Resonanz. Ich freue mich.“ Höchste Zeit sei das gewesen, fügt er mit Blick auf die Corona-Zeit hinzu, in der das öffentliche Leben, wie überall, auch in der 11 600-Seelen-Gemeinde zum Erliegen gekommen war.

Die Wiese am Gumpenweg in Peiting – sie glich vom vergangenen Donnerstag, dem Eröffnungstag, bis zum gestrigen Sonntag einem Ereignis mit Magnetkraft: In Scharen strömten die Peitinger herbei, besonders an Christi Himmelfahrt und am Freitag, wo beste Temperaturen herrschten und die Sonne Dauergast war. Aber auch an den beiden kühleren Tagen mit Regenwolken ging es nicht weniger bunt zu. Gefühlt war der halbe Ort auf den Beinen. Die Feierlichkeiten zum 111-jährigen Bestehen des Trachtenvereins wollte sich eben niemand entgehen lassen.

Gut besucht war auch die Tenne am Angerbaur – dank des von Marianne Baab organisierten Trachtenmarkts. © Rafael Sala

Königlich Bayerisches Amtsgericht

Auftritte der Plattler und Goaßler, Trommlerzug, Stubnmusi, boarischer Tanz, dazu Kabarett, eine Feldmesse und als unterhaltsamer Tageshöhepunkt Theateraufführungen mit Stücken aus dem „Königlich-Bayerischen Amtsgericht“ aus der Feder von Georg Lohmeier, dem Starschreiber in diesem Genre: Die Veranstalter drehten am ganz großen Rad.

Normalerweise ist die Schloßberghalle Schauplatz der Feierlichkeiten, die erstmals 1911 – und damit exakt vor 111 Jahren – stattfanden. „Wegen Corona ist diesmal aber alles anders“, schildert Bader. Damals ging das Stück „Der Wilderer in der Teufelsschlucht“ an den Start, in den Folgejahren kam es immer wieder zu neuen Aufführungen, „alle waren von Erfolg gekrönt“, wie Theaterleiter Wolfgang Schäller nicht ohne Stolz hervorhebt.

Freuen sich über die Riesen-Resonanz: Wolfgang Schäller (links) und Eric Bader. © Rafael Sala

Auf der Bühne wird ein „Anti-Alkoholverein“ gegründet

Auf dem Programm heuer: die Stücke „Das Bienenhaus“ und „Das Damenkränzle“ – mit einer zusammengeschlagenen Drehorgel, einem von Bienen zerstochenen Hintern und einer Gruppe von keifenden Frauen in der Hauptrolle. Letzteren wird von ihren erbosten Ehemännern ohne deren Wissen Hochprozentiges in den Kaffee gekippt. Aus Rache dafür, dass ihre Angetrauten einen „Anti-Alkoholverein“ gegründet haben, um dem ewigen Schnapseln der besseren Hälfte ein für alle Mal den Kampf anzusagen.

Man habe sich entschieden, das Jubiläum im Freien zu feiern - wegen des besonderen Anlasses, aber auch, um die Tenne am Angerbaur für den geplanten Trachtenmarkt nutzen zu können. Dort boten 23 Stände ihre Waren zum Verkauf an. Trachten, Stoffe, Seifen, Kleider, Ledererzeugnisse, Liköre, Marmeladen und vieles mehr, alles versehen mit dem Gütesiegel „heimische Produktion“: Auch hier hatten die Gäste am Samstag und am Sonntag die Qual der Wahl. Zahlreiche Stücke wechselten die Besitzer. Organisatorin Marianne Baab freut sich: „Ich bin sehr zufrieden.“

„Nichts darf so sein, wie es sonst ist“

Dass sich eine Schnapszahl auch kulinarisch widerspiegeln muss, versteht sich von selbst. „Es darf eben nichts so sein, wie es sonst ist“, sagt Eric Bader schmunzelnd, und so halten Hungrige Spezialitäten wie einen Weißwurst-Burger mit Blaukraut und herzhafter Soße oder eine Semmel mit gezupftem Ochsenfleisch in den Händen. Und natürlich lautete das unausgesprochene Motto auch „O’zapft is“, der Gerstensaft floss in Strömen, aber natürlich bereicherte auch Nicht-Alkoholisches den Speiseplan.