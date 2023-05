Theaterpremiere „Jenseits der Lüge“ in Peiting: Schlichter Bühnen-Traum mit Platz für Inhalt

1000 Besucher in der Schloßberghalle

Von Barbara Schlotterer-Fuchs schließen

Fast 1000 Kulturhungrige haben das Theaterstück um die Peitinger Kräuterfrau Anna Megeler in der Schloßberghalle erlebt. Ein neugierig machendes Stück Historie – kredenzt vom Kulturverein LiccAmbra.

Peiting – Sie ist ein Kräuterweib aus Peiting. Anno 1546 sitzt sie mit Bettlerinnen und Huren im Knast in Augsburg fest: Anna Megeler. Kann sie heilen? Kann sie mit ihren „Brillen“, ihren Ferngläsern wirklich wahrsagen? Oder kann sie auch verzaubern, gar verfluchen? Eine wahre Geschichte, adaptiert für großes zeitgenössisches Theater in Peiting.

Verzaubern kann sie schon. Zumindest auf der Bühne in ihrer Rolle konnte die gebürtige Peitingerin Heike Daams überzeugen. Überhaupt waren es viele Peitinger, die der modernen Inszenierung an den drei Abenden Farbe verliehen und eindrucksvolle Szenen geliefert haben.

Theaterpremiere „Jenseits der Lüge“ in Peiting: Auf historische Gewänder wurde verzichtet

Auf historisches Gewänder-Brimborium hat Regisseur Ralf Sesar ganz im Sinne von Autorin Anschi Dopfer bewusst verzichtet. Die Leinengewänder sind einfach gehalten, alle tragen Einheit-Kleidung, was die Inszenierung von „Jenseits der Lüge- die Wahrsagerin des Anton Fugger“ massiv von einem Historienspiel unterscheidet. Alleine die Farbe entscheidet über die Rolle, die auf dieser Bühne jedem zukommt. Graue Bettler, gelbe Huren, braune Händler, Richter wie biedere Büroangestellte in schwarz.

+ Am Ende stehen sie alle auf: Die Laiendarsteller, die auf der Bühne der Peitinger Schloßberghalle an drei Abenden Großes geleistet haben. © Hans-Helmut Herold

Ebenso einfach gehalten: Das Bühnenbild. Ein flexibler Bauzaun wird für die verschiedenen Szenen verschoben. So wird die Vergangenheit in die Moderne geholt, eine wahre Geschichte auf die Bühne Peitings – und das alles in einer Schlichtheit, die der eigentlichen Handlung inhaltlich mehr Spielraum verschafft.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Im 16. Jahrhundert ruft der Augsburger Bäckermeister die Peitinger Kräuterfrau Anna Megeler (als einzige in pink) in die Fuggerstadt. Sie soll seinen kranken Sohn heilen. Anna hat allerlei Kräuter dabei, sie räuchert, betet geheimnisvoll, setzt sogar ihre kristallenen Kugeln ein, die als Zauberwerkzeug gelten. Der kranke Bäckerssohn stirbt. Der Vater gibt der Kräuterfrau die Schuld. „Du dahergelaufene Hex!“, brüllt er ihr hinterher – und zeigt sie beim Stadtrat an. Es geht in den Knast – vielleicht die Schlüsselszene des Stücks. Hier gibt’s Tipps von zwei Huren (herrlich gespielt von Giggi Schweizer-Dacher und Gabriele Jocher): „I tät sagn, ich hab die Kugeln von am Freier, von am Geldigen aus der Stadt.“ „Von einem von die Kaufleut’, bei so am Mann fragen’s net nach“, rät Bettlerin Margret (Birgit Schmid).

Live-Musik mit der Münchner Band Buffzack

Das Licht geht aus. Liveband Buffzack – sie begleitet das ganze Stück musikalisch mit zum Teil eigenwilliger Blasmusik, untermalt von Schlagzeug – spielt jetzt düstere Klänge. Rauch steigt über der Bühne auf.

+ Bei der Gerichtsverhandlung wird Anna Megeler (links) von drei Richtern (rechts) befragt, ihr zur Seite steht ihr (reines?) Gewissen, eine weiße Tänzerin. © Hans-Helmut Herold

Anna Megeler sitzt vor drei Richtern. Umtanzt und geschützt von ihrer weißen Seele. Dass sie dem mächtigsten Mann der damaligen Zeit, Anton Fugger, als Wahrsagerin zu Diensten gewesen sein soll. Daran haben die Richter erhebliche Zweifel. Zunehmend erschöpft hält die gefesselte Anna an ihren Aussagen fest. „Der Fugger war’s, der Anton! Der wollte wissen, was seine Leute tun, wenn er nicht da ist!“ Fugger ist längst tot, er kann nicht widersprechen.

Fugger hätte Diener gesehen, die hätten gar köstlicher gelebt, als er selbst. Traumgestalten finden ihren Weg auf die Bühne, clownesk geschminkte offenkundig Gutbetuchte, die sich selbst mit Goldmünzen überschütten. Einer tritt mit Jeans ans Rednerpult und betet – ein Bild des Gläubigen, wie auch mächtigen Anton Fugger. „Alles, was ich gesagt habe, ist die reine Wahrheit!“, beteuert Anna – und wird am Ende freigesprochen. Des Ansehens der Familie Fugger zuliebe. Annas tanzende weiße Seele hat sich da längst von ihr abgewendet. Anna steht an der Stadtmauer, wendet sich ans Publikum: „Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit is’ des, woran du glaubst, du alleine.“

+ Die Münchner Band Buffzackverpasste der Darstellung einen ganz besonderen musikalischen Anstrich. © Hans-Helmut Herold

Nach zwei Stunden ist der Traum der Anna Megeler auf der Bühne der Schloßberghalle offiziell ausgeträumt. Die Akteure – allesamt Laiendarsteller und fast alle aus Peiting, betreten die Bühne mit Plakaten, die den Dank an die Sponsoren zum Ausdruck bringen sollen. Doch wie hinterlässt dieses moderne Bühnen-Kunstwerk den Zuschauern?

Ob Anna Megeler Anton Fugger je kannte – oder ob sie eine einfache Lügnerin war: Das hat die Wissenschaft bis heute nicht geklärt. Und auch der Zuschauer dürfte nach dem Stück „Jenseits der Lüge“ kein bisschen schlauer sein.