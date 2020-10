„Todsünden“ künstlerisch gestaltet

Mit einem interessanten Thema haben sich Herzogsägmühler Künstler im Rahmen der Gruppe „machART“ für ihre diesjährige Kunstausstellung beschäftigt. „Tugend und Todsünden“ lautete die Aufgabe, die künstlerisch ausgedrückt werden sollte.

Herzogsägmühle – Eine Herausforderung, die in einer beeindruckend bunten Vielfalt nun im Foyer und im ersten Stock der Deckerhalle in der Herzogsägmühle bewundert werden kann. „Es ist spannend, wie sich über die Jahrhunderte hinweg die Vorstellung von Tugend und Laster geändert haben“, sagte Wilfried Knorr, Direktor der Diakonie Herzogsägmühle, der die Vernissage am vergangenen Samstag eröffnete.

Im Laufe der Jahrhunderte ist es zu teilweise dramatischen Umbewertungen der menschlichen Verhaltensweisen gekommen, vieles wurde anders interpretiert als ursprünglich.

Erwin Hilbert, der als externer Künstler eingeladen war, stellte acht Bilder, Fotografien seiner Originale, zu dem Thema aus. Er fügte noch eine achte Todsünde hinzu, den „Ehebruch“. „Ich bin seit 50 Jahren verheiratet“, erklärte er den Besuchern in einer sehr weitschweifigen Rede, die zum größten Teil von seiner Zeit als „Privatsekretär“ von Udo Lindenberg handelte und ziemlich schräg rüberkam.

Die Künstler ausstellenden aus Herzogsägmühle kommen aus allen Bereichen. Teils sind es verschiedene Mitarbeiter der Diakonie, teils Arbeiter aus den Werkstätten, aus dem Seniorenwohnheim oder der Kinder- und Jugendhilfe, die mitgemacht haben. „Wir wollten eine Plattform bieten, wo man Kunst präsentieren kann“, sagte Gaby Fischer, eine der Organisatoren der Kunstausstellung, die zweimal im Jahr stattfindet.

Immer werden dazu auch externe Künstler eingeladen. „Der Austausch ist für alle Künstler wichtig“, erklärte Fischer. Das Organisationsteam stellt das Thema, und da es immer eine Fülle an Kunstwerken gibt, muss das Team auch eine Auswahl treffen. Und die Organisatoren sind immer begeistert bei der Sache. „Jede Ausstellung ist anders“, sagte Fischer.

Und die jetzige ist wirklich beeindruckend. Ein Besuch lohnt sich. Die Herangehensweise der einzelnen Künstler ist so vielschichtig, wie Kunst halt ist. In einem Korb liegt etwa ein Stück geschwärztes Holz. „Meine schwarze Seele“, betitelt der Künstler sein düsteres Werk. Düster ist auch der große knorrige Ast, der an einer Wand hängt. „Medusa oder was siehst du?“, fragt der Künstler den Besucher.

Aber es gibt natürlich auch fröhliche Darstellungen zu diesem komplexen Thema. „Fleiß“ steht etwa unter einem Bild. Fein gezeichnet ist dort eine Balletttänzerin zu sehen, es gibt ein Weinlokal im Stil von Claude Monet gemalt, auf einem anderen Bild blickt man durch ein Gitter auf einen bunten Garten. Ein Sonnenaufgang in wunderschönen Farben ist auf einem weiteren zu sehen.

Man sieht filigrane Zeichnungen, aufwändige Holzskulpturen, ein farbenfrohes „Traumhaus“ einer Künstlerin aus dem Seniorenheim, auf einem Bildschirm läuft eine Fotoserie, und auch eine riesige Holzsonne hat ihren Platz unten im Foyer gefunden.

Und dann ist da noch eine Collage. Darauf ist ein Boot gezeichnet mit einem plastisch herausgearbeiteten Anker, der schon ein Stück in den Boden getrieben wurde. „Hoffnungsanker“, hat der Künstler sein Werk genannt.

Die Ausstellung in der Deckerhalle in Herzogsägmühle ist noch bis zum 30. Oktober täglich von 11 bis 17 Uhr zu sehen.

Regina Wahl-Geiger