Tödlicher Motorradunfall: Dreister Dieb klaut Gedenk-Blumenschale 

Parkplatz an der Lechtalbrücke

von Christoph Peters

Pietätloser geht es nicht: Ein unbekannter Mann hat am Parkplatz an der Lechtalbrücke eine Blumenschale mitgehen lassen, die dort in Gedenken an den im Juli tödlich verunglückten Motorradfahrer aus Peiting aufgestellt worden war.