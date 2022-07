Oberbayerns Tourismuschef wirbt für Windkraft-Offensive

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Geladene Ehrengäste, CSU-Mitglieder, aber auch Neugierige waren zum Sommerfest der CSU Peiting gekommen, wo Klaus Stöttner, MdL und Präsident des Tourismusverbandes Oberbayern-München, als Gastredner eine Lanze für die Beschleunigung des Windkraft-Ausbaus brach. © Hans-Helmut Herold

Heiß war es beim Sommerfest der CSU Peiting nicht nur wegen der Temperaturen. So nutzte unter anderem der Hauptredner des nachgeholten Neujahrsempfangs, MdL Klaus Stöttner, die politische Bühne, um auf die Landtagswahl 2023 einzustimmen.

Peiting – Seit vielen Jahren ist der Neujahrsempfang der Peitinger CSU für seine hochkarätigen Gastredner bekannt. Der konnte in diesem Jahr Corona-bedingt nicht im Januar stattfinden. Beim Sommerfest in der Zechenschenke konnte Klaus Stöttner, Präsident des Tourismusverbandes Oberbayern und München, allerdings die Tradition der charismatischen Redner fortsetzen.

Den Landkreis Weilheim-Schongau bezeichnete er als einen besonderen Landkreis „zwischen Tradition und Modernisierung“. Riesige Veränderungen habe Weilheim-Schongau hinter sich – und auch vor sich. Ein Baustein des Erfolgs im Pfaffenwinkel ist der Tourismus. „Und der wird oft unterschätzt.“ Erst in der Pandemie hätten die Menschen erkannt, wie wichtig die Gastronomie sei. „Wenn die Wirte zusperren, weil die Gäste fehlen, dann geht uns allen was ab.“

Wirte sind „Kitt der Gesellschaft“

Die Wirte, so Stöttner, der für die CSU im Landtag sitzt, seien der Kitt der Gesellschaft. Bei ihnen treffe man sich bei Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstagen. Aber auch einfach mal zum gemütlichen Ausgehen.

Das wiederum tun in Bayern nicht nur die Einheimischen, sondern gerne auch die Touristen. Immerhin 600 000 Jobs gibt es in Bayern, die vom Tourismus abhängig sind. Was wiederum aufzeigt, dass der Tourismus auch für die Region Weilheim-Schongau weitaus mehr ist als nur Beiwerk.

Dass der Tourismus sich weiterentwickeln kann und die Verantwortlichen Geld dafür in die Hand nehmen können, dafür war die Senkung der Mehrwert-Steuer im Tourismus-Sektor von 19 auf sieben Prozent maßgeblich ausschlaggebend, machte Stöttner deutlich – und verriet auch, dass er bei der politischen Entscheidungsfindung in dieser Sache einen nicht ganz unerheblichen Teil dazu beigetragen habe.

Im Mai 2007 war das, als er sich mit dem damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber in der Staatskanzlei zusammengesetzt hatte.

Auch Aushängeschild Wieskirche dürfe Windkraft nicht im Weg stehen

Der Blick: Er muss nach vorne gehen, nicht nur in Sachen Tourismus, sondern auch in Sachen Energiewende, betonte der CSU-Politiker mit Blick auf die Windkraft. „Die Wieskirche ist ein Aushängeschild für die Region“, betonte er. Trotzdem dürfe auch ein solches nicht dem Bau von bereits projektierten Windkraftanlagen im Weg stehen, zu denen es nicht mal eine Sichtverbindung gibt. „Hier muss auch die Unesco in Paris anders denken.“

Kulturgüter müsse man bewahren, „aber wir müssen trotzdem fortschrittlich sein, damit wir die Energiewende schaffen können“. Klaus Stöttner wurde deutlich: Zwei Windräder sollten in Bayern jede Woche gebaut werden. Nur so könnte das Ziel von der Energiewende überhaupt geschafft werden. „Wir müssen umsichtiger neu planen“, forderte Stöttner.

Wie das gehen soll? Hier verfolgt Stöttner auch noch nach vielen Jahren den Tipp, den ihm sein Vater bereits in jungen Jahren mit auf den Weg gegeben hat: „Etwas, das nicht geht, gibt’s nicht.“

So ähnlich dürfte das auch der große Franz-Josef Strauß gesehen haben, als er zunächst als Landrat des Landkreises Weilheim-Schongau, später als bayerischer Ministerpräsident, sein Bundesland von einem armen Agrarstaat zum High-Tech-Land umgebaut hat, erinnerte Stöttner.

Lob für die Mittelständler

Gelingen könne der Erfolg nur mit Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen. Stöttner lobte die tollen Mittelständler und erinnerte daran, dass die Kommunalpolitik stetig gefordert sei, die Neuansiedlung von Unternehmen voranzutreiben. Ein entscheidendes Thema hierbei sei es, Wohnraum für Mitarbeiter bieten zu können.

Im Zuge dessen kam Stöttner auch auf die Mobilität im ländlichen Raum zu sprechen. Früher seien Züge das A & O gewesen. „Aber es geht immer um die letzte Meile. Wie komme ich vom Zug zu den Dörfern raus?“ Tatsächlich favorisiert Stöttner hier eine Anruf-Sammel-Taxi-Lösung. Ganze Fußballfelder an nicht mehr benötigten Autos könnten so gespart werden.

Apropos Auto: 70 Prozent des Verkehrs findet in Deutschland nach wie vor auf der Straße statt, nur 30 Prozent auf der Schiene. Stöttner blickte in die Schweiz, wo das umgekehrt sei. „Wir müssen in die Bahn investieren.“ Nicht nur in Reparaturen, auch in eine bessere Zug-Taktung. Nur so könnten die Menschen dazu gebracht werden, auf den geliebten Zweitwagen zu verzichten.

Atomkraftwerke weiter laufen lassen

Viele Gedanken also rund um die Zeitenwende, die zuvor bereits Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, in seinen Grußworten aufgegriffen hatte. „Die Welt um uns herum hat sich seit dem 24. Februar verändert.“ Die Zeiten seien sehr bewegt – und würden es auch bleiben. „Eine Zeitenwende muss auch etwas mit Umdenken zu tun haben“, forderte er. So solle Bundeswirtschaftsminister Habeck „nicht nur den Leuten sagen, dass sie sich Notstrom-Aggregate kaufen sollen“, sondern stattdessen die drei Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, die zum Jahresende abgeschaltet werden sollen, spielte Dobrindt auf einen möglichen totalen Stromausfall an.

Bei allen überaus ernsten Themen erinnerte Harald Kühn, der für den hiesigen Wahlkreis als Abgeordneter in der Landtags-CSU sitzt, in seiner Ansprache auch an durchaus positive Gegebenheiten: So sei der Landkreis Weilheim-Schongau „einer der wirtschaftlich erfolgreichsten Landkreise deutschlandweit“. Kein Wunder also, dass es hier auch Auswärtige herzieht – für Peiting heißt das laut Bürgermeister Peter Ostenrieder: In der vergangenen Woche hat die Marktgemeinde in Sachen Einwohnerzahl erstmals die 12 000er-Marke geknackt.

Nur eines von vielen Themen, über die sich die Sommerfest-Besucher im Nachgang bei einem geselligen Beisammensein ausgetauscht haben.

