Trotz Platznot bleibt das „Jesus Haus“ in Peiting, wo es ist

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Das ehemalige Mode Eichmeier-Gebäude an der Peitinger Bachstraße platzt zwar bisweilen aus allen Nähten, eine räumliche Erweiterung ist allerdings vom Tisch.

Die Reihen in der freikirchlichen Gruppierung „Jesus Haus“ in Peiting sind sonntags rappelvoll. Immer wieder gibt es Gerüchte darüber, dass sich die Kirchengemeinde gerne räumlich vergrößern möchte. Auch von einem Interesse am ehemaligen Feneberg-Markt war die Rede.

Peiting – Hat die freikirchliche Bewegung „Jesus Haus“ in Peiting Interesse an den Räumlichkeiten des ehemaligen Feneberg-Markts? Tatsächlich hätte es einmal Gedanken in diese Richtung gegeben, bestätigt auf Anfrage Christiane Schmutz. Gemeinsam mit ihrem Mann Markus – er ist Pastor der freikirchlichen Gemeinde – lenkt sie die Geschicke des „Jesus Haus“.

Freilich freut man sich, dass das Angebot im „Jesus Haus“ so gut angenommen wird. Jedoch: Es mangelt an Platz. „Es ist schon so, dass wir an drei von vier Sonntagen richtig voll sind“, erzählt Schmutz von den Gottesdiensten im ehemaligen Modehaus Eichmeier an der Peitinger Bachstraße.

Gebäude dient als Lagerplatz

Als im Sommer 2021 klar war, dass die Firma Feneberg den Markt im Herzen der Gemeinde zum September schließt, hatte sich das Ehepaar an den Besitzer des Gebäudes gewandt. Ohne Erfolg. „Er hat sich nicht bei uns gemeldet.“ Ebenso erging es jetzt den Schongauer Nachrichten bei ihrer Recherche. Seitens der Firma Feneberg machte man den beiden schließlich die Hoffnung auf größere Räumlichkeiten für Gottesdienste und Treffen zunichte.

„Die Firma Feneberg nutzt den alten Markt jetzt als Lagerfläche“, hat Schmutz in Erfahrung gebracht. „Seit der Markt zu ist, haben wir nicht mehr darüber gesprochen“, sagt sie.

Bundesverband hat Gebäude gekauft

Hintergrund dürfte auch sein, dass die Sache jetzt endgültig vom Tisch ist – selbst, wenn der Mietvertrag der Firma mit dem Besitzer des Gebäudes in ein paar Jahren ausläuft. Mit Unterstützung des „Bundes freikirchlicher Pfingstgemeinden“ (BfP) hat die Gemeinde „Jesus Haus“ zwischenzeitlich das ehemalige Mode Eichmeier-Gebäude gekauft. Das Angebot war zu gut – auch wenn eine räumliche Vergrößerung damit vom Tisch war. „Aber das Ganze ist natürlich ein finanzielles Thema“, so Christiane Schmutz.

Unter anderem hatte die Glaubensgemeinschaft bereits im Vorfeld nach einem Wasserschaden, bei dem der gesamte Keller unter Wasser gewesen war, einiges drauflegen müssen, um die Räume wieder nutzbar zu machen. Aktuell finden dort Aktionen für Kinder – auch während der Gottesdienste – statt. 15 bis 20 Kinder spielen dort an Sonntagen, so Schmutz. Oben beim Gottesdienst ist es dann mit 60 bis 70 Erwachsenen schon rammelvoll. „Gerade in der Zeit nach Corona hätten die Leute natürlich eigentlich gerne ein bisschen mehr Platz.“ Wie gut, dass zumindest die Pfadfinder-Aktivitäten der gemeindezugehörigen „Royal Rangers“ im Freien stattfinden.

Bald eigenständig?

Keine räumlichen Veränderungen also beim „Jesus Haus“. Stattdessen stehen aktuell strukturelle Veränderungen im Raum, verrät Christiane Schmutz. Seit Bestehen ist das „Jesus Haus“ in Peiting ein Ableger der Muttergemeinde in Füssen. Das könnte sich schon bald ändern. Schmutz: „Es geht langsam in Richtung Eigenständigkeit.“

