TSV Peiting macht Bürgermeister Asam zum Abschied zum Ehrenmitglied

Wahlen standen bei der Delegiertenversammlung des TSV Peiting nicht auf der Tagesordnung. Das Hauptaugenmerk lag deshalb auf Berichten, einer Ehrung und einem Vortrag über Inklusion.

Peiting – TSV Peiting-Präsident Günther Neureuther ging in seinen einleitenden Worten auf die Sportlerehrung ein, die unmittelbar vor der Versammlung an gleicher Stelle stattgefunden hat (wir haben berichtet). „Die dort geehrten hervorragenden Leistungen wären gar nicht möglich, wenn uns die Gemeinde nicht die Sportanlagen zur Verfügung stellen würde – und das auch in den Ferienzeiten, das ist nicht überall im Landkreis der Fall“, lobte Neureuther die Unterstützung des Sports durch die Marktgemeinde.

Bürgermeister Michael Asam spielte den Ball prompt zurück: „Unsere Jugend ist bei den Vereinen gut aufgehoben, deshalb gibt es bei uns in dem Bereich auch keine Probleme“, erklärte der Rathauschef bei seinem letzten Besuch einer Delegiertenversammlung in offizieller Funktion. „Nächstes Jahr kann ich mir das Ganze aus der Zuschauerperspektive anschauen“, sagte Asam schmunzelnd.

„Es freut mich, dass jetzt der neue Kunstrasenplatz endlich in Betrieb genommen werden kann“, ergänzte Asam mit Blick auf das Sportstättenthema. „Die Entscheidung des Gemeinderats zur Kostenübernahme für den Kabinenbau dort war richtig“, urteilte Asam, der für sein langjähriges Engagement als Funktionär beim TSV und als Rathauschef für den Sport zum Ehrenmitglied des Peitinger Sportvereins ernannt wurde.

„Du warst der bisher sportlichste Bürgermeister“, meinte Neureuther bei der Übergabe der Urkunde an Asam, der von den 84 Delegierten stehende Ovationen erhielt.

Davor war Neureuther in seinem Bericht auf verschiedene aktuelle Themen eingegangen. „Die Aufregung um die Datenschutzgrundverordnung hat sich gelegt“, so der TSV-Präsident, der in dieser Sache bisher noch von keinem Bußgeldverfahren gegen einen Sportverein gehört habe. Angesichts der vereinzelten Unfälle bei Papiersammlungen, die in Peiting im Gegensatz zu anderen Kommunen immer noch von den Vereinen vorgenommen werden, mahnte er zur Vorsicht: „Passt da bitte auf, dass nichts passiert.“

Das vor zehn Jahren beim TSV eingeführte Programm mit verschiedenen Sportkursen erachtet er als Erfolgsmodell: „Inzwischen haben wir da 16 Kurse zur Auswahl“, führte Neureuther aus. Luft nach oben gibt es seiner Meinung nach dagegen noch bei den Übungsleiterlizenzen, die leicht rückläufig sind, weil seit Jahren auch keine Lehrgänge vor Ort angeboten werden konnten. „Ich hoffe, dass es wieder möglich ist, sie erneut anzubieten“, sagte Neureuther.

Zufrieden zeigte sich der TSV-Chef mit den Investitionen in die in die Jahre gekommene Reitanlage: „Das hat sich gelohnt. Die Mitgliederzahlen der Reitabteilung hat sich prompt auf 90 fast verdoppelt“, meinte Neureuther. Als nächstes Sanierungsprojekt will sich der TSV dem Sportplatz neben der Schloßberghalle annehmen. Rund 100 000 Euro soll die Maßnahme kosten. „Das können wir aus den Rücklagen finanzieren“, erklärte Neureuther.

Bei den Finanzen der Sportler schaut es auch gut aus, wie Schatzmeister Hans Schilcher erklärte. Beim Hauptverein blieb aufgrund von Sondereffekten durch Steuererstattungen unterm Strich ein Plus von rund 31 000 Euro.

Die Mitgliederzahlen des Vereins entwickeln sich ebenfalls positiv: Nach 2547 Mitgliedern im Vorjahr stiegen sie auf 2555 (657 Kinder, 238 Jugendliche und 1660 Erwachsene) in diesem Jahr leicht an. „Nach 31 Jahren möchte ich das Amt im kommenden Jahr abgeben,“ kündigte Schilcher zum Abschluss an. Die Versammlung beschloss Gabi Königbauer, von der Caritas Weilheim-Schongau mit ihrem Vortrag über die Möglichkeiten der Inklusion im Ehrenamt und im Verein.

Lesen Sie auch:

Autofahrer übersieht Motorrad - Kinsauer (59) lebensgefährlich verletzt

Peiting nimmt das nächste Millionen-Projekt in Angriff: Auf dem Parkplatz vor der ehemaligen Mädchenschule an der Bachstraßesoll ein Parkdeck entstehen.

Die Arbeiten am Mühlkanal zwischen Peiting und Schongau kommen voran, aber der ursprüngliche Zeitplan ist längst nicht mehr aktuell. Dass die Brücke heuer fertig, gilt nicht als sicher.