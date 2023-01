Im neuen Welf: Interessantes über die Mühlen entlang der Peitnach in Peiting

Die Sägemühle Hoch, die jenseits der heutigen Münchener Straße an der Peitnach lag. © Welf

Die versteckten und sichtbaren Spuren der Mühlen entlang der Peitnach in Peiting: Ihrer haben sich drei Peitinger Heimatforscher für einen Beitrag im Welf, dem Jahrbuch des Historischen Vereins Schongau, angenommen.

Peiting – Stellte man spontan die Frage, was zur Ortsgeschichte von Peiting besonders erwähnenswert sei, würde wahrscheinlich die „Villa rustica“, die welfische Zeit oder das Kohlenbergwerk genannt werden. Aber Mühlen?

Dass dieser Erwerbszweig für das Dorf von Bedeutung war, ist wenig bekannt und wurde bisher nur ausschnitthaft in der Literatur betrachtet. Darum haben sich Franz Bleichner, Ernst Merk und Hartwin Neumann zusammengetan und beschäftigten sich seit 2019 mit der Geschichte der Mühlen. Sie sammelten und werteten für den Welf Dokumente aus, erforschten die Besitzergeschichte, sichteten und interpretierten, was an Bildmaterial zu den Mühlen vorhanden war.

Mühlen auch am Hauser Bach und am Lexenbach

Als Mühlen wurden Anlagen bezeichnet, die der Zerkleinerung in verschiedenster Art dienten. In Peiting trieb vor allem das Wasser der Peitnach die Räder an, die die Kraft für den Mahlvorgang lieferten. Daneben finden sich auf Peitinger Flur auch noch zwei Mühlen an Bächen, die der Peitnach zufließen, nämlich am Hauser Bach und am Lexenbach.

Das Mühlengebäude der Herzogsägmühle, der letzten Mühlenanlage an der Peitnach vor der Mündung in den Lech. Sie war eine herzogliche Mühle. Herzog Albrecht IV. von Oberbayern erwarb diese Sägemühle samt Pleu- und Schleifmühle laut Kaufvertrag am 15. März 1503. © Welf

Peiting besaß insgesamt zehn Mühlenstandorte. Fünf von ihnen liegen im heutigen Ortsgebiet bis zur Münchener Straße und damit auf einer Strecke von nur einem guten Kilometer. Die Mühlen wurden zumeist nicht direkt vom Bachwasser gespeist, sondern aus dem Mühlkanal oder einer Wasserableitung, wodurch die erforderliche kontinuierlich gleiche Wasserzufuhr besser gesteuert werden konnte.

Neben Mahlmühlen, in denen Getreide verarbeitet wurde, gab es zwei Ölmühlen, in denen Leinöl gewonnen wurde, eine Lohmühle, die den Gerbstoff für die nahe Gerberei lieferte, und vor allem Schneid- oder Sägemühlen. Diese Häufung ist wohl auf den Waldbestand, die Zugänglichkeit der Wälder und die Transportmöglichkeiten zurückzuführen.

Manche sind verschwunden, andere nur noch zu erahnen

Bei einigen Mühlen verweist der Name auf die Art der Mühle. Aber es gab auch Mühlen mit einer Mahlmühle und einer Sägemühle an einem Standort. Von all’ diesen Mühlen ist heute nur noch die Sägemühle Heiß, ehemals Eiselemühle, mit moderner Technik erhalten geblieben. Drei Mühlen sind gänzlich verschwunden. Von den anderen sind noch Gebäude oder Betriebsanlagenreste vorhanden, die sich dem Wissenden zeigen oder von ihm in ihrem ursprünglichen Zustand erahnt werden können.

Eine, die Dorfmühle, wurde nach dem Dorfbrand von 1802 nicht wieder aufgebaut, sondern der Müller wechselte zu der auf Schongauer Flur liegenden Dornaumühle, die er neu erbaute und zwei bis drei Jahrzehnte betrieb. So steht es in den Akten.

Die Köglmühle an der Münchener Straße war eine Feinmehlmühle. Daneben betrieb die Familie Schweizer seit 1860 auch eine Säge, deren Gebäude noch steht. © Welf

Die Listen zu der Betreiberfolge und zu den Besitzern der einzelnen Mühlen erzählen über die Peitinger Müller-Familien. So liest man, dass Joseph Socher, der spätere Professor und Rektor der Universität Ingolstadt, aus der Dorfmühle stammte.

Motivation für eine Wanderung

Insgesamt ist der Welf-Aufsatz ein Wegweiser, den man auch mit auf den Weg nehmen kann, wenn man die an der Peitnach und ihren Nebenflüssen wie Perlen an einer Schnur aneinander gereihten Mühlenstandorte erwandern und sich über deren Geschichte informieren will. Nicht nur sind die Standorte in Karten eingezeichnet, sondern die Autoren haben auch versucht, durch Fotos zum aktuellen Zustand den Lesern des Welf die Auffindung der ehemaligen Mühlen zu erleichtern.

Welf-Jahrbuch: Der Welf ist für 14 Euro in Schongau in der Bücher-Galerie und bei Schreibwaren Seitz erhältlich, in Peiting bei Buch am Bach sowie im Stadtmuseum Schongau.

