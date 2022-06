Überraschende Kündigung: Peiting braucht neuen Marktbaumeister

Von: Christoph Peters

Räumt zum Jahresende seinen Schreibtisch im Bauamt: Peitings Marktbaumeister Fabian Kreitl. © Christoph Peters

Das Personalkarussell im Peitinger Rathaus will einfach nicht stillstehen. Gerade erst hat die Gemeinde den Abgang des langjährigen Kämmerers verkraftet, da kündigt bereits der nächste wichtige Mitarbeiter seinen Abschied an. Marktbaumeister Fabian Kreitl wird die Verwaltung zum Jahresende verlassen.

Peiting – Groß war die Erleichterung gewesen, als der frühere Bürgermeister Michael Asam im Dezember 2018 endlich Fabian Kreitl als neuen Marktbaumeister vorstellen konnte. Zwei Jahre lang hatte die Gemeinde zuvor erfolglos versucht, den vakanten Posten zu besetzen. Es war ein durchaus mutiger Schritt, schließlich hatte der damals 25-Jährige erst wenige Monate zuvor frisch nach seinem Studium als Bautechniker in der Bauverwaltung angefangen. Doch Kreitl fand sich in der neuen verantwortungsvollen Rolle trotz seiner jungen Jahre schnell zurecht. Zugute kam ihm dabei, dass er als Peitinger die Gegebenheiten vor Ort bestens kannte. Er stürzte sich in die Arbeit, die ihm auch durchaus Freude zu bereiten schien. Im Interview mit der Heimatzeitung 2020 jedenfalls gab Kreitl noch zu Protokoll, dass ihm der Job „unglaublich viel Spaß“ mache und er hoffe, dass „ich auch in zehn Jahren noch hier in Peiting als Marktbaumeister an meinem Schreibtisch sitzen werde“.

Marktbaumeister hat viele Projekte vorangebracht

Dazu, so viel steht nun fest, wird es nicht kommen. Der mittlerweile 28-Jährige hat seine Stelle zum Jahresende gekündigt. Bereits vor Pfingsten informierte er die Mitarbeiter in der Bauverwaltung und Bürgermeister Peter Ostenrieder über seine Entscheidung, den Markt zu verlassen. Gerechnet hatte man damit im Rathaus offenbar nicht. „Die Kündigung kam für uns sehr überraschend, insbesondere, weil es für Herrn Kreitl immer spürbar im Vordergrund stand, für seinen Heimatort tätig sein zu können“, sagt Ostenrieder, der den bevorstehenden Weggang des Marktbaumeisters bedauert. In den vergangenen Jahren habe Kreitl viele gemeindliche Bauten mitgeprägt und unzählige Bauherren „mit Kompetenz und Herzblut“ beraten, wenn es um den Charakter und die Anmutung des Ortes an der Peitnach gegangen sei. „Der Neubau der offenen Ganztagsschule, die Erweiterung der Krippe im Therese-Peter-Haus für Kinder und auch der aktuelle Neubau des siebengruppigen Kindergartens an der Jägerstraße tragen in vielen Einzelheiten und nach intensivem Austausch mit den Planern über lange Zeiten seine Impulse.“

Suche nach Nachfolger läuft bereits

Die einzig gute Nachricht aus Sicht der Gemeinde: Dadurch, dass Kreitl erst Ende des Jahres seinen Hut nimmt, sind aktuelle Bauprojekte, von denen es bekanntlich einige gibt, erst einmal nicht gefährdet. Außerdem bleiben einige Monate Zeit, um einen geeigneten Nachfolger zu finden. Eine leichte Aufgabe werde das jedoch nicht, ahnt der Rathauschef mit Blick auf die Erfahrungen in der Vergangenheit und den umkämpften Arbeitsmarkt. „Wir wollen aber versuchen, so bald wie möglich eine Lösung zu präsentieren, sodass im Idealfall noch eine Einarbeitung durch Herrn Kreitl erfolgen kann.“ Ostenrieder schließt auch nicht aus, dass eine solche Lösung hausintern gefunden werden könnte. „Wir werden sehen, wer sich auf die offene Stelle hin bewirbt.“

Kreitl ist binnen weniger Monate die zweite Führungskraft, die der Marktverwaltung den Rücken kehrt. Ende vergangenen Jahres hatte der langjährige Kämmerer Christian Hollrieder überraschend seinen Abschied verkündet. Mit Dörthe Schneider gelang es relativ kurzfristig, eine Nachfolgerin zu finden. Dass die Personalrochaden im Dorf Thema sind, ist Ostenrieder natürlich bewusst. Gleichwohl lasse sich bei einer Verwaltung mit 140 Mitarbeitern nicht vermeiden, dass ab und an ein Wechsel stattfinde. Die Zeiten, in denen man Jahrzehnte am gleichen Arbeitsplatz bleibe, seien vorbei.

Kreitls neuer Arbeitgeber hat Sitz in Schwabniederhofen

Zu den Gründen, die ihn zu seiner Kündigung bewogen haben, möchte Kreitl derweil nicht ins Detail gehen. Die Aufgabe des Marktbaumeisters hätte er gerne weiterverfolgt. „Einige Vorkommnisse der vergangenen Jahre haben mich jedoch, nach langem Überlegen, dazu bewogen, diese Entscheidung zu treffen.“ Geld habe dabei keine Rolle gespielt. Einen neuen Arbeitgeber hat der Peitinger, der aktuell nebenher ein Master-Studium zur Integrativen Stadtentwicklung in Wismar absolviert, bereits gefunden. Am 1. Januar 2023 fängt Kreitl bei der Schwabniederhofener Firma „ImmoWild“ an, wo er sich um Bauträgerprojekte kümmern wird.

