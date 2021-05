Überraschender Abschied beim EC Peiting

Bei einer Saisonabschluss-Pressekonferenz informiert der Oberligist aber über die aktuelle Lage

Auf eine reguläre Hauptversammlung müssen die Mitglieder des EC Peiting weiter warten. Bei einer Saisonabschluss-Pressekonferenz via Facebook informierte der Oberligist aber über den aktuellen Stand der Dinge.

Peiting – Wichtigste Info neben Zahlen, die sich im grünen Bereich bewegen, war bei der Saisonabschluss-Pressekonferenz des EC Peiting die Ankündigung des Vorsitzenden Thomas Zeck, bei den nächsten Wahlen nicht mehr anzutreten. „Meine Belastungsgrenze ist überschritten. Diese Ämterhäufung ist für mich nicht mehr machbar“, erklärte Zeck.

Denn neben dem Job als Vereinsvorstand ist er auch noch ECP-Jugendleiter und Chef des Fördervereins. „Gefühlt habe ich in der zurückliegenden Saison Wochen damit verbracht, das Hygienekonzept zu erstellen und anzupassen“, berichtete der 40-jährige, der seit Juli 2018 an der Spitze des EC Peiting steht.

Auf der Suche nach neuem Vorsitzenden

„Thomas hat sehr viel Zeit investiert und viel Gutes für den Verein geleistet. Sein Schritt ist nachvollziehbar“, meinte sein Vorgänger Gerhard Weyrich, der als zweiter Vorsitzender zusammen mit der Führungsmannschaft jetzt auf der Suche nach einem neuen ECP-Chef ist. „Wir werden uns umschauen und Gespräche führen, man kann sich aber auch gerne bei uns melden, wir können immer engagierte Leute gebrauchen“, ergänzte Weyrich, der sich bei Zeck ausdrücklich bedankte.

Vor dieser Ankündigung zog der scheidende Vorsitzende eine Bilanz der außergewöhnlichen Saison. „Es war nichts wie gewohnt, deshalb bin ich mit dem sportlichen Verlauf und dem Abschneiden situationsbedingt zufrieden“, erklärte Zeck.

Dank an Fans und Sponsoren

„Meine 20. Saison beim ECP habe ich mir anders vorgestellt“, ergänzte im Anschluss Geschäftsführer Peter Gast. Die wie er es nannte „Achterbahnfahrt“ endete für ihn so, wie er es vorher prophezeit hatte: „Für mich war klar, dass der Verein Meister in der Oberliga Süd wird, der am wenigsten von Corona betroffen war, und das war Selb“, so Gast. Er bedankte sich bei den Fans, die die ECP-Spiele fleißig auf Sprade TV verfolgten, und bei den Sponsoren, die trotz der eigenen wirtschaftlichen Sorgen dem Verein die Treue hielten, für ihre Unterstützung.

Ein wichtiger Faktor für Gast und den ECP waren zudem die staatlichen Corona-Hilfen. „Wenn nur eine dieser drei Säulen weggebrochen wäre, hätten wir riesen Probleme bekommen,“ bilanzierte der ECP-Geschäftsführer, der danach auch einen Blick voraus warf.

Vermutung geht in Richtung zwölf Oberligisten

Nachdem Selb als Meister mit ziemlicher Sicherheit aufsteigen wird und es aus der DEL2 keinen Ab- sowie aus der Bayernliga keinen Aufsteiger geben wird, geht er von einer Oberliga Süd in der kommenden Saison mit zwölf Vereinen aus. „Anders als in den vergangenen Jahren habe ich bei keinem Verein von wirtschaftlichen Problemen gehört“, erklärte Gast.

Finanziell war auch beim EC Peiting alles im grünen Bereich, wie Schatzmeister Werner Wiedemann-Mozart erläuterte. Die Einnahmen und Ausgaben hielten sich mit rund 551 000 Euro fast die Waage. „Wir hatten unterm Strich ein Plus von 582 Euro.“

Das Ergebnis war unter anderem möglich, weil die Spieler zum Teil auf Gehalt verzichtet haben. Aus den Fernsehübertragungen der Spiele kamen 37 000 Euro rein. Die Sponsoren steuerten 168 000 Euro bei. Über „Crowd-Funding“ (10 000 Euro) und des DEB-5-Sterne-Programm (22 000 Euro) kam weiteres Geld in die Kasse.

Hoffen auf Hallensanierung

Größter Batzen bei den Ausgaben waren die Personalkosten für Trainer und Spieler, die 213 000 Euro ausmachten. „Die Finanzierung war extrem aufwändig“, urteilte Wiedemann-Mozart, der zudem die Unterstützung durch die Gemeinde, „die über das Normale hinausging“, lobte. Für die kommende Saison versprach der Schatzmeister keine finanziellen Drahtseilakte.

Kein eigenes Geld muss der ECP indessen für die aufwändige Sanierung der Eishalle in die Hand nehmen. Die bis zum Jahr 2025 geplanten Arbeiten am Dach, den Kabinen, der Eispiste, den Sanitäranlagen, dem Lüftungssystem und der PV-Anlage (wir haben berichtet), werden nach und nach von der Gemeinde ausgeführt, die dafür eine stattliche Fördersumme zur Verfügung gestellt bekommt.

Details dazu wird es bei der Jahreshauptversammlung geben. „Wir hoffen dafür auf einen Termin im Herbst“, meinte Weyrich zum Abschluss der rund 40-minütigen Online-Konferenz mit rund 80 Interessierten.