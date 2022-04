Ein Selbstversuch: Österliche Überraschungs-Eier aus dem Natur-Sud

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Ein Nest zum Fest: Kaum zu glauben, aber alle diese Ostereier sind ohne Chemie mit Naturmitteln gefärbt. © Schlotterer-Fuchs

Eier färben mit Nahrungsmitteln: Klingt retro, ist aber ökologisch eine gute Alternative zu chemisch hergestellten Eierfarben. Wir haben es für Sie ausprobiert und möchten an dieser Stelle gleich eine Warnung aussprechen: Achtung, Trigger-Gefahr!

Landkreis – Was wäre Ostern ohne bunt gefärbte Eier? Für das Farbenspiel beim Oster-Frühstück muss keinesfalls zu chemischen Mitteln gegriffen werden – denn Eier färben mit Lebensmitteln ist ganz einfach. Zugegebenermaßen: Ein bisschen mehr Aufwand ist damit verbunden. Und der Spritz-Streu-Faktor beim Färbe-Spaß im Familienverbund ist jetzt auch nicht ganz zu vernachlässigen. Aber der Spaß-Faktor: der ist enorm!

Leonhard gibt Kaffeepulver in den Kochtopf. © Schlotterer-Fuchs

Tatsächlich kennt es jeder, der sich schon mal einen Kurkuma-Shot selbst gemixt oder Rote Bete zubereitet hat: Die Färbekraft dieser Lebensmittel ist enorm, gelbe Kurkuma-Finger können schon mal tagelang leuchten, Rote Bete-Saft macht Flecken, die lange an den Gemüse-Genuss erinnern. Ein unerwünschter Nebeneffekt, den man sich beim Färben von Ostereiern zu Nutze machen kann. Tatsächlich gibt es ein ganzes Spektrum an Lebensmitteln, die Ostereier in natürlichen Farben zum Leuchten bringen. Vor allem mit weißen Eiern lassen sich schöne, zarte Effekte erzielen.

Marlene zerkleinert Rote Bete. © Schlotterer-Fuchs

Wir wagen uns an insgesamt fünf Farbexperimente: Gefärbt wird mit Kaffeepulver, Zwiebelhaut, Kurkuma, Spinat und Rote Bete. Tolle Sache: Eigentlich verschwinden die Kinder in allen Ritzen, wenn man im Haushalt Hilfe braucht. Heute prügeln sie sich fast darum, wer den Kurkuma hobeln darf und wer die Rote Bete schneidet oder die Zwiebel häutet. Vor allem für den Kurkuma und die Rote Bete gilt: Handschuhe sind verpflichtend.

Mathilda hobelt Kurkuma. © Schlotterer-Fuchs

Aus eigener, schmerzlicher Erfahrung kann ich außerdem nur dazu raten, den Tisch vor dem Arbeiten mit einer wasserfesten Garten-Tischdecke zu schützen. Sonst ergeht es Ihnen wie mir: Ein See von Rote Bete-Saft und versprenkelte und dann großzügig verteilte Kurkuma-Schnitzer ergeben interessante Farbschattierungen auf dem Holz, die so schnell wohl nicht wieder verschwinden werden.

Eier, marsch! Für zehn Minuten werden die Eier im Natur-Sud gekocht. © Schlotterer-Fuchs

Tipp am Rande: Verwenden Sie für das Kochen von Farbsud am besten einen alten Topf – möglicherweise lassen sich auch hier nicht alle Farbrückstände wieder entfernen. Bei unseren Töpfen war das allerdings nicht der Fall. Bis die Eier völlig trocken sind, sollte man diese nicht anfassen, um unschöne Fingerabdrücke zu vermeiden.

Kaffeesud verpasst den Eiern Karamell-Farbe. © Schlotterer-Fuchs

Wir schnippeln und bringen unsere Zutaten in fünf verschiedenen Töpfen zum Kochen. Zu den Zwiebelschalen geben wir einen kleinen Schuss Essig hinzu – und schließlich auch in alle anderen Färbesude. Denn das Ergebnis nach ein paar Minuten haut uns, gelinde gesagt, nicht gerade um. Tatsächlich ist es für das nächste Mal ratsam, die Eier vor dem Färben einige Minuten in ein Essigbad (ein Esslöffel Essig auf ein Liter Wasser) zu legen. Dadurch wird die Schale aufgeraut, und die Farbe bleibt besser haften.

Mit Kurkuma gibt’s sonnengelbe Ostereier. © Schlotterer-Fuchs

Nach zehn Minuten kommen die Eier aus den Töpfen, die Sude werden abgekühlt, die Eier wieder hineinbefördert. So schlummern sie schwimmend über Nacht im Zwiebel-, Kaffee-, Rote Bete-, Kurkuma- und Spinat-Bett.

Im Rote Bete-Sud werden die Eier über Nacht rosa. © Schlotterer-Fuchs

Ganz aufgeregt rasen die Kinder am nächsten Morgen zu den Töpfen, um erstaunt festzustellen: Die Eier im Zwiebel-Sud erstrahlen dank einiger roter Schalen in einem herrlichem, natürlichen Rot. Zusammen mit den Kurkuma-Eiern, die in kräftigem Sonnengelb daherkommen, sind sie unsere Favoriten. Die Kaffee-Eier sind karamellfarben.

Über Nacht werden Zwiebel-Eier üppig rot. © Schlotterer-Fuchs

Ein bisschen enttäuscht sind wir vom zarten Rosa der Rote Bete-Eier. Ein Totalausfall sind die Spinat-Eier: Mit bloßem Auge ist die minimale Grün-Färbung der Eier kaum zu erkennen. Das Grünzeug hätten wir mal lieber mit Spiegelei verspeist.

Das tolle am Eierfärben mit Naturmitteln: Bis zum Schluss bleibt es für alle Beteiligten spannend, welche Farbnuancen sich aus diesem Experiment ergeben. Echte Überraschungs-Eier sind das also, an die wir uns auf jeden Fall noch einmal wagen werden. Auch wenn es ein bisschen mehr Mühe und Sauerei macht: Es lohnt sich auf jeden Fall!