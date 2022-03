Kinder aus der Ukraine werden in Peitinger Schulen gut aufgenommen

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Anlässlich der großen Friedenskundgebung am Peitinger Hauptplatz haben Peitings Schulkinder Friedenstauben und Kraniche gebastelt – sie heißen damit gewissermaßen auch ihre neuen Schulkameraden aus der Ukraine willkommen. © Herold

Auch in Peitings Schulen haben die ersten ukrainischen Kinder einen zaghaften ersten Schritt hin in Richtung Alltag geschafft. Schulleiter berichten von einer großartigen Willkommens-Kultur und großer Hilfsbereitschaft der Klassenkameraden.

Peiting – Insgesamt acht ukrainische Kinder sind inzwischen in Peitings Grundschulen und der Mittelschule aufgenommen worden. Drei sind es an der Alfons-Peter-Grundschule in unterschiedlichen Klassen. Eine erste Einschätzung von Rektorin Ursula Dölling: Die Kinder integrieren sich gut. Besonders berührend: „Ein russisch-sprechendes Kind unterstützt das ukrainische. In der Schule haben wir hier ein friedliches und unterstützendes Miteinander. Das hilft dem Kind, das helfen kann und dem Kind, das Hilfe braucht.“

Freundschaftlich-friedliche Szenen

So schrecklich der Konflikt im Großen und Ganzen ist: Auf der kleinen Bühne des Lebens spielen sich freundschaftlich-friedliche Szenen ab. Und auch die anderen, neuen Klassenkameraden legen sich in Sachen Integration so richtig ins Zeug. „Da wird auch gleich zusammen Fußball gespielt.“ Gute Voraussetzungen für das vierte ukrainische Kind, das in den nächsten Tagen an der Alfons-Peter-Grundschule erwartet wird.

Dass die Integration so gut gelingen kann, dazu tragen sicherlich auch Aktionen wie das „Friedens-ABC“ bei, bei dem sich an der Alfons Peter-Grundschule alle Klassen spielerisch mit der Thematik Krieg auseinandersetzen. Es wird gebastelt und gemalt, am Schluss soll ausgestellt werden: Alle Bilder aus allen Klassen mit allen Gesichtern der Schüler ergeben dann ein gemeinsames Bild – ein Bild mit den Gesichtern des Friedens. Initiiert hat die Aktion Lehrerin Imke Rehling.

Lehrer arbeiten mit Google-Übersetzer

Auch an der Lentner-Grundschule in Peiting werden seit Montag zwei ukrainische Kinder in den Unterricht integriert. „Die Klassenkameraden bemühen sich sehr um die ukrainischen Kinder“, hat Rektor Peter Schmid festgestellt. Ein Kind aus einer anderen Klasse hat ihm erzählt, dass es die neuen Schüler gerne begrüßt hätte. „Aber ich komme gar nicht hin“, hätte das Kind gesagt – die Viertklässler würden den neuen Klassenkameraden regelrecht gegen „Eindringlinge“ aus anderen Klassen verteidigen.

Zwischenmenschlich scheint eine erste oberflächliche Integration also bereits gelungen. Und wie funktioniert die Verständigung zwischen Schüler und Lehrer? „Die Lehrer machen das mit dem Google-Übersetzer, und das funktioniert offenbar erstaunlich gut“, so Schmid. In der Klasse, in der das dritte ukrainische Kind nach den Osterferien beschult werden soll, ist sogar ein ukrainischer Schüler. „Ein Glücksfall“, so Rektor Schmid. Hier dürften sprachliche Hürden noch schneller abgebaut werden.

Unterrichts-begleitende Sprachkurse

Ebenfalls drei Schüler sind in den siebten und achten Klassen der Mittelschule Peiting aufgenommen worden. „Es gibt in jeder Klasse jemanden, der beim Übersetzen helfen kann“, erklärt Rektor Jochen Böhm. Eben wegen dieser enormen Unterstützung im Schulalltag hat man hier extra diese Klassen ausgewählt. Wie kann das Ganze gelingen? „Es ist ja nicht neu, dass Schüler zu uns kommen, die keine Sprachkenntnisse haben“, betont Böhm. Im Rahmen von Deutsch-Lehrgängen, die unterrichtsbegleitend stattfinden, kann zumindest die sprachliche Hürde sicherlich bald genommen werden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.