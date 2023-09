Umbau nicht abgeschlossen: Für Peitinger Kitakinder fällt geplanter Start ins neue Krippenjahr flach

Von: Christoph Peters

Weil wegen des Umbaus teils noch Stromkabel in den früheren Kindergartenräumen freiliegen, musste der Start ins neue Krippenjahr für drei Gruppen verschoben werden. © Hans-Helmut Herold

Das neue Kindergartenjahr beginnt in Peiting mit einer schlechten Nachricht. Weil der Umbau des Therese-Peter-Haus für Kinder zur reinen Krippeneinrichtung nicht rechtzeitig fertig geworden ist, fällt für einen Teil der Kinder der geplante Start ins Kitaleben am heutigen Dienstag flach.

Peiting – Bis zuletzt hatte man bei der Marktgemeinde gehofft, dass es schon irgendwie klappen würde mit der Punktlandung, dass die Handwerker rechtzeitig zum Beginn des neuen Kindergartenjahres am heutigen Dienstag fertig sein würden mit ihren Arbeiten im Therese-Peter-Haus für Kinder. Doch am gestrigen Montag musste man sich eingestehen, dass die Hoffnung sich nicht erfüllt hatte. „Wir können die Kinder leider so nicht in die Räume lassen“, teilte ein enttäuschter Bürgermeister Peter Ostenrieder mit.

Seitdem der neue Kindergarten an der Jägerstraße Ende April seinen Betrieb aufgenommen hatte, wurde in den vergangenen Monaten der Umbau des Therese-Peter-Haus für Kinder zur reinen Krippeneinrichtung vorangetrieben. Zu tun gab es genug, schließlich mussten unter anderem die Sanitäranlagen den künftigen Nutzern gerecht umgebaut werden, gleiches galt für die Gruppenräume, die bis dato von den Kindergartenkindern genutzt worden waren. Auch die Erneuerung von Fußböden sowie die Verbesserung des Schallschutzes stand auf der Aufgabenliste, die es abzuarbeiten galt. Bis zum Start des neuen Krippenjahres im September sollte alles fertig sein, lautete das Ziel, schließlich benötigte man die Räumlichkeiten, um unter anderem die beiden vorübergehend in die benachbarte Alfons-Peter-Grundschule ausgelagerten Krippengruppen zurückverlegen zu können.

Nur vier Gruppen starten regulär ins neue Krippenjahr

Doch dieser Zeitplan, er ist jetzt Makulatur. Noch gebe es in den Gruppenräumen einiges zu tun, berichtete der Rathauschef. Der Trockenbau sei noch nicht ganz abgeschlossen, gleiches gelte für die Malerarbeiten, auch einige Kabel müssten noch fertig verlegt werden. An einen Krippenbetrieb sei unter diesen Umständen nicht zu denken. „Man kann in den Räumen nicht arbeiten, wenn da Kinder unterwegs sind.“

Am heutigen Dienstag starteten deshalb nur die vier Gruppen im Neubau regulär in das neue Krippenjahr. Bei der Gemeinde geht man aktuell davon aus, dass die drei anderen Gruppen am kommenden Montag den Betrieb aufnehmen können.

Noch am Montag griff die neue Einrichtungsleiterin Corinna Grauer zum Telefonhörer, um die Familien der 21 betroffenen Kinder über die Verzögerung zu informieren. Die Eltern hätten großes Verständnis gezeigt, zeigte sich Grauer dankbar. Für jene Kinder, die bereits im vergangenen Jahr die Krippe besuchten, habe man im Bewegungsraum eine Notgruppe eingerichtet. Die Eingewöhnung der neuen Kinder soll in der kommenden Woche starten – vorausgesetzt, die offenen Baumaßnahmen sind bis dahin erledigt. Doch Ostenrieder ist optimistisch, dass zumindest ein provisorischer Betrieb dann gesichert ist. Bis der Umbau komplett abgeschlossen sei, werde es aber noch dauern. So gebe es beim Mobiliar einen Lieferverzug. Immerhin die neuen Bewegungslandschaften sollen in der nächsten Woche schon einmal eintreffen.

