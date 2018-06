Glanzleistung Villa-Chronik

Jahreshauptversammlung

Mit einer umfassenden Dokumentation über die Villa Rustica in Peiting hat Jakob Leicher noch einmal eine Glanzleistung erbracht. Quasi als Zugabe zu seinem Engagement bei der „Wiederauferstehung des antiken Landgutes“ in den Neukirchwiesen. Jetzt kann er beruhigt seine Arbeit als Vorsitzender 2019 in jüngere Hände übergeben.