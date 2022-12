Umstrittene Peitnach-Brücke: Gemeinderat entscheidet über weiteres Vorgehen

Spannende Sitzung am Dienstag

Der Peitinger Marktgemeinderat soll schon am morgigen Dienstag über das weitere Vorgehen in Sachen der umstrittenen Brücke über die Peitnach entscheiden. Spannend wird es auch bei der geplanten Asylunterkunft.

Peiting – Eigentlich wollte der Peitinger Gemeinderat erst Anfang kommenden Jahres eine Entscheidung zur umstrittenen Peitnach-Brücke treffen. So jedenfalls hatte es jüngst bei der Vorstellung der Ergebnisse der Bachfeld-Befragung geheißen. Doch nun soll schon in der kommenden Sitzung am Dienstag über das weitere Vorgehen beraten werden.

Als Grund für den Sinneswandel verweist Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder auf das Resultat der Mobilitätsverhaltensanalyse, dass das beauftragte Verkehrsbüro in der jüngsten Sitzung des Gremiums vorgestellt hatte. Dabei sei zwar deutlich zum Ausdruck gekommen, dass die Bewohner des Bachfelds „eine solche Brücke nicht wollen“.

Gleichzeitig habe die Untersuchung aber auch ein großes Einsparpotenzial an täglich 1000 Pkw-Kilometern und eine rund zehnprozentige Entlastung der Meierstraße in Aussicht gestellt, sollte die Verbindung gebaut werden. Befürworter und Kritiker im Gemeinderat dürften sich gleichermaßen bestätigt gefühlt haben.

Weil schon vor der Befragung nur eine hauchdünne Mehrheit dem Brücken-Projekt etwas positives abgewinnen konnte (wir berichteten), will sich der Rathauschef jetzt erst einmal rückversichern, ob die damalige Sichtweise noch die gleiche ist.

So soll das Gremium am Dienstag entscheiden, ob man weiteres Geld etwa für ein Lärmgutachten oder die Ermittlung von Baukosten in die Hand nimmt – mit entsprechenden Konsequenzen. „Wenn schon zum jetzigen Zeitpunkt eine Mehrheit im Gemeinderat das Thema nicht mehr weiterverfolgen möchte, stoppen wir es lieber gleich, als erst nach erneuten zeitlichen und finanziellen Aufwänden“, so Ostenrieder. Andernfalls werde man nach Vorliegen aller Fakten im kommenden Jahr, spätestens aber 2024 endgültig entscheiden, ob die Brücke realisiert werden soll.

Auch Asylunterkunft ist Thema

Doch nicht nur wegen der umstrittenen Peitnach-Brücke verspricht die nächste Gemeinderatssitzung eine spannende Angelegenheit zu werden. Wie bereits angekündigt, wird sich das Gremium mit dem Bürgerantrag zur geplanten Asylunterkunft an der Seestraße beschäftigen.

Zudem steht der Bebauungsplan für die geplante fünfstöckige Wohnanlage an der Schongauer Straße auf der Tagesordnung, die aufgrund ihrer Höhe durchaus umstritten ist in der Marktgemeinde und auch im Gremium bereits für hitzige Debatten sorgte.

Weil man im Peitinger Rathaus aufgrund der brisanten Themen mit einem großen Interesse der Bürger an der Sitzung rechnet, wird sie wie bereits die vergangene auch diesmal in der Schloßberghalle stattfinden. Beginn ist am kommenden Dienstag um 19 Uhr. Davor tagt ab 18.15 Uhr der Peitinger Bauausschuss.

