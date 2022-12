Umstrittene Wohnanlage am Peitinger Ortseingang: Schon im Frühjahr sollen die Bagger rollen

Von: Christoph Peters

So soll die große Wohnanlage am Peitinger Ortseingang von Schongau kommend später einmal aussehen. Die vorhandenen Bäume an der Straße bleiben erhalten. © Haseitl Bau

Die Pläne für eine fünfstöckige Wohnanlage am Peitinger Ortseingang an der Schongauer Straße haben die letzte Hürde genommen. Der Gemeinderat hat den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst. Schon im Frühjahr sollen die Bagger für das im Ort umstrittene Projekt rollen. Auch geförderte Wohnungen sind geplant.

Peiting – Wie mehrfach berichtet, will das Schongauer Bauunternehmen Haseitl auf dem 4000 Quadratmeter großen privaten Areal an der Schongauer Straße 44 Wohnungen errichten, verteilt auf fünf Stockwerke. Vor allem die Höhe und die dichte Bebauung sorgen allerdings seit Bekanntwerden der Pläne vor einem Jahr für Kritik. Die gesamte Bauverwaltung inklusive ihres damaligen Chefs Fabian Kreitl zeigte sich alles andere als erbaut über den städtebaulichen und ortsplanerischen „Supergau“. Auch unter den Gemeinderäten ist das Projekt umstritten, die Mehrheit gab jedoch letztlich grünes Licht. Nicht nur werde so dringend benötigter Wohnraum geschaffen, sondern man entledige sich so auch der im Boden schlummernden Altlasten, lauteten die Argumente der Befürworter.

In der jüngsten Sitzung ging es nun um den letzten Schritt des Bauleitverfahrens. Es galt, die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan abzuwägen und die waren durchaus umfangreich. Viele Einwände und Hinweise drehten sich um den Schallschutz, die Dichte der Bebauung, die Entwässerung und die Altlasten auf dem Grundstück. Zu einschneidenden Änderungen an der Planung führten sie nicht.

Bürgereinwand gegen das Projekt

Das galt auch für die Einwände, die Bürger in ihrer Stellungnahme gegen das Vorhaben vorbrachten. Darin kritisierten sie, dass sich der Bau nicht in die Umgebung einfüge, eine „erdrückende Wirkung“ auf die bestehende Wohnbebauung habe, der der Baukörper „Licht und Luft“ nehme. Durch die immense Größe und den nötigen Tiefbauarbeiten seien Schäden an den bestehenden Häusern zu befürchten, auch seien die hydrologischen und geologischen Auswirkungen nicht ausreichend geprüft worden. Nicht zuletzt drohe eine Überlastung der Straßen im Wohngebiet, auch die Parkplatzsituation sei ungenügend.

Blick von oben: Gut zu erkennen auf der Visualisierung sind die begrünten Flachdächer. © Haseitl Bau

Sorgen und Befürchtungen, die man bei der Verwaltung nicht teilte, wie aus der Abwägung hervorging. Das Bauvorhaben halte die Abstandsflächen ein, gegenüber Bestandsgebäuden sei maximal eine zweigeschossige Bebauung geplant, hieß es darin. Weil die kontaminierten Bereiche laut Altlastengutachten bis in fünf Meter Tiefe reichten, sei auch bei einer Sanierung des Areals ohne Bebauung der Einsatz von Spundwänden entlang der Grundstücksgrenzen nötig. Auf neuralgische Bereiche werde Rücksicht genommen.

Auswirkungen auf die hydrologischen Verhältnisse fürchte man ebenfalls nicht, da laut Gutachten der Grundwasserspiegel unterhalb des Niveaus der Baukörper liege. Und auch beim Thema Verkehr verwies die Verwaltung auf ein Gutachten, wonach es durch die neue Wohnanlage kaum Auswirkungen auf die umliegenden Straßen gebe. Wie bereits berichtet, hatten die Planer in Sachen Stellplätze – 73 sollen in der Tiefgarage und elf oberirdisch entstehen – bereits nachgebessert.

Groß diskutiert wurde in der Sitzung über das Vorhaben nicht mehr. Einzig Christian Lory (Unabhängige) kündigte schon im Vorfeld an, erneut dagegen zu stimmen, er habe nach wie vor ein Problem mit dem Gebäude. Wie ihm ging es sechs weiteren Räten. Gegen sieben Stimmen wurde der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst.

EOF-geförderte Wohnungen geplant

Bis die Bagger rollen, könnte es nun nicht mehr lang dauern. Wie Haseitl-Geschäftsführer Peter Schrehardt auf Nachfrage der SN erklärt, wolle sein Unternehmen im Frühjahr mit den Erdarbeiten und der Entsorgung des kontaminierten Bodens beginnen. Mit einer Fertigstellung der Anlage sei Ende 2024/Anfang 2025 zu rechnen. Neue Details gibt es auch zu den geplanten Wohnungen. So soll laut Schrehardt nach derzeitigem Stand mindestens die Hälfte vermietet werden, ein großer Anteil davon als sogenannte EOF-geförderte Wohnungen, was sie für Menschen mit niedrigem Einkommen erschwinglich machen würde.

