Umweltinitiative Pfaffenwinkel mit neuer Satzung, aber vorerst altem Vorstand

Eine Satzungsänderung, ein neuer Arbeitskreis zur Fuchstalbahn und Vorstandswahlen standen bei der Jahreshauptversammlung der Umweltinitiative Pfaffenwinkel (UIP) auf dem Programm. Bis die neue Satzung amtlich ist, bleibt der alte Vorstand im Amt.

Peiting – Sozusagen von der „Realität eingeholt“ worden ist laut UIP-Sprecher Harald Baumann der im Februar im Rahmen der Umweltinitiative gegründete Arbeitskreis Fuchstalbahn. Ein Brandbrief von Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman eröffnete den Mitgliedern des Arbeitskreises, dass es offensichtlich Bestrebungen gibt, die Trasse Schongau-Landsberg dauerhaft stillzulegen.

Der Arbeitskreis hat sich neben dem Erhalt und der Sicherung der Strecke auch die Reaktivierung des Personennahverkehrs auf die Fahnen geschrieben und strebt Gespräche mit Entscheidern aus Politik und Wirtschaft an, wie Baumann ausführte. Ein erster Schritt war eine Petition an den Landtag, zudem wurde mit einem Schreiben an die Trassenbetreiber DB-Netz um Aufklärung gebeten.

Die Faktenlage ist allerdings bisher nicht sehr ermutigend: „Die Situation ist ernst“, so Baumann. Um eine mögliche Stilllegung aufzuhalten, bedürfte es eines massiven Widerstands aus der Bevölkerung der betroffenen Landkreise, ähnlich wie bei der Straßenausbau-Beitragssatzung.

„Super, dass sich der Arbeitskreis gegründet hat“, fand bei der Versammlung auch die UIP-Vorsitzende Renate Müller. Zudem sei zu verhindern, dass der Güterverkehr wieder auf der Straße lande. Im vergangenen Jahr hat sich die UIP mit den Themen „Nationalpark Ammergebirge“, „Car-Sharing“, „Oberland-Rallye“, „Volksbegehren ,Rettet die Bienen’“ und „Verhinderung einer neuen Umgehungsstraße von Huglfing“ beschäftigt. Daneben stehen in diesem Jahr laut UIP rechtswidrige Baumfällungen in Peiting, die Begrenzung der Anzahl von Werbetafeln in den Gemeinden, die Aktion „Sieben Wochen ohne Plastik“ in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Schongau und eine Filmvorführung zum Thema Mobilfunk am 11. April um 19.30 Uhr im Gasthof Keppeler in Peiting auf dem Programm.

UIP-Schatzmeister Leo Barnsteiner berichtete von einer konstanten Mitgliederzahl von 152 bei drei Austritten und drei Neumitgliedern im vergangenen Jahr. Aufgrund fehlender Bereitschaft, Vorstandsposten zu übernehmen, beschloss die UIP, ihren Vorstand, der bislang satzungsgemäß aus drei gleichberechtigten Vorsitzenden, einem Sprecher, einem Organisationsleiter, einem Schatzmeister und einem Schriftführer bestand, zu verkleinern.

Laut neuer Satzung gibt es zwei gleichberechtigte Vorsitzende, einen Schatzmeister und einen Schriftführer. Die Posten des Sprechers und Organisationsleiters können besetzt werden, sind aber nicht mehr zwingend notwendig. Müller sprach sich zudem gegen ein „gendern“ der Satzung aus.

Da der bisherige Vorstand bis zur amtlichen Bestätigung der Satzungsänderung im Amt bleiben muss, wurde der neue Vorstand gemäß „Vorratsbeschluss“ gewählt. Gerhard Kral und Bernhard Meier teilen sich das Amt des Vorsitzenden, Renate Müller wird Schriftführerin, und Leo Barnsteiner bleibt weiter Schatzmeister.

