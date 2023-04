Umzugs-Schweiß und Kisten-Krise in der Kita

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Jede Kiste findet ihren Besitzer in der neuen Kita Sonnenschein an der Jägerstraße in Peiting. Hier ein Großteil des Umzugsteams, das nicht nur aus Kindergarten-Personal besteht. Auch der Peitinger Bauhof packt kräftig mit an. © Hans-Helmut Herold

Trotz Umzugsstress ist ihnen dank guter Organisation das Lachen nicht vergangen: das Erzieher-Team Magdalena, Sinem und Marlen. © Hans-Helmut Herold

Zwei Kindergärten werden komplett zusammengepackt und ziehen in eine neue XXL-Kita: Wir haben die Teams des Therese Peter Hauses für Kinder, des Kindergartens am Rathaus und ein Bauhof-Team zwischen Umzugskisten, Stühlehaufen und Spielzeugbergen besucht.

Peiting – Endlich gibt’s mal männliche Unterstützung für den Kindergarten – auch wenn’s nur von kurzer Dauer sein wird: Eine Delegation des Peitinger Bauhofs packt beim Umzug der zwei gemeindlichen Peitinger Kindergärten kräftig mit an. Gemeinsam mit den Erzieherinnen werden Kisten geschleppt, sortiert, Möbel ab- und wieder aufgebaut. Silvia Wladar, langjährige Leiterin des Kindergartens am Rathaus und künftige Leiterin der neuen Kita Sonnenschein an der Jägerstraße, koordiniert mitten im Getümmel.

Fast 200 Umzugskisten und ebenso viele Boxen

Dass bei der Zusammenlegung zweier Kindergärten gute Koordination gefragt ist: das ist keine Frage. „Wir haben lange getüftelt“, räumt Wladar ein. Welcher Bereich kommt in welchen Raum? Welche Kiste mit welchem Inhalt macht am Ende wo Sinn? Bei fast 200 Umzugskisten und fast ebenso vielen Boxen eine echte Herausforderung.

Gemeinsam mit dem Bauhof wird geschleppt und geschleppt und geschleppt – hier Kita-Leiterin Silvia Wladar. © Hans-Helmut Herold

Freilich wurde am Anfang erst mal großzügig aussortiert. „Es sind schon einige Hänger auf den Sperrmüll gegangen.“ Von manchen Gegenständen trenne man sich allerdings sehr schwer, räumt sie ein. So wie von der alten Rutsche, die seit jeher im Innenbereich des Rathaus-Kindergartens aufgebaut war. Die wurde jetzt mit umgezogen. „So lange ich da bin, gebe ich die nicht her“, erklärt Wladar lachend.

Auch viele gebrauchte Möbel ziehen mit ein

Einige Möbel wurden neu angeschafft. „Aber wir haben auch viel von den alten Sachen mitgenommen.“ Warum zum Beispiel für ein Atelier, in dem viel mit Farbe gearbeitet wird, neue Tische und Stühle anschaffen? Da tun es auch die Möbel mit Gebrauchsspuren, befindet Wladar. Überhaupt seien die Kollegen bei den Umzugsplanungen in Sachen Neuanschaffungen äußerst bescheiden gewesen, betont sie. Lieber hätte man alte Dinge mitgenommen, statt neue anzuschaffen. „Wir sind keine Einrichtung aus dem Möbelhaus-Katalog“, betont sie. „Wichtig ist, dass die Kinder sich wohlfühlen, entdecken und forschen können.“

Quasi auf den letzten Drücker hat der TÜV noch den Aufzug im neuen Gebäude abgenommen. Schließlich muss die Hälfte des Materialbergs nach oben geschafft werden. Über die Treppen wäre das nicht zu schaffen gewesen. Und schließlich drängt die Zeit: Bis Dienstag nach Ostern muss alles fertig sein, dann steht der erste große Schwung Kinder auf der Matte.

Atelier mit Blick auf den Hohen Peißenberg

Ein Stockwerk weiter oben strahlt die Sonne in die lichtdurchfluteten, großzügigen Räume. Dort werden die größeren Kindergartenkinder und Vorschulkinder untergebracht sein. Im Atelier – oder vielmehr soll es das mal werden – entpacken und sortieren Magdalena und Susi auf Hochtouren. Lederreste, Stifte, Scheren, Farben: Manches hat schon seinen Platz gefunden, andere Dinge müssen erst noch aus beiden Einrichtungen sinnvoll zusammengeführt werden. „Das ist schon ein Mega-Raum mit einer so tollen Aussicht“, freut sich Erzieherin Susi schon auf ihren neuen Arbeitsplatz mit Bergblick. Von dort aus kann man auf den Hohen Peißenberg sehen.

Draußen auf dem Balkon hangeln sich noch zwei Handwerker am Geländer entlang. „Es wird noch ein bissl dauern, bis hier alles seinen perfekten Platz findet und seine Ordnung hat“, ist sich Susi sicher. Wie bei einem privaten Umzug eben auch.

Der Bauhof ist dem Team eine tolle Stütze

Unten im Erdgeschoss wird auf Zuruf gearbeitet. „Es ist der Wahnsinn“: Kindergärtnerin Yvonne steht inmitten von Kistenbergen. Die Zuversicht, dass das doch noch alles gut wird, hat sie noch nicht verloren. „Seit Dienstag wird’s.“ Alle sind sich einig, dass der Bauhof eine tolle Stütze ist.

Manche Dinge klappen dann aber halt doch nicht, weil auf so einer Riesen-Baustelle eben nicht alles planbar ist. „Manche Sachen passieren auf den letzten Drücker, die letzte Mängel werden behoben“, sagt Erzieherin Sinem. Schnell hätte man gemerkt, dass beide Kindergärten tatsächlich eine Fülle an Material hätten. Dieses Material soll jetzt jedem Zimmer seinen individuellen Charakter verleihen. „Wir freuen uns schon, wenn die Kinder diese Woche zum Schnuppern kommen und sind schon auf ihre Reaktion gespannt.“ Schließlich gab’s am gestrigen Donnerstag für die „Großen“ schon mal eine Schnupperstunde in ihrem neuen Kindergarten.

Wenn’s am Dienstag nach Ostern los geht, dürfen 130 Kinder ihren neuen Kindergarten erkunden. Die Woche drauf kommen 20 weitere hinzu. „Das sind die, die im September keinen Platz bekommen haben und bis jetzt vertröstet werden mussten.“

Noch mehr Personal gesucht

Ende gut, alles gut? Noch nicht ganz. Zwar stimme der Personalschlüssel in der neuen Kita Sonnenschein. Mehr Personal würde allerdings trotzdem noch gebraucht, so Wladar. Sie hofft auf September, wenn die frischgebackenen Erzieherinnen von den Schulen auf den Kindergartenmarkt strömen.

Mit Blick auf das top-designte Kindergarten-Gebäude, das Peiting bereits vor Einbruch der Krise in Auftrag gegeben hatte, spricht sie vom „wohl modernsten Kindergarten im Landkreis“. Na, wenn das mal keine Adresse ist, um seine Bewerbung hinzuschicken.