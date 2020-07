V-Baumarkt in Peiting: Regierung bemängelt Flächenverbrauch - das sagt der Bürgermeister

Die geplante Ansiedlung eines Bau- und Gartenmarkts in Peiting ist umstritten. Kritiker wie die Grünen sehen sich jetzt durch die landesplanerische Beurteilung der Regierung von Oberbayern bestätigt. Im Rathaus teilt man die Einschätzung nicht, der Bürgermeister kündigt aber Gespräche mit dem Investor an.

Peiting – Es war die Nachricht, auf die man im Peitinger Rathaus gewartet hatte. „Grünes Licht für die Ansiedlung eines Bau- und Gartenmarktes in Peiting“ hieß es am vergangenen Freitag aus München. Die Regierung von Oberbayern hatte das notwendige Raumordnungsverfahren für den geplanten V-Baumarkt abgeschlossen (wir berichteten). Ganz überraschend freilich kam die Botschaft nicht, schon im April hatte sich der ehemalige Bürgermeister Michael Asam nach Gesprächen mit Regierungsvertretern optimistisch gezeigt, dass die landesplanerische Beurteilung positiv ausfallen werde. Eine Einschätzung, die zuletzt auch sein Nachfolger Peter Ostenrieder teilte.

Während aus Sicht der Gemeinde das Großprojekt damit eine wichtige Hürde genommen hat, fühlen sich die Peitinger Grünen sowie die Ortsgruppe des Bunds Naturschutz Peiting-Schongau in ihrer Kritik bestätigt. Sie sprechen von einem „Teilerfolg“ für die Gegner des Bauvorhabens, schließlich würde die Regierung deutliche Nachbesserungen hinsichtlich des „enormen“ Flächenverbrauchs durch das Projekt fordern.

Tatsächlich heißt es in der Beurteilung: „Um einem schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen [...] und dem Vorrang der Innenentwicklung langfristig Rechnung zu tragen, ist in den nachfolgenden Bauleitplanverfahren einerseits eine Realisierung flächensparender Abstellanlagen (etwa Tiefgarage, Parkdecks oder aufgeständerte Bauweise mit ebenerdigen, witterungsgeschützten Stellplätzen) zu prüfen, um die Anzahl ebenerdiger Parkplatzflächen erheblich zu reduzieren.“ Ebenfalls zu prüfen sei eine flächensparendere Bauweise. Die dadurch frei werdenden Flächen könnten für weiteres Gewerbe genutzt werden.

Tiefgarage ist K.o.-Kriterium

Unzureichend erfüllt sei laut Regierung auch die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, weisen die Grünen und der Bund Naturschutz hin. Die vorgesehene Bushaltestelle „V-Markt“ in über 500 Meter Entfernung sei viel zu weit weg, als dass sie von Baumarkt-Kunden angenommen würde.

Die spannende Frage, die sich nun stellt, ist: Was hat das für Konsequenzen für das Großprojekt? Im Rathaus jedenfalls gibt man sich gelassen. Die Tiefgaragen-Diskussion habe man bereits geführt, erinnert Bürgermeister Peter Ostenrieder. Das Ergebnis sei hinlänglich bekannt. „Für den V-Markt ist das ein K.o.-Kriterium.“ Heißt: Bestünde der Gemeinderat auf ihren Bau, würde der Investor Abstand von seinem Projekt nehmen. Zu kostspielig sei die Tiefgarage im Verhältnis zum Grundpreis im ländlichen Raum.

Tiefgarage nein, weniger Parkplätze möglicherweise

Um der Forderung der Regierung Rechnung zu tragen, kann sich Ostenrieder aber vorstellen, die Zahl von aktuell vorgesehenen 240 Parkplätzen zu reduzieren. Dazu werde man das Gespräch mit dem Investor suchen. Dabei will der Rathauschef auch klären, ob Teile der geplanten Räume wie Büros in einem zweiten Geschoss realisiert werden könnten, um so die Grundfläche des Gebäudes zu reduzieren. Dass so auf dem Gelände Raum für weiteres Gewerbe entsteht, dürfte allerdings ein Wunschtraum bleiben. Das Areal sei schließlich bereits an den V-Markt verkauft, weist Ostenrieder hin. Wichtig ist ihm, dass die Gemeinde die Hinweise der Regierung zwar ernst nehme. „Die Planungshoheit aber haben immer noch wir.“

Ein eigener Bushalt kommt

Bleibt noch die Bushaltestelle: Hier konnte der Bürgermeister am Montag bereits Entwarnung geben. Der RVO werde einen zusätzlichen Stopp am Zeißlerweg einrichten. „Auch wenn die wenigsten mit dem Bus zum Baumarkt fahren werden.“

Über das Ergebnis des Gesprächs mit dem Investor wird der Rathauschef voraussichtlich im September berichten, wenn der Gemeinderat über den Bebauungsplan berät. Noch bis Ende Juli läuft die erste öffentliche Auslegung, können Bürger, Gemeinden und Träger öffentlicher Belange ihre Bedenken äußern. Ostenrieder bleibt zuversichtlich: „Ich gehe davon aus, dass auch der neue Gemeinderat das Projekt für Peiting weiter mittragen wird.“

Währenddessen bereiten die Gegner des baumarkt-Projekts einen zweiten Anlauf in Sachen Bürgerbegehren vor. Vor den Sommerferien will man mehr als 1000 Unterschriften im Ort sammeln.

