Herbstkurse 2023 an der Volkshochschule Peiting: Mit altem Wissen ins neue Semester

Von: Theresa Kuchler

Klassische Heimarbeiten, wie das Binden von Kränzen, erleben gerade einen neuen Aufschwung. Die VHS Peiting bietet dazu einen Kurs an. © imageBROKER

Die VHS Peiting startet mit einem breit gefächerten Angebot ins Herbstsemester. Ganz vorn mit dabei sind auch Kurse, die altbewährtes Wissen weitertragen.

Peiting – Gut 15 Seiten umfasst der Peitinger Teil des frischen Programmhefts der Volkshochschulen (VHS) im Pfaffenwinkel, das unter dem Motto „Bewusst.Sein“ steht. Egal, ob man sich da händisch durchblättern oder online durchklicken mag: Fündig sollte eigentlich jeder werden, der sich eine neue Fähigkeit aneignen oder tiefer in einen Bereich einsteigen will.

Dass das eine oft in das andere übergeht, weiß Sabine Hickisch. Die Leiterin der VHS in der Marktgemeinde ist maßgeblich daran beteiligt, wenn es darum geht, zweimal jährlich ein neues Angebot für die durchschnittlich 1000 Teilnehmenden zusammenzustellen. Und oft sei es nunmal so, dass ganz neue Kurse so beliebt sind, dass sie sich rasch zu festen Bestandteilen der VHS-Programmhefte mausern.

Herbstsemester 2023 an der VHS Peiting: Auch Schafkopfen ist wieder dabei

Aktuell ist das beispielsweise beim Schafkopf-Kurs der Fall, der im Frühjahr zum erstem Mal in Peiting angeboten wurde. „Die Resonanz war sehr gut, die Nachfrage hoch“, sagt Hickisch freudig. Und da sich der Kursleiter – Peitings zweiter Bürgermeister Gunnar Prielmeier – noch einmal dazu bereit erklärt hat, Neulinge in das beliebte Kartenspiel einzuführen, steht „Schafkopfen für Anfänger“ auch für den Herbst auf dem Programm.

Viel Interesse erwartet die VHS-Leiterin auch an dem Norwegisch-Kurs, der im kommenden Semester erstmals mit dabei ist und der sich gezielt an Skandinavien-Touristen richtet. „Norwegen ist gerade ein beliebtes Reiseland“, begründet Hickisch ihre Vermutung, warum die Kursplätze schnell ausgebucht sein dürften.

Ein weiterer gesellschaftlicher Trend, der sich im Angebot der VHS-Kurse widerspiegelt, ist die Begeisterung für Selbstgemachtes – sowohl in der Küche, als auch zur Deko im Eigenheim. So soll es diesen Herbst beispielsweise ein Seminar geben, in dem Kursleiterin Martina Lohr-Klink den Teilnehmern zeigt, wie sie aus Naturmaterialien einen Herbstkranz basteln. Ein weiterer neuer Kurs klärt über das Fermentieren von Lebensmitteln auf, wieder ein anderer dreht sich um das kreative „Up-Cycling“, also die Umgestaltung alter Gebrauchsgegenstände zu neuen Lieblingsteilen.

Nachfrage nach Kursen wechselt stetig - „Ist der Gang der Zeit“

Eigentlich sei das alles nichts, das man nicht schon kenne, sagt VHS-Leiterin Hickisch. „Aber im Moment erlebt das wieder einen richtigen Aufschwung.“ Hickisch hat die Theorie, dass das steigende Interesse an alten Techniken und Heimarbeiten auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängt. „Ich hab’ das Gefühl, dass sich die Leute jetzt mit Hobbys eindecken wollen – für den Fall, dass noch eine Seuche kommt“, sagt sie lachend.

Die Pandemie hat bekanntlich auch die VHS-Angebote zu neuen Ansätzen gezwungen. So sind seither mehr Online-Kurse im Programm, die sich vor allem mit Social-Media, Foto-Programmen und der digitalen Arbeitswelt auseinandersetzen. Während die Online-Kurse nach der Pandemie allerdings eher eine Flaute erlebt hätten, sei das Interesse an den E-Learning-Angeboten in diesem Jahr wieder etwas größer, sagt Hickisch.

Insgesamt befinde sich die Nachfrage nach Themenbereichen stets im Wandel, meint die VHS-Leiterin: So schnell wie Kurse beliebt werden, kann das Interesse nach einer Weile auch wieder abflauen. Sowohl Dozenten als auch Kursteilnehmer bleiben generell nicht mehr so kontinuierlich am Ball, wie es noch früher der Fall war. Schlimm findet Hickisch das aber nicht: „Das ist eben der Gang der Zeit.“

Anmeldungen zu den Kursen nehmen Sabine Hickisch und Andrea Deibler von der VHS Peiting unter der Telefonnummer 08861/59962 oder per Mail an vhs@peiting.de entgegen. Weitere Infos und das ganze Programm gibt es unter vhs-peiting.de.

