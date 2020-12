Vielfältiges Engagement als Unternehmer und Ehrenamtler

Auf 80 Lebensjahre hat Siegfried Breidenbach, Träger des goldenen Ehrenrings der Marktgemeinde Peiting, am zurückliegenden 25. Dezember zurückgeblickt.

Peiting – Gerne hätte er an diesem Tag die Glückwünsche seiner neun Kinder, 23 Enkel und fünf Urenkel persönlich entgegengenommen.

Doch Corona-bedingt war eine große Feier nicht möglich, und so freute er sich über die Videobotschaft von ihnen sowie der vielen Freunde und Wegbegleiter – zusammen mit Ehefrau Erna, mit der er heuer die Juwelenhochzeit feiern konnte.

Ohne sie wäre sicherlich sein vielfältiges Engagement als Unternehmer und im öffentlichen Ehrenamt nicht möglich gewesen. Geprägt von einem christlichen Elternhaus, trat Siegfried Breidenbach bereits 1958 der Kolpingsfamilie bei und hielt ihr bis heute die Treue. Die Werte des Glaubens froh, dankbar und bewusst zu leben und sie so der nächsten Generation weiter zu geben, darum ist es ihm immer gegangen – sowohl in der Familie, als auch beim ehrenamtlichen Engagement. Angefangen als Leiter der Gruppe Jungkolping bis hin zur Tätigkeit in der Bürgerstiftung, zu deren Gründungsmitgliedern er gehört.

Im Jahr 1968 übernahm Breidenbach die von seinem Vater 1946 gegründete Schlosserei und baute den Betrieb zu seiner heutigen Größe aus. Auch wenn die Geschäftsführung seit 2013 allein in den Händen der beiden Söhne Martin und Franz liegt, arbeitet er noch täglich mit und hat seine eigenen Projekte in dem Metallbaubetrieb.

Von 1979 bis 1997 gehörte Siegfried Breidenbach dem Vorstand der Metallinnung Oberland an und saß in dieser Zeit als Meisterbeisitzer im Prüfungsausschuss. Obwohl seine Freizeit nicht üppig war, setzte er sich über Jahrzehnte hinweg bis heute ehrenamtlich für das Gemeinwohl ein.

Mit der CSU wuchs er quasi schon auf. Gehörte doch Vater Fritz zu den Gründern der CSU in Peiting und deren erster Vorsitzender Martin Söll zum engsten Freundeskreis der Familie. Erstmals Verantwortung für ein politisches Mandat übernahm Siegfried Breidenbach im März 1966 mit der Wahl in den Kreistag Schongau. 1972 erfolgte die Wahl in den Marktgemeinderat Peiting, und von 1978 bis 1996 prägte er als Fraktionsvorsitzender die Arbeit dieses Gremiums mit, aus dem er 2008 ausschied.

Gleich drei Pfarrern stand Siegfried Breidenbach in drei Jahrzehnten (1976 bis 2006) mit Rat und Tat als Mitglied der Kirchenverwaltung zur Seite. Er brachte dabei leise, aber effektiv – so die Geistlichen – seine Kompetenz und Sicht der Dinge ein.

GERHARD HEISS